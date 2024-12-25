Nasce Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé di Camargo, em pleno Natal

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo posaram para foto horas antes do nascimento de Clara Crédito: Instagram/Reprodução

Em pleno Natal, Zezé di Camargo e Graciele Lacerda tiveram uma surpresa: o nascimento de Clara, primeira filha do casal. A informação foi confirmada pela pediatra da família, Lilian Zaboto. "Foi mágico! Que Deus abençoe a sua vida. Te amamos, princesa", escreveu a médica ao mostrar quarto especial montado para a chegada do bebê.

Durante a ceia de Natal, Graciele simulou o nascimento e surpreendeu Zezé, Wanessa e toda a família que estava sentada à mesa. A brincadeira foi "armada" por Luciele Camargo, irmã do cantor. Horas depois, a brincadeira deu lugar à verdade.

Nasce Clara, filha de Zezé di Camargo e Graciele