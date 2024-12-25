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Presente de Natal

Zezé di Camargo e Graciele postam primeiras fotos do nascimento da filha

O cantor acompanhou o parto de Clara. No Instagram, Zezé postou foto da filha e comemorou o seu nascimento.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 15:20

Zezé di Camargo posta fotos da filha Clara
Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo Crédito: Hanna Rocha/ reprodução @zezedicarmargo
O presente de Natal de Zezé di Camargo e Graciele Lacerda foi especial. Tudo porque Clara, primeira filha do casal, nasceu ontem, em São Paulo. A menina tinha previsão para vir ao mundo no início de janeiro. 
O cantor acompanhou o parto da bebê. No Instagram, Zezé postou foto da filha e comemorou o seu nascimento. "Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas. Após seis tentativas de FIV, muitas lágrimas e lutas, hoje o choro é de alegria e gratidão a Deus! Clara chegou para iluminar nossas vidas", escreveu. 

Nasce Clara, filha de Zezé di Camargo e Graciele

A irmã Wanessa acompanhou o nascimento do bebê. “Estou aqui esperando, não sei porque, cheguei aqui (no hospital) e me deu dor de barriga. Clarinha vai nascer agora, são 4h33 de 25 de dezembro. Irmã, você escolheu o dia, a gente fala sobre isso no futuro”. 

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