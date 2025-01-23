Para ler em um dia na praia: Veja 12 recomendações de livros curtos

Veja alguns dos livros mais vendidos e até ganhadores de prêmios. Crédito: Canva

verão é a estação perfeita para desacelerar, sentir a brisa do mar e incentivar o hábito de leitura . Não importa se você é fã de romances arrebatadores, suspenses de tirar o fôlego, ou até mesmo poemas que tocam a alma, a leitura na praia pode ser uma experiência relaxante e transformadora. Seja para retomar o hábito de leitura ou para montar sua lista (ou TBR) de 2025, preparamos uma seleção com títulos incríveis, incluindo alguns dos mais vendidos e obras que prometem marcar o ano.

Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli

O novo romance de Socorro Acioli conduz o leitor por uma jornada de mistério e autodescoberta, entrelaçando passado e presente em uma narrativa de realismo mágico. Cida, uma mulher sem memória, chega a um lugar desconhecido com a língua portuguesa como única âncora. Em meio ao enigma de sua identidade, ela se conecta com Jorge, um homem que se vê envolvido em um amor inesperado.

À medida que suas histórias se cruzam, o romance explora temas de ancestralidade, pertencimento e a relação entre a cultura portuguesa, brasileira e indígena. Com uma prosa cativante, Acioli traz uma narrativa que dialoga com histórias originárias, tradições e o fantástico. 208 Páginas. Ano de publicação: 2023. Avaliação no Good Reads: 4,28/5.



"A vida é feita de palavras, elas explicam e fazem nascer e morrer. Se ninguém pronuncia um nome este ser está morto, mesmo que respire e leve um coração batendo no peito. Estar vivo é ser palavra na boca de alguém. " Socorro Acioli - Oração para Desaparecer

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Guananira, de Bernadette Lyra

Neste livro de crônicas poéticas, a cidade-ilha de Vitória é narrada em dois registros: o da memória afetiva e o da materialidade áspera de seus espaços urbanos. Guananira captura a essência de um lugar onde afetos, história e geografia se entrelaçam de forma visceral. As palavras moldam um território emocional tão vasto quanto os labirintos de pedra e as praias que o cercam.

62 páginas. Ano de publicação: 2019. Avaliação na Amazon: 4,7/5. Nesta matéria de A Gazeta , a autora capixaba descreve: "A crônica é um pastel de vento. Não tem nada dentro porque o leitor vai recheando com o que bem entender: um sorriso, uma lágrima, uma tristeza, uma saudade. Selecionei com muito critério e cuidado porque eu queria dividir este espaço, esta topografia afetuosa por Vitória em três partes: a primeira mais centrada na própria pedra do maciço central do Centro de Vitória; a segunda parte seria mais de coração e sentimento; e a terceira de exílio, sendo eu, de São Paulo, vendo Vitória de longe".62 páginas.2019.4,7/5.

"A maravilhosa Vitória que dorme e acorda cercada de águas que sussurram, ao invés do estrondoso ruído que se escuta em outros espaços do mundo circundados de mar. " Bernadette Lyra - Guananira

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Água Viva, de Clarice Lispector

Publicado originalmente em 1973, "Água Viva" é uma celebração da palavra e da existência, uma obra em que Clarice Lispector mergulha na essência do instante presente. Com uma escrita fragmentada e lírica, o livro desafia convenções narrativas, criando uma prosa poética que transcende o romance tradicional. A protagonista, uma mulher sem nome, escreve para um "tu", revelando reflexões íntimas sobre a vida, o tempo e o ser. 96 Páginas. Ano de publicação: 2020. Avaliação no Good Reads: 4,28/5.

"Liberdade? é o meu último refúgio, forcei-me à liberdade e aguento-a não como um dom mas com heroísmo: sou heroicamente livre. E quero o fluxo." Clarice Lispector - Água Viva

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O Verão Que Mudou Minha Vida, de Jenny Han

O livro que inspirou a série de sucesso da Prime Video . Este é o primeiro volume da trilogia que encantou leitores e espectadores, "O Verão Que Mudou Minha Vida" acompanha Belly Conklin em suas férias na mágica Cousins Beach. Entre romances e dilemas adolescentes, a protagonista enfrenta um triângulo amoroso que definirá sua juventude.

Jenny Han, autora de sucessos como "Para Todos os Garotos que Já Amei", constrói uma narrativa envolvente sobre amadurecimento. 240 páginas. Ano de publicação: 2019. Avaliação no Good Reads: 3,75/5.

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Tudo Que Já Nadei: Ressaca, Quebra-Mar e Marolinhas, de Letícia Novaes

A escritora e cantora Letícia Novaes, a Letrux, revela sua voz única em uma coletânea de textos, poemas e reflexões. Em "Tudo Que Já Nadei", o leitor é convidado a mergulhar em três camadas emocionais: ressaca, quebra-mar e marolinhas, cada uma delas explorando aspectos distintos da existência.

Com humor, lirismo e profundidade, Letrux oferece uma experiência de leitura que atravessa águas tranquilas e turbulentas com autenticidade. 160 páginas. Ano de publicação: 2021. Avaliação no Good Reads: 3,78/5.

"me adoro de um jeito que não sou

me adoro distraída

me adoro relaxada

me adoro depois da praia

mas eu não sou todo dia depois da praia

mas me adoro desse jeito que não sou

como faz para se tornar todo dia

de um jeito depois da praia?"

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A Filha Perdida, de Elena Ferrante

No estilo visceral de Elena Ferrante, este romance explora as ambivalências da maternidade e os segredos que moldam a vida das mulheres. Durante suas férias no sul da Itália, Leda, uma professora universitária, é confrontada por memórias dolorosas e decisões passadas ao observar Nina, uma jovem mãe.

À medida que as duas mulheres se aproximam, o livro revela uma teia de relações familiares complexas e profundas. A autora, que tem dois de seus livros na lista dos 100 melhores do século pela New York Times, combina sinceridade brutal e narrativa envolvente. 124 páginas. Ano de publicação: 2006. Avaliação no Good Reads: 3,73/5.

"Que bobagem pensar que é possível falar de si mesmo aos filhos antes que eles tenham pelo menos cinquenta anos. Querer ser vista por eles como uma pessoa e não como uma função. Dizer: sou sua história, vocês começam comigo, escutem, pode ser útil. " Elena Ferrante - A Filha Perdida,

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Primeiro Eu Tive Que Morrer, de Lorena Portela

O romance de estreia de Lorena Portela apresenta a jornada de uma jovem publicitária que, sobrecarregada pelas pressões da vida moderna, encontra refúgio em Jericoacoara. Entre paisagens paradisíacas e encontros transformadores, ela redescobre sua força interior e questiona os valores que sustentam sua existência.

Com uma escrita sensível e poderosa, Lorena cria uma história de renascimento, amor e autodescoberta, refletindo as lutas de uma geração em busca de equilíbrio. 137 páginas. Ano de publicação: 2020. Avaliação no Good Reads: 3,52/5.

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A Empregada, de Freida McFadden

Um dos livros mais vendidos pela Amazon em 2024. Este é um thriller psicológico eletrizante que prende o leitor até a última página. Millie, a empregada da rica família Winchester, testemunha comportamentos cada vez mais perturbadores em sua patroa, Nina.

Dividida entre a gratidão por seu emprego e os segredos sombrios que descobre, ela se envolve em uma trama de manipulação, poder e reviravoltas surpreendentes. Este best-seller internacional é um prato cheio para os fãs de suspense, prometendo momentos de tensão e choque. 398 páginas. Ano de publicação: 2022. Avaliação no Good Reads: 4,31/5.

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O velho e o mar, de Ernest Hemingway

Clássico da literatura universal, esta obra de Ernest Hemingway narra a luta épica de um velho pescador cubano contra um gigantesco peixe-espada no alto-mar. Em meio à solidão e aos desafios impostos pela natureza, a história revela a força do espírito humano, a resiliência e a dignidade diante das adversidades.

Com uma prosa concisa e poética, Hemingway explora os limites da coragem e da determinação. Um romance breve, mas profundamente marcante, que lhe rendeu o Prêmio Pulitzer e contribuiu para o Nobel de Literatura. 126 páginas. Ano de publicação desta edição: 2013. Avaliação no Good Reads: 3,81/5.

"Tudo o que nele existia era velho, com exceção dos olhos que eram da cor do mar, alegres e indomáveis." Ernest Hemingway - O velho e o Mar

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Olhos D’Água, de Conceição Evaristo

Conceição Evaristo nos presenteia com contos profundamente humanos, que revelam as dores, alegrias e resistências do povo negro. As histórias deste livro abordam temas como desigualdade, violência, afeto e ancestralidade, sempre com uma escrita carregada de emoção e poesia.

A autora nos convida a olhar para a complexidade das vidas narradas e a refletir sobre a força presente em cada trajetória. Uma obra que pulsa e permanece no coração do leitor. 116 páginas. Ano de publicação: 2014. Avaliação no Good Reads: 4,43/5.

"Corria sobre a corda bamba, invisível e opressora do tempo. Era preciso avançar sempre e sempre." Conceição Evaristo - Olhos D’Água

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A Inconveniente Loja de Conveniência, de Kim Ho-yeon

Neste romance delicado e peculiar, Sayaka Murata apresenta a história de Keiko Furukura, uma mulher que encontrou na rotina de trabalhar em uma loja de conveniência a única maneira de se sentir integrada à sociedade. Entretanto, a pressão para se adequar às expectativas sociais a força a questionar sua existência e escolhas.

Com humor, sensibilidade e uma crítica sutil às normas sociais, a obra conquistou leitores ao redor do mundo, revelando o talento único da autora japonesa. 272 páginas. Ano de publicação: 2021. Avaliação no Good Reads: 3,97/5.

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Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz

Neste conto criativo e provocador de Afonso Cruz, acompanhamos uma sociedade onde o pragmatismo econômico domina todas as relações humanas. Em meio a esse cenário, uma família decide adquirir um poeta, cuja presença transforma suas vidas de maneira inesperada.

Com leveza e crítica à falta de sensibilidade artística, o autor nos oferece uma reflexão poderosa sobre a importância da poesia e da arte em tempos marcados pela superficialidade. 96 páginas. Ano de publicação: 2020. Avaliação no Good Reads: 3,78/5.

"O que é que este poeta faz?

Poemas, respondi eu.

Para que servem?

Para muitas coisas. Há poemas que servem para ver o mar."

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Prefere e-books? Considere ter um Kindle

Uma alternativa aos livros físicos no verão. Crédito: Divulgação

Se você gosta de praticidade e quer ter vários livros à disposição sem carregar peso, o Kindle pode ser seu melhor aliado. Com ele, é possível levar sua biblioteca inteira para a praia, escolhendo entre milhares de títulos disponíveis na loja Kindle. O dispositivo é leve, tem bateria de longa duração e uma tela antirreflexo que permite uma leitura confortável mesmo sob a luz do sol. Além disso, o Kindle oferece recursos como marcações, dicionário integrado e a possibilidade de ajustar o tamanho da fonte.

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