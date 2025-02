Fique por dentro!

Tudo o que você precisa saber para curtir o Carnaval de Vitória no Sambão do Povo

Carnaval 2025 começa nesta sexta (21) e HZ preparou uma lista com detalhes sobre segurança, transporte, entre outras informações

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 15:30

Desfile da Piedade no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

O Carnaval de Vitória 2025 está chegando e promete ser uma das edições mais inesquecíveis da capital capixaba! O Sambão do Povo vai se transformar no epicentro da festa, recebendo milhares de foliões de todo o Brasil para acompanhar os desfiles das escolas de samba. Se você quer curtir essa festa com tranquilidade, confira tudo o que precisa saber para aproveitar ao máximo.>

Acessos

O público deverá utilizar entradas específicas de acordo com o setor e o tipo de ingresso adquirido. O Setor Terra, localizado do lado oposto ao mar, inclui os camarotes G, I, J e K, além das mesas e do espaço reservado para a imprensa no camarote H. Já o Setor Maré, voltado para o lado do mar, conta com os camarotes A e D, as arquibancadas B e E, o lounge C e as mesas F. Algumas entradas serão obrigatórias para determinados setores: os portões E e F darão acesso tanto ao lado Maré quanto ao lado Terra, enquanto os portões do Tancredão serão exclusivos para os setores A, B, C e D. Para facilitar a localização, placas indicativas serão instaladas com informações visuais sobre os diferentes acessos e espaços.>

Entradas:

Entrada obrigatória pelo Mar e Terra: E, F

Entrada obrigatória pelo Tancredão: A, B, C, D





Camarote A: Camarote Samba Vitória 027/ Mãe Joana

Camarote Samba Vitória 027/ Mãe Joana Camarote D: Na Vibes

Na Vibes Camarote G: Camarote Vix

Camarote Vix Camarote J: Camarote Folia >

Regras

CAMAROTES

Não é permitida a entrada com bebida e nem comida, pois haverá bares no local





ARQUIBANCADAS E MESAS

Não pode entrar com bebidas em lata ou garrafa

pode entrar com bebidas em lata ou garrafa Permitido levar copo térmico

Cada folião entrar com duas garrafas transparentes de 500 ml com bebida

Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor e/ou caixas térmicas, apenas bolsa térmica >

Para quem vai desfilar

Revise sua fantasia antes de sair de casa

Chegue cedo e procure sua ala na concentração

Evite o consumo de álcool antes do desfile

Proibido levar celulares, latinhas ou qualquer objeto que não faça parte da fantasia

levar celulares, latinhas ou qualquer objeto que não faça parte da fantasia Dê o seu melhor: cante, dance e preencha os espaços da sua ala

Entregue a fantasia à escola após o desfile para reaproveitamento >

Trânsito: mudanças na região

Durante os dias 21, 22 e 23 de fevereiro, o trânsito no entorno do Sambão sofrerá alterações

A Av. Dário Lourenço de Souza está interditada entre o Ciase e o Clube Mar e Terra

Sentido Centro-Santo Antônio: bloqueio na frente do Teatro Carmélia

Sentido Santo Antônio-Centro: bloqueio na rotatória próxima ao Clube de Pesca Mar e Terra

A partir das 17h do dia 21, a Rua Eng. Manoel dos Passos Barros será mão única para a Praça de Caratoíra

A Rua Elvira Zílio (Curva do Rabaioli) também ficará interditada >

Transporte

Serão criadas três linhas exclusivas para atender à região da Reta Penha, Avenida Beira-Mar, Avenida Adalberto Simão Nader e Jardim Camburi. Além disso, a linha 130, que atende à Região de São Pedro, será reforçada. A programação especial acontece nos dias 21, 22 e 23. Durante a madrugada de sábado (22) e domingo (23), haverá reforço do serviço noturno, com algumas linhas efetuando partidas próximo à Rodoviária de Vitória.

>

Desfile da Mocidade Unida da Glória no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini

A linha 4203 (Sambão do Povo/Beira-Mar/Avenida Adalberto Simão Nader) vai atender os foliões na volta para a casa, a partir da 0h00 de sábado (22). A mesma programação vale para o domingo (23). E a linha 4204 (Sambão do Povo/Jardim Camburi/Reta da Penha) terá sete partidas, saindo do Sambão do Povo, das 0h00 às 04h30, no sábado (22), com a mesma programação prevista para o domingo (23). A linha noturna 130 (Resistência/Jardim da Penha) terá reforço de mais sete viagens, no sábado (22) e domingo (23), a partir das 0h10 até as 5h00. Confira os horários extras:>

4206 – dias 21 e 22

Partida Praça do Papa

20h20, 21h, 21h40, 22h20, 23h, 00h00, 01h10, 2h10, 3h10, 4h10, 4h50, 5h30, 6h10





4203 – dias 22 e 23

Partida Sambão do Povo

00h00, 01h05, 2h10, 03h15, 04h20, 05h25





4204 – dias 22 e 23

Partida Sambão do Povo

00h00, 00h45, 01h30, 02h15, 03h00, 03h45, 04h30





130 – dias 22 e 23

Partida Sambão do Povo

00h10, 00h40, 01h40, 02h20, 03h30, 04h00, 05h00





Reforço noturno – dia 22





Partida Sambão do Povo

515: 04h20, 004h40, 05h00

504: 04h30, 04h50

559: 04h30

509: 04h30, 05h00

512: 04h30, 05h00

503: 04h35, 05h05





Reforço noturno – dia 23





Partida Sambão do Povo

561: 04h20, 04h40, 05h00

562: 04h30, 04h50 (sentido Serra)

562: 04h30 (sentido Vila Velha)

509: 04h30, 05h00

512: 04h30, 05h00

503: 04h35, 05h05 >

As linhas que atendem à região do Sambão do Povo até a meia-noite são: 010, 031, 121, 122, 124, 151, 171, 172, 164, 181, 161, 164, 171, 173, 182, 184, 212, 241, 370, 031, 031, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 523, 524, 527, 531, 534, 535, 536, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839.>

Segurança reforçada

O Posto de Comando Integrado será um espaço de apoio para abrigar a tecnologia utilizada na segurança e para tomada de decisões rápidas Crédito: Glacieri Carraretto / Divulgação

Para garantir a tranquilidade dos foliões, a Prefeitura de Vitória montou um Posto de Comando Integrado. A estrutura contará com:>

49 câmeras de monitoramento em tempo real

Uso de drones da Guarda Municipal

Presença de equipes da Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil >

"Não é Não"

Um ponto de apoio chamado Espaço Mulher Viva+ nos camarotes vão garantir a segurança das mulheres durante os desfiles, com ações para conscientizar e combater o assédio e violência de gênero.>

Ingressos

Ainda dá tempo de garantir seu ingresso. Acesse o site da BrasilTicket e confira as disponibilidades para arquibancadas e camarotes.>

Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Ordem dos desfiles

Grupo A — Desfile em 21 de fevereiro Rosas de Ouro Império de Fátima Mocidade da Praia Independente de Eucalipto Andaraí Independentes de São Torquato Pega no Samba



Grupo Especial — Desfile em 22 de fevereiro Unidos de Jucutuquara Chegou o Que Faltava Unidos da Piedade Mocidade Unida da Glória (MUG) Novo Império Independente de Boa Vista Imperatriz do Forte



Grupo B — Desfile em 23 de fevereiro Unidos de Barreiros Mocidade Serrana Tradição Serrana Chega Mais União Jovem de Itacibá >

