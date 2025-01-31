Zezé di Camargo e Graciele Lacerda terão endereço em Guarapari

Zezé esteve aqui para fechar o negócio. Ele e Graciele vão morar em um verdadeiro refúgio com vista para o mar no destino mais procurado durante o verão no Espírito Santo, com lazer imersivo que inclui aquaplay, piscina de borda infinita, bar molhado, solarium, sport bar, sala de poker, academia de alta performance e um belíssimo mirante com lareiras ecológicas, todos com uma bela vista para o mar.