Veja os famosos que curtiram o primeiro dia de desfile do Carnaval de Vitória

O primeiro dia de desfiles do Carnaval de Vitória foi marcado por muito brilho, samba e celebridades que prestigiaram a festa no Sambão do Povo. Enquanto as escolas de samba do Grupo A mostravam todo o seu talento na avenida, os camarotes e arquibancadas ficaram lotados de foliões animados e famosos que vieram curtir a folia de perto.
Entre os destaques da noite, Gretchen brilhou à frente da bateria da Independente de Eucalipto, e o renomado coreógrafo Carlinhos de Jesus desfilou pela Império de Fátima, trazendo ainda mais glamour à celebração.
A rainha do rebolado surpreendeu e foi à avenida de tênis. Ela levantou o público com muito ritmo e simpatia.
Além dos desfiles, os camarotes foram palco de muita animação e presença de famosos. No Camarote Na Vibes, o cantor Thiago Soares fez um show exclusivo e conversou com HZ.
"Estou encantado com essa festa linda. É a primeira vez e está sendo uma honra e um prazer participar desse espetáculo. Eu sou bem ligado ao carnaval, minha família toda, e sempre dá uma emoção diferente, porque é um espetáculo que a gente aguarda o ano todo. E Vitória está proporcionando a gente viver uma semana a mais desse espetáculo. É incrível", disse o carioca.
Ainda no Na Vibes, no lounge HZ, o influenciador e ex-BBB André Martinelli marcou presença.
Já o grupo de pagode Jeito Moleque e os brasilienses Di Proposito deram o tom da folia em outros camarotes ao longo do Sambão do Povo.
A programação do primeiro dia contou com os desfiles das escolas de samba do Grupo A, seguindo esta ordem:
- Rosas de Ouro
- Império de Fátima
- Mocidade da Praia
- Independente de Eucalipto
- Andaraí
- Independentes de São Torquato
- Pega no Samba
Com muito brilho, fantasia e samba no pé, o primeiro dia do Carnaval de Vitória foi um sucesso, deixando o público ansioso para as próximas noites de festa. E a folia não para! No sábado (22), é a vez das escolas do Grupo Especial desfilarem pelo Sambão do Povo, trazendo toda a grandiosidade e tradição do carnaval capixaba. Já no domingo (23), o Grupo B entra na avenida para encerrar o fim de semana de festa com muita animação e samba no pé.
Ordem dos Desfiles
- Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro
- Unidos de Jucutuquara
- Chegou o Que Faltava
- Unidos da Piedade
- Mocidade Unida da Glória (MUG)
- Novo Império
- Independente de Boa Vista
- Imperatriz do Forte
- Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro
- Unidos de Barreiros
- Mocidade Serrana
- Tradição Serrana
- Chega Mais
- União Jovem de Itacibá