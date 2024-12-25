Fotos em família: veja como foi o Natal dos famosos em 2024

Ludmilla e Brunna Gonçalves, Faustão e família e Sabrina Sato celebram o Natal 2024 Crédito: Reprodução @ludmilla @joaosilva @sabrinasato

Noite feliz! Na véspera do Natal, diversos famosos compartilharam com os seguidores um pouco da celebração da festa. Looks vermelhos, fotos em família e na árvore de Natal marcaram os registros cheios de afetos.

O cantor Luan Santana passou a data com a família e tirou fotos românticas com a esposa, Jade Magalhães, grávida da primeira filha. "'O mundo que andava em trevas viu uma luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu'. Feliz Natal para você que esteve presente em todos os meus sonhos realizados esse ano", escreveu.

Ludmilla e Brunna Gonçalves, que também esperam a primeira filha, celebraram a data em casa. A dançarina escolheu um vestido vermelho para a celebração. A cantora posou para foto e fez carinho na barriga da dançarina.

Já Faustão se reuniu com os filhos - Lara Silva, João Silva e Rodrigo Silva - e com a esposa, Luciana Cardoso. "Que este Natal seja repleto de sorrisos, abraços e bênçãos para todos vocês1", escreveu o filho João na legenda da foto. Julinho Casares, noivo de Lara, também marcou presença na festa.

Os atores Taís Araujo e Lázaro Ramos celebraram a Natal no novo apartamento, no Rio de Janeiro. Eles posaram em frente a árvore natalina para celebrar a data. Para a decoração, o casal optou pelos clássicos tons de vermelho e verde na árvore. "Estamos passando para desejar um um Natal mágico, abençoado e cheio de amor, saúde, felicidade e realizações. Da nossa família para as de vocês", desejou Taís.

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes escolheram looks na cor vermelha para a noite. A pequena Zoe, fruto do antigo casamento de Sabrina com Duda Nagle, também apareceu nas fotos.

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