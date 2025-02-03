Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Mariana Lindenberg celebra aniversário com festa em Guarapari

Publicado em
03 fev 2025 às 07:56
Letícia Lindenberg, Mariana Lindenberg e Otacílio Pedrinha
A aniversariante Mariana Lindenberg  entre os pais Letícia Lindenberg e Otacílio Pedrinha: celebrando em família!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Mari!

Querida de RR, Mariana Lindenberg celebrou  32 verões em festa intimista, no sábado (01º), na Aldeia da Praia, em Guarapari. Recém-chegada à Rede Gazeta, onde assumiu a Gerência de Planejamento Comercial, depois de uma vasta experiência profissional em São Paulo, Mari reuniu a família e amigos para comemorar a data. Uma turma de amigos vindos de São Paulo marcou presença.   O  DJ Agrizzi e o projeto Samba de Quintal animaram   a tarde. O catering ficou a cargo da Consuelo Cuisine, decoração de Janine Manhães e bolo by  Juliana Marculano. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Giovanna Destri, Letícia Lindenberg e Beatriz Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli
Thiago Magalhães e Eillen Varejão e os filhos Eva e Enrico Crédito: Mônica Zorzanelli
Alessandra Peres, Mariana Lindenberg e Antônio Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli
Dana Narita e Maria Eduarda Lagazzi Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Portes, que assinou o cerimonial da festa,  e Mariana Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli

Veja Também

Kafinha Junger celebra aniversário com festa "1001 Noites" em  Vitória

Carolina Neves promove encontro de verão em Vitória; veja fotos

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda terão endereço em Guarapari

Festa de Aniversário Coluna Social
