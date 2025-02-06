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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Camarote Na Vibes estreia no Carnaval de Vitória 2025

Publicado em
06 fev 2025 às 03:00
O camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória
O camarote Na Vibes promete ser um dos maiores sucessos do Carnaval de Vitória Crédito: Na Vibes/Divulgação
O camarote Na Vibes promete ser o mais badalado no Sambão do Povo, no Carnaval de Vitória 2025, nos dias 21 e 22 de fevereiro.  Localizado ao lado do recuo da bateria, o espaço conta com uma vista privilegiada. Quem estiver no Na Vibes, assistirá a praticamente todo o desfile das escolas de samba com as baterias paradas ao lado e viver essa energia contagiante de perto.
Segundo o fundador e sócio da Booa Produções, que assina a produção do espaço, Mateus Carvalho, vai oferecer uma infraestrutura de primeira e uma programação de tirar o fôlego.  Os foliões vão curtir um show de Thiago Soares na sexta-feira de folia (21 de fevereiro) e open bar premium, abadá exclusivo e shows regionais no sábado (22 de fevereiro).
Os ingressos já estão à venda no site oficial Brasilticket.com.br, e também nas lojas JEF (Shopping Vix) e Country Ville (Cariacica).

QUERIDAS DE RR

Glaucia Baião e Marcila Coser
Glaucia Baião e Marcila Coser: na festa de aniversário de Kafinha Saadi Junger Crédito: Camilla Baptistin

FESTA

Silvania e Soninha Saadi
Silvania e Soninha Saadi: nas "1001 Noites" de Kafinha Saadi Junger Crédito: Camilla Baptistin-2

Em Nova York

Dorion Soares viaja neste final de semana para Nova York ao lado de Tati e Yohana, onde conduz o planejamento estratégico anual da empresa por lá. Depois, o trio segue para Miami para dias de descanso à beira-mar, estendendo a temporada até março, antes da despedida de Yohana, que retorna para Barcelona.

Em São Paulo

O consultor imobiliário André Correia, referência no Espírito Santo quando o assunto é o mercado de imóveis de São Paulo, segue para a cidade com um novo grupo de corretores capixabas. Durante a terceira edição do SP Insights, realizada entre os dias 12 e 13 de fevereiro, ele guiará o grupo em uma experiência prática no mercado paulista, apresentando as regiões mais valorizadas e opções de imóveis que garantem a melhor rentabilidade para os investidores.

Palestra-show

Empresários, gestores do setor atacadista e todos os participantes do ecossistema de inovação do ES têm um encontro marcado para uma noite de troca de conhecimento no dia 26 de fevereiro, às 19h, no auditório da Faesa. O espaço será palco da palestra-show "A mágica de vender: o poder de vender valor e não vender preço", apresentada pelo especialista em combinar elementos de ilusionismo com conteúdo estratégico de vendas, o mágico, escritor e palestrante motivacional Marco Zanqueta. O evento é realizado pelo Sincades Tech, um programa de inovação aberta desenvolvido pela FAESA e pelo Sincades, que comemora três anos de existência promovendo a inovação no setor atacadista capixaba.

Tendências do comércio

Euripedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae-ES, comanda palestra, no próximo dia 12, com insights e tendências colhidas após sua participação na NRF 2025, o maior evento de varejo do mundo, realizado em Nova Iorque (EUA), em janeiro deste ano. A apresentação acontece durante o Momento Negócio, que vai reunir empresários de Jardim Camburi, a partir das 19 horas, no auditório da Estácio. O evento, organizado pela CDL Vitória, é gratuito e disponibiliza 30 vagas. Além de proporcionar que os participantes conheçam as melhores ferramentas para o desenvolvimento de seus negócios, haverá conexões, networking, palestras e dinâmicas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Instagram da CDL Vitória.

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