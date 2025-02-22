Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Veja os famosos que curtiram o primeiro dia de desfile do Carnaval de Vitória
No Sambão do Povo

Veja os famosos que curtiram o primeiro dia de desfile do Carnaval de Vitória

Com looks deslumbrantes, Gretchen e Carlinhos de Jesus foram destaques no primeiro dia de desfile. Também teve muita animação nos camarotes
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 08:24

Carlinhos de Jesus, Thiago Soares e Gretchen no Carnaval de Vitória
Carlinhos de Jesus, Thiago Soares e Gretchen no Carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira e Julia Galter
O primeiro dia de desfiles do Carnaval de Vitória foi marcado por muito brilho, samba e celebridades que prestigiaram a festa no Sambão do Povo. Enquanto as escolas de samba do Grupo A mostravam todo o seu talento na avenida, os camarotes e arquibancadas ficaram lotados de foliões animados e famosos que vieram curtir a folia de perto.
Entre os destaques da noite, Gretchen brilhou à frente da bateria da Independente de Eucalipto, e o renomado coreógrafo Carlinhos de Jesus desfilou pela Império de Fátima, trazendo ainda mais glamour à celebração.
A rainha do rebolado surpreendeu e foi à avenida de tênis. Ela levantou o público com muito ritmo e simpatia.
Gretchen trocou o tradicional salto alto pelo conforto do tênis no desfile no Sambão do Povo
Gretchen trocou o tradicional salto alto pelo conforto do tênis no desfile no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Além dos desfiles, os camarotes foram palco de muita animação e presença de famosos. No Camarote Na Vibes, o cantor Thiago Soares fez um show exclusivo e conversou com HZ.
"Estou encantado com essa festa linda. É a primeira vez e está sendo uma honra e um prazer participar desse espetáculo. Eu sou bem ligado ao carnaval, minha família toda, e sempre dá uma emoção diferente, porque é um espetáculo que a gente aguarda o ano todo. E Vitória está proporcionando a gente viver uma semana a mais desse espetáculo. É incrível", disse o carioca.
Ainda no Na Vibes, no lounge HZ, o influenciador e ex-BBB André Martinelli marcou presença.
André Martinelli
André Martinelli Crédito: Mônica Zorzanelli
Já o grupo de pagode Jeito Moleque e os brasilienses Di Proposito deram o tom da folia em outros camarotes ao longo do Sambão do Povo.
A programação do primeiro dia contou com os desfiles das escolas de samba do Grupo A, seguindo esta ordem:
  1. Rosas de Ouro
  2. Império de Fátima
  3. Mocidade da Praia
  4. Independente de Eucalipto
  5. Andaraí
  6. Independentes de São Torquato
  7. Pega no Samba
Com muito brilho, fantasia e samba no pé, o primeiro dia do Carnaval de Vitória foi um sucesso, deixando o público ansioso para as próximas noites de festa. E a folia não para! No sábado (22), é a vez das escolas do Grupo Especial desfilarem pelo Sambão do Povo, trazendo toda a grandiosidade e tradição do carnaval capixaba. Já no domingo (23), o Grupo B entra na avenida para encerrar o fim de semana de festa com muita animação e samba no pé.

Ordem dos Desfiles

  • Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro
    1. Unidos de Jucutuquara
    2. Chegou o Que Faltava
    3. Unidos da Piedade
    4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
    5. Novo Império
    6. Independente de Boa Vista
    7. Imperatriz do Forte
  • Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro
    1. Unidos de Barreiros
    2. Mocidade Serrana
    3. Tradição Serrana
    4. Chega Mais
    5. União Jovem de Itacibá

Veja Também

Tudo o que você precisa saber para curtir o Carnaval de Vitória no Sambão do Povo

Baile Secreto 2025: show de marchinhas, sambas, axé e luxo em Vitória

Shopee revela produtos preferidos dos capixabas para o carnaval 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Cultura Famosos Gretchen Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados