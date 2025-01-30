Volta às aulas: confira modelos de tênis infantis confortáveis para a escola

Que dia voltam às aulas em 2025?
Como escolher o melhor tênis infantil para a escola? Veja dicas
01
Conforto
02
Respirabilidade
03
Facilidade ao calçar
04
Segurança
05
Durabilidade
Quais são as numerações de tênis infantil?
Dicas de tênis escolares para meninos
Tênis escolares para meninas
Como preparar as crianças para o volta às aulas?
- Ajuste o horário de sono: Comece a regular os horários de dormir e acordar alguns dias antes do retorno às aulas.
- Organize o material escolar: Deixe tudo pronto com antecedência para evitar correria no primeiro dia.
- Converse sobre a rotina escolar: Explique sobre as atividades do dia a dia e incentive a criança a ver a escola como um ambiente positivo.
- Garanta um tênis adequado: Como vimos, um calçado adequado faz toda a diferença no conforto e na disposição dos pequenos.
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