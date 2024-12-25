Zezé di Camargo e Graciele postam primeiras fotos do nascimento da filha

O cantor acompanhou o parto da bebê. No Instagram, Zezé postou foto da filha e comemorou o seu nascimento. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas", escreveu.