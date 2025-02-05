Reeleito, Renan Chieppe toma posse na Fetransportes em Vitória

Nesta semana, o Iate Clube do Espírito Santo reafirmou, mais uma vez, seu compromisso social ao receber com alegria a Associação Cariacica Down, instituição dedicada ao acolhimento e à inclusão de pessoas com Síndrome de Down e suas famílias. O Clube recebeu os assistidos da instituição com um café da manhã, seguido de um passeio de barco e momentos de descontração na praia do clube. Para o Comodoro Fabiano Pereira, essa ação reforça o compromisso do ICES com a inclusão: "Nosso espaço é para todos. Receber a Associação Cariacica Down é um privilégio e uma oportunidade de celebrar a diversidade e a importância do convívio social." A iniciativa contou com o apoio dos instrutores de vela Wallemberg Souza, Waruak Souza e Marlon Oliveira, além da presença da Diretora Social da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Lorena Nascimento. A Associação Cariacica Down atua na promoção da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer para pessoas com Síndrome de Down e suas famílias.