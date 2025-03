BBB 25

BBB 25: Renata vai para a Vitrine do Seu Fifi em shopping do Rio nesta quinta

Sister foi escolhida com 27,28% dos votos para integrar a dinâmica e voltará imune para o reality

Renata foi a escolhida pelo público com 27,28% dos votos para participar da Vitrine do Seu Fifi que ocorrerá nesta quinta-feira, 13, no BBB 25. Ela irá para uma cabine de vidro, localizada no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde receberá informações externas de espectadores sobre o jogo.>