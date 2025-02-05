Reeleito, Renan Chieppe toma posse na Fetransportes em Vitória

A nova diretoria Fetransportes tomou posse na sexta-feira (31), no Le Buffet Lounge, em Vitória, com a presença de autoridades, empresários e parceiros do setor de transportes. A atual gestão, iniciada em 1º de janeiro, continuará presidida por Renan Chieppe, reeleito para mais três anos de mandato. Dentre os convidados que prestigiaram a solenidade estavam o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, o procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Berdeal, a subprocuradora de Justiça Judicial do MPES, Andréa Silva Rocha, o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, e a diretora-adjunta do ITL (Instituto de Transporte e Logística), Eliana Costa, os secretários de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, de Fazenda, Benício Costa, e Meio Ambiente, Felipe Rigoni, os presidentes do Sistema Findes, Paulo Baraona, do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, Nailson Dalla Bernadina, e do Sindiex, Sidemar Acosta, o diretor-presidente do Detran-ES, Givaldo Vieira, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, o presidente da VPorts, Gustavo Serrão e o da Amear – Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região, Alan Brito. Veja as fotos!