Veja os famosos que curtiram o primeiro dia de desfile do Carnaval de Vitória

Carlinhos de Jesus, Thiago Soares e Gretchen no Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira e Julia Galter

O primeiro dia de desfiles do Carnaval de Vitória foi marcado por muito brilho, samba e celebridades que prestigiaram a festa no Sambão do Povo. Enquanto as escolas de samba do Grupo A mostravam todo o seu talento na avenida, os camarotes e arquibancadas ficaram lotados de foliões animados e famosos que vieram curtir a folia de perto.

Entre os destaques da noite, Gretchen brilhou à frente da bateria da Independente de Eucalipto, e o renomado coreógrafo Carlinhos de Jesus desfilou pela Império de Fátima, trazendo ainda mais glamour à celebração.

A rainha do rebolado surpreendeu e foi à avenida de tênis. Ela levantou o público com muito ritmo e simpatia.

Gretchen trocou o tradicional salto alto pelo conforto do tênis no desfile no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Além dos desfiles, os camarotes foram palco de muita animação e presença de famosos. No Camarote Na Vibes, o cantor Thiago Soares fez um show exclusivo e conversou com HZ.

"Estou encantado com essa festa linda. É a primeira vez e está sendo uma honra e um prazer participar desse espetáculo. Eu sou bem ligado ao carnaval, minha família toda, e sempre dá uma emoção diferente, porque é um espetáculo que a gente aguarda o ano todo. E Vitória está proporcionando a gente viver uma semana a mais desse espetáculo. É incrível", disse o carioca.

Ainda no Na Vibes, no lounge HZ, o influenciador e ex-BBB André Martinelli marcou presença.

André Martinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

Já o grupo de pagode Jeito Moleque e os brasilienses Di Proposito deram o tom da folia em outros camarotes ao longo do Sambão do Povo.

A programação do primeiro dia contou com os desfiles das escolas de samba do Grupo A, seguindo esta ordem:

Rosas de Ouro Império de Fátima Mocidade da Praia Independente de Eucalipto Andaraí Independentes de São Torquato Pega no Samba

Com muito brilho, fantasia e samba no pé, o primeiro dia do Carnaval de Vitória foi um sucesso, deixando o público ansioso para as próximas noites de festa. E a folia não para! No sábado (22), é a vez das escolas do Grupo Especial desfilarem pelo Sambão do Povo, trazendo toda a grandiosidade e tradição do carnaval capixaba. Já no domingo (23), o Grupo B entra na avenida para encerrar o fim de semana de festa com muita animação e samba no pé.

Ordem dos Desfiles

Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro

Unidos de Jucutuquara

Chegou o Que Faltava

Unidos da Piedade

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Novo Império

Independente de Boa Vista

Imperatriz do Forte