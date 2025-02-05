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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Reeleito, Renan Chieppe toma posse na Fetransportes em Vitória

Publicado em
05 fev 2025 às 03:00
Decio Chieppe, Renan Chieppe e procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Martinez Berdeal
Decio Chieppe, Renan Chieppe e Francisco Martinez Berdeal: na posse da Fetransportes Crédito: Debora Benaim

Posse da Fetransportes

A nova diretoria Fetransportes tomou posse na sexta-feira (31), no Le Buffet Lounge, em Vitória,  com a presença de autoridades, empresários e parceiros do setor de transportes. A atual gestão, iniciada em 1º de janeiro, continuará presidida por Renan Chieppe, reeleito para mais três anos de mandato. Dentre os convidados que prestigiaram a solenidade estavam o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, o procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Berdeal, a subprocuradora de Justiça Judicial do MPES, Andréa Silva Rocha, o presidente do Sistema Transporte, Vander Costa, e a diretora-adjunta do ITL (Instituto de Transporte e Logística), Eliana Costa, os secretários de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, de Fazenda, Benício Costa, e Meio Ambiente, Felipe Rigoni, os presidentes do Sistema Findes, Paulo Baraona, do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, Nailson Dalla Bernadina, e do Sindiex, Sidemar Acosta, o diretor-presidente do Detran-ES, Givaldo Vieira, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, o presidente da VPorts, Gustavo Serrão e o da Amear – Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região, Alan Brito. Veja as fotos!

JANTAR 

Chef Karla Brandão com Zezé Di Camargo
Zezé Di Camargo esteve no Estado, na última semana, onde aproveitou a ocasião para adquirir um imóvel com vista para o mar da Enseada Azul, em Guarapari. Durante sua passagem, o cantor foi recepcionado com um jantar preparado pela chef Karla Brandão Crédito: Divulgação

Mercado imobiliário

Marcos Murad convida para o evento Inspira Lopes, na quinta-feira (06), no Prime Hall, em Jardim da Penha. Premiações 2024, Metas e Premiações para 2025, palestra com Yuri Utida e coquetel com Picnic Dogs e DJ Bono estão na programação. 

Miss ES

Sob a liderança de Thays do Espírito Santo e Ivete do Espírito Santo, o Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil 2025 será realizado no próximo dia 8 de fevereiro no cerimonial Ferrari Eventos, em Vitória. O evento, que começa às 18h, contará com um público estimado de 800 convidados, entre familiares das participantes e personalidades de destaque do estado.

Camarote

Giuseppe Feitoza, Fabio Almeida e Guilherme Iglésias promovem no próximo dia 14 de fevereiro, o AYKO Camarote, evento para convidados que inaugura oficialmente o calendário anual de eventos da empresa de cibersegurança, data center e serviços especializados, AYKO Technology. Neste ano, o evento será realizado uma semana antes do Carnaval de Vitória, reconhecido como o primeiro Carnaval do Brasil.

Vela para todos

Nesta semana, o Iate Clube do Espírito Santo reafirmou, mais uma vez, seu compromisso social ao receber com alegria a Associação Cariacica Down, instituição dedicada ao acolhimento e à inclusão de pessoas com Síndrome de Down e suas famílias. O Clube recebeu os assistidos da instituição com um café da manhã, seguido de um passeio de barco e momentos de descontração na praia do clube. Para o Comodoro Fabiano Pereira, essa ação reforça o compromisso do ICES com a inclusão: "Nosso espaço é para todos. Receber a Associação Cariacica Down é um privilégio e uma oportunidade de celebrar a diversidade e a importância do convívio social." A iniciativa contou com o apoio dos instrutores de vela Wallemberg Souza, Waruak Souza e Marlon Oliveira, além da presença da Diretora Social da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Lorena Nascimento. A Associação Cariacica Down atua na promoção da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer para pessoas com Síndrome de Down e suas famílias.

Experiência

O Manami preparou uma experiência especial para seus clientes no Mangalô, um dos restaurantes mais charmosos de Vitória. No espaço exclusivo, os visitantes podem agendar suas visitas durante os fins de semana — algo inédito no local — e contam com atendimento personalizado sem filas, decoração especial e brinquedos para crianças, garantindo conforto e diversão para toda a família. Além disso, o serviço VIP oferecido pelo próprio Mangalô proporciona ainda mais comodidade, tornando a experiência de conhecer o Manami única e diferenciada.

EXPOSIÇÃO

Fabricio Saiter, Débora Benaim e Natália Guarçoni
Fabricio Saiter, Débora Benaim e Natália Guarçoni: na exposição do artista Rick Rodrigues, na OÁ Galeria Crédito: Nuno Pignaton Perim

Partiu, SSA!

Fabiana Croce embarca nesta quinta-feira (06) para Salvador com a amiga Regina Chequer para conferirem a turnê Caetano & Bethânia no sábado (08), na Arena Fonte Nova. 

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