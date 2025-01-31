Zezé di Camargo e Graciele Lacerda terão endereço em Guarapari

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda
terão um segundo endereço no Espírito Santo. Os papais da baby Clara serão os futuros moradores do Salt by Grand, oásis de luxo da Grand Construtora, de frente para o belíssimo mar da Enseada Azul, em Guarapari. O casal já é proprietário de uma unidade do Taj Home Resort, em Vila Velha, e se encantou com o novo empreendimento de alto luxo da Grand.
Zezé esteve aqui para fechar o negócio. Ele e Graciele vão morar em um verdadeiro refúgio com vista para o mar no destino mais procurado durante o verão no Espírito Santo, com lazer imersivo que inclui aquaplay, piscina de borda infinita, bar molhado, solarium, sport bar, sala de poker, academia de alta performance e um belíssimo mirante com lareiras ecológicas, todos com uma bela vista para o mar.