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Moda

5 dicas simples para customizar o abadá do Carnaval

Veja como transformar seu look com cortes estratégicos, brilho e reaproveitamento de peças
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 14:30

O abadá customizado traz mais estilo para o look de Carnaval (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock)
O abadá customizado traz mais estilo para o look de Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Com o Carnaval chegando, a busca por um look criativo e estiloso entra na lista de prioridades dos foliões. Mas quem disse que é preciso gastar muito para arrasar nos bloquinhos? Evandro Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização, lista 5 dicas simples e acessíveis para transformar abadás e fantasias com um toque de originalidade e sem pesar no bolso. Confira!

1. Cortes estratégicos para um abadá estiloso

Transformar um abadá simples em uma peça fashion é mais fácil do que parece. “Recortes estratégicos fazem toda a diferença no visual. Modelos cropped , com decotes assimétricos ou amarrações laterais, deixam a peça mais moderna sem nenhum custo adicional”, explicaEvandro Macedo.

2. Brilho e texturas com materiais simples

Para quem quer se destacar, a dica é apostar no brilho e em aplicações artesanais. “Tule, fitas metalizadas, lantejoulas e miçangas são baratas e podem ser coladas diretamente no tecido, criando efeitos incríveis sem precisar costurar”, sugere.
O tule é um tecido leve e pode ser utilizado para criar detalhes na barra do abadá (Imagem: Aguadeluna | Shutterstock)
O tule é um tecido leve e pode ser utilizado para criar detalhes na barra do abadá Crédito: Imagem: Aguadeluna | Shutterstock

3. Mangas bufantes e babados improvisados

Se a ideia é um visual mais elaborado, tecidos leves como organza e tule podem ser aliados na customização. “É possível criar mangas volumosas ou detalhes na barra do abadá com poucos materiais, garantindo um look sofisticado e carnavalesco”, acrescenta o especialista.

4. Reaproveitamento inteligente

Peças que já estão no guarda-roupa podem ganhar uma nova cara para a folia. “Acessórios como lenços, cintos e até aquela saia guardada no armário podem ser incorporados ao look, tornando-o exclusivo sem precisar gastar com uma fantasia nova”, destaca Evandro Macedo.

5. Colas e adesivos para customizar sem costura

Para quem não tem habilidade com linha e agulha, Evandro Macedo dá uma dica valiosa: “Hoje existem colas especiais para tecido e adesivos termocolantes que substituem a costura, garantindo fixação para brilhos , patches e até para ajustes simples na peça”.
Por Michelly Soares

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