Capixaba

Bárbara Coelho pede demissão da Globo após 12 anos e deve ir para Cazé TV

Apresentadora deixa o Esporte Espetacular após seis anos no comando do programa esportivo da emissora; assista à despedida

A informação é confirmada por diversas fontes da coluna. Procurada, a Globo confirmou a informação. Bárbara tem negociações avançadas com a Cazé TV, projeto do streamer Casimiro Miguel com a empresa Livemode. Bárbara será reforço na cobertura do Campeonato Brasileiro.>