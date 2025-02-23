Bárbara Coelho esbanja simpatia no Carnaval de Vitória: “Trouxe o carisma”

Bárbara Coelho desfilou na Unidos de Jucutuquara Crédito: Rodrigo Gavini



A apresentadora da TV Globo, Bárbara Coelho, marcou presença no desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória, no último sábado (22). A capixaba desfilou como destaque ao lado do amigo Pedro Paulo na escola Unidos de Jucutuquara , a primeira da noite a entrar na avenida.

Em conversa com HZ, Bárbara revelou que essa foi a primeira vez que desfilou no Sambão do Povo. "Já trabalhei no carnaval, mas é a primeira vez desfilando. Eu frequentei muito a quadra da Jucutuquara, outras escolas também, porém escolhi a Jucutuquara porque eu sou de Vitória", contou.

Usando uma fantasia dourada, cheia de brilhos, Bárbara chamou atenção com um acessório nos ombros composto por vários corações. "É uma fantasia alegre, que vai trazer um pouco da energia da escola para a avenida", destacou a apresentadora.

Antes de pisar na avenida, Bárbara deixou claro que o objetivo principal era se divertir e aproveitar ao máximo cada momento da experiência. "Eu vou te prometer carisma, o samba eu prefiro não prometer. Vai que eu surpreenda", brincou.

No desfile da Jucutuquara, que teve como enredo "Pulsar da Vida", Bárbara Coelho cumpriu o que prometeu: se jogou e brilhou na avenida. Seu carisma e animação conquistaram o público, mostrando que seu talento vai além do jornalismo esportivo, alcançando também o universo do samba.

DEPOIS DO DESFILE