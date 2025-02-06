Camarote Na Vibes estreia no Carnaval de Vitória 2025

Euripedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae-ES, comanda palestra, no próximo dia 12, com insights e tendências colhidas após sua participação na NRF 2025, o maior evento de varejo do mundo, realizado em Nova Iorque (EUA), em janeiro deste ano. A apresentação acontece durante o Momento Negócio, que vai reunir empresários de Jardim Camburi, a partir das 19 horas, no auditório da Estácio. O evento, organizado pela CDL Vitória, é gratuito e disponibiliza 30 vagas. Além de proporcionar que os participantes conheçam as melhores ferramentas para o desenvolvimento de seus negócios, haverá conexões, networking, palestras e dinâmicas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Instagram da CDL Vitória.