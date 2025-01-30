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Moda

Volta às aulas: confira modelos de tênis infantis confortáveis para a escola

Descubra uma seleção para meninos e meninas, com marcas como Adidas, Bibi e Olympikus. Saiba também que dia voltam as aulas e dicas para preparar as crianças

Públicado em 

30 jan 2025 às 15:49
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Encontre tênis em diversas cores e modelos, com opções que agradam os pequenos. Crédito: Freepik
volta às aulas é um momento de preparação tanto para os pais quanto para as crianças. Mochilas, materiais escolares e uniformes são itens essenciais, mas um elemento muitas vezes subestimado é o tênis infantil. Um modelo adequado garante conforto, segurança e mobilidade para os pequenos durante o dia a dia escolar. Neste artigo, reunimos informações importantes sobre a escolha do tênis ideal, os melhores modelos para meninos e meninas e dicas para facilitar a volta à rotina escolar.

Que dia voltam às aulas em 2025?

Em geral, o retorno às aulas no Brasil ocorre entre a primeira e a segunda semana de fevereiro.  De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (SEDU), no Ensino Regular do Espírito Santo, o primeiro dia letivo de 2025 será em 4 de fevereiro. Este calendário é estabelecido para garantir que os alunos tenham um período adequado de férias e estejam prontos para iniciar o novo ano letivo com energia renovada. Além disso, a data foi escolhida para alinhar com as diretrizes educacionais e facilitar a organização das escolas e dos professores.

Como escolher o melhor tênis infantil para a escola? Veja dicas

Considere o gosto pessoal da criança, mas também a praticidade e o conforto. Crédito: Freepik
Na hora de escolher um tênis para a criança usar na escola, alguns fatores são essenciais:

01

Conforto

Prefira modelos com palmilha macia e solado flexível para absorver impactos e evitar desconfortos ao longo do dia.

02

Respirabilidade

Opte por materiais que permitam a circulação de ar, como tecidos mesh ou couro sintético perfurado.

03

Facilidade ao calçar

Tênis com fechamento por velcro ou elástico são ideais para crianças menores, enquanto cadarços são melhores para os maiores.

04

Segurança

Solados antiderrapantes ajudam a evitar quedas em pisos escorregadios.

05

Durabilidade

Crianças brincam e correm o tempo todo, por isso, escolha um modelo resistente para suportar o uso diário.

Quais são as numerações de tênis infantil?

A numeração infantil segue uma escala específica e pode variar de acordo com a marca. Mas, para te dar um norte, fizemos  uma média dos tamanhos de acordo com a idade, feita a partir desta tabela da Pampili:
Numeração Idade Aproximada Tamanho do Pé
13 - 14 1 a 3 meses 8,6 - 9,3 cm
15 - 16 4 a 8 meses 9,9 - 10,6 cm
17 - 19 8 meses a 1 ano 11,3 - 12,6 cm
20 - 22 1 ano a 2 anos 13,3 - 14,6 cm
23 - 25 2 anos e meio a 4 anos 15,3 - 16,6 cm
26 - 29 4 a 6 anos 17,3 - 19,3 cm
30 - 33 6 a 8 anos 19,9 - 21,9 cm
34 - 36 9 a 11 anos 22,6 - 23,9 cm
37 - 39 12 anos ou mais 24,6 - 25,9 cm
Para garantir o tamanho ideal, é importante medir o pé da criança e verificar a tabela de medidas da marca escolhida. Lembre-se de deixar um espaço de cerca de 1 cm entre os dedos e a ponta do tênis para permitir crescimento e conforto.

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Dicas de tênis escolares para meninos

Produtos
Tênis Infantil Menino Olympikus Kids Stream Preto

Tênis Infantil Menino Olympikus Kids Stream Preto

Confeccionado em malha, possui palmilha macia e solado EVA antiderrapante, garantindo estabilidade a cada passo.

Tênis ASICS Buzz 4 Júnior

Tênis ASICS Buzz 4 Júnior

Esse tênis transforma impacto em impulso, proporcionando mais leveza e conforto.

Tênis adidas Vl Court 3.0 - Infantil

Tênis adidas Vl Court 3.0 - Infantil

Feito em camurça macia, oferece amortecimento leve e solado de borracha flexível para acompanhar qualquer aventura.

Tênis Infantil Bibi New Way Preto com Azul

Tênis Infantil Bibi New Way Preto com Azul

Feito com solado em EVA e tecnologia BPlus para tração e aderência. A palmilha Fisioflex garante maciez extra.

Tênis Infantil Puma Rickie Classic V

Tênis Infantil Puma Rickie Classic V

Combina respirabilidade e leveza. Com entressola em EVA e solado de borracha, proporciona conforto e segurança para as brincadeiras.

Tênis escolares para meninas

Produtos
Tênis adidas Breaknet Lifestyle Court Lace - Infantil

Tênis adidas Breaknet Lifestyle Court Lace - Infantil

Inspirado nas quadras, o adidas Breaknet infantil une estilo clássico e conforto. As Três Listras costuradas e a entressola macia garantem um visual esportivo e aconchegante.

Tênis Olympikus Flutua Kids Rosa

Tênis Olympikus Flutua Kids Rosa

O Olympikus Flutua Infantil traz leveza e flexibilidade! Com tecnologia Evasense e design sem cadarço, é perfeito para o dia a dia dos pequenos aventureiros.

Tênis infantil calce fácil ace preto

Tênis infantil calce fácil ace preto

Esse tênis esportivo tem cabedal em malha, elástico para calce fácil e solado emborrachado, garantindo conforto e segurança.

Tênis Infantil Pópidi Casual Escolar Cano Alto Preto/Vermelho

Tênis Infantil Pópidi Casual Escolar Cano Alto Preto/Vermelho

Confeccionado em laminado PVC, tem palmilha macia, solado antiderrapante e fechamento elástico para um ajuste perfeito no dia a dia.

Tenis Infantil Feminino Slip On Menina Elástico Preto Rosa

Tenis Infantil Feminino Slip On Menina Elástico Preto Rosa

Perfeito para qualquer ocasião, esse tênis combina praticidade e um visual moderno para um look cheio de atitude.

Como preparar as crianças para o volta às aulas?

Um sono equilibrado e organização do material são essenciais. Crédito: Freepik
Para que a transição entre as férias e a rotina escolar seja tranquila, algumas dicas podem ajudar:
  • Ajuste o horário de sono: Comece a regular os horários de dormir e acordar alguns dias antes do retorno às aulas.
  • Organize o material escolar: Deixe tudo pronto com antecedência para evitar correria no primeiro dia.
  • Converse sobre a rotina escolar: Explique sobre as atividades do dia a dia e incentive a criança a ver a escola como um ambiente positivo.
  • Garanta um tênis adequado: Como vimos, um calçado adequado faz toda a diferença no conforto e na disposição dos pequenos.

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