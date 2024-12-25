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Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo, em pleno Natal

A informação foi confirmada pela pediatra da família. "Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 13:10

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo posaram para foto horas antes do nascimento de Clara, em pleno Natal
Graciele Lacerda e Zezé di Camargo posaram para foto horas antes do nascimento de Clara Crédito: Instagram/Reprodução
Em pleno Natal, Zezé di Camargo e Graciele Lacerda tiveram uma surpresa: o nascimento de Clara, primeira filha do casal. A informação foi confirmada pela pediatra da família, Lilian Zaboto. "Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa", escreveu a médica ao mostrar quarto especial montado para a chegada do bebê.
Durante a ceia de Natal, Graciele simulou o nascimento e surpreendeu Zezé, Wanessa e toda a família que estava sentada à mesa. A brincadeira foi "armada" por Luciele Camargo, irmã do cantor. Horas depois, a brincadeira deu lugar à verdade.

Nasce Clara, filha de Zezé di Camargo e Graciele

Wanessa, filha de Zezé, compartilhou um vídeo no qual aparece no hospital. "Tô aqui esperando. Não sei por que cheguei aqui e me deu dor de barriga... Tá me dando contração. Os padrinhos estão aqui, eu e João, no Natal, 25 de dezembro, Clarinha vai nascer agora, 4h33. Minha irmã, você escolheu o dia. Vamos contar sobre isso no futuro", disse ela. "Nasceu! Uhul! Tô aqui do outro lado. Linda demais", respondeu a pediatra da família.

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