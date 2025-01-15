Procurando séries para maratonar nas férias? Veja 18 dicas na Prime Video

Confira a primeira série mais assistida do Prime Video no momento, Plantão Policial. Crédito: Divulgação/Prime Video

As férias de início de ano são o momento perfeito para sentar no sofá, ligar a TV e relaxar com boas séries. Se você já é assinante do Prime Video ou está pensando em experimentar o serviço de streaming, este é um ótimo momento para aproveitar. Além de sucessos como Fleabag e The Boys, a plataforma conta com um catálogo variado que vai desde lançamentos até produções clássicas que agradam a diversos gostos. Entre as opções destacam-se séries infantis, doramas, tramas de ação e histórias aterrorizantes.

Como assinar a Prime Video?

Para fazer sua assinatura Prime Video, basta acessar o site, criar sua conta e escolher seu plano (anual ou mensal) para ser um membro Amazon Prime. Com isso, é possível aproveitar conteúdo exclusivo no Prime Video, frete grátis, acesso a mais de mil eBooks e revistas, Prime Gaming e Amazon Music Prime.

Romance

O verão que mudou minha vida

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Inspirado no livro homônimo escrito por Jenny Han, a série é uma ótima pedida para o verão: ela acompanha Belly Conklin, uma adolescente prestes a completar 16 anos, que vai passar as férias em Cousins Beach, junto com a família e os Fishers. É uma trama adolescente sobre o romance entre Belly e os irmãos Fishers que se desenrola ao longo dos anos. Classificação indicativa: 16 anos. Nota do IMDb: 7,3.

Maxton Hall

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Em sétimo lugar das séries mais assistidas na Prime Video no Brasil, Maxton Hall é um série de 1 temporada que está em alta. É um clássico Enemies to Lovers (ou em português, Inimigos a Amantes), no qual acompanhamos a relação de Ruby Bell, uma bolsista na escola de elite, e James Beaufort, um dos estudantes mais populares. Classificação indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 7,5.

My Lady Jane

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Uma série para os fãs de romances de época, My Lady Jane reescreve a história da sucessão do Rei Henrique VIII com um toque que valoriza o feminino e a fantasia. Por ela, acompanhamos Jane Grey, uma jovem da nobreza que se torna rainha da noite para o dia e tem de lidar com questões que envolvem as muitas tramas da corte, questões de raça e de classe. Classificação indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 7,4.

Séries Coreanas

A esposa do meu marido

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Inspirado no mangá coreano Marry My Husband, a série ocupa o Top 4 da Prime Video. Nele, Kang Ji-won é uma paciente com câncer terminal que, após descobrir a traição do marido, é assassinada por ele. No entanto, ela revive 10 anos antes do acontecimento e agora decide se vingar e retomar as rédeas de seu destino. Classificação Indicativa: 14 anos. Nota no IMDb: 7,8.

Jogo da Morte

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Nesta intrigante série de 2023, acompanhamos a jornada de Yee-jay, um homem que, após tirar a própria vida devido a perdas financeiras, é confrontado pela própria Morte. Ela lhe impõe um desafio: viver 12 vidas e experimentar 12 mortes para escapar do inferno. A trama mistura fantasia e reflexão sobre as consequências de nossas escolhas. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 8,5.

Vingança: Dinheiro e poder

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Eun Yong, um capitalista financeiro que vive isolado na Mongólia, retorna à Coreia com o objetivo de proteger sua família e enfrentar a corrupção. A série é uma emocionante combinação de drama e intriga, abordando poder e lealdade em meio a reviravoltas inesperadas. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 7,3.

Infantil

Sigmund e os Monstros Marinhos

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Três amigos, Johnny, Scotty e Robyn, vivem uma aventura inesquecível ao se tornarem próximos de Sigmund, um adorável monstro marinho. A série combina fantasia e amizade, sendo ideal para crianças e famílias. Classificação livre. Nota no IMDb: 7,0.

Kung Fu Panda: Punhos do Destino

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Quatro jovens pandas embarcam em uma aventura épica após absorverem acidentalmente o Chi de mestres ancestrais de Kung Fu. Com a ajuda do Mestre Dragão Po, eles aprendem a dominar suas habilidades e enfrentar desafios surpreendentes. Classificação livre. Nota no IMDb: 7,2.

O Dia Em Que Henry Conheceu...

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Henry é uma criança curiosa que diariamente faz novas descobertas, desde objetos do cotidiano até fenômenos incríveis, como a lua e animais marinhos. Cada episódio é uma lição divertida e educativa. Classificação livre.

Nacional

Cangaço Novo

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Ubaldo, um ex-militar que trabalha em São Paulo, descobre ser herdeiro de um famoso cangaceiro. Ao retornar ao sertão cearense, ele assume o legado do pai e lidera uma gangue, enfrentando dilemas morais em um cenário de crime organizado contemporâneo. Em alta, a série deve ganhar uma nova temporada ainda em 2025. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 8,3.

Dom

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Baseada em eventos reais, esta série acompanha Pedro Dom, líder de uma quadrilha de assaltos, e a luta de seu pai, Victor, para salvar o filho do mundo do crime. Inspirado no livro Dom (2020), de Tony Bellotto, a série é um retrato intenso das complexidades familiares. Classificação Indicativa: 18 anos. Nota no IMDb: 7,3.

Manhãs de Setembro

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Cassandra, interpretada pela cantora Liniker, é uma mulher trans que vive em São Paulo, enfrenta desafios e explora relações familiares e afetivas em uma história comovente e cheia de representatividade. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 7,5.

Ação/Policial

Plantão Policial

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Grande sucesso na prime video, ocupada o top 1 da lista de séries mais assistidas no streaming no Brasil. Com uma abordagem realista, a série acompanha dois policiais de Long Beach enquanto enfrentam os desafios e dilemas de sua profissão. A ação é equilibrada com reflexões sobre a condição humana. Classificação Indicativa: 18 anos. Nota no IMDb: 7,7.

Chicago P.D.

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Esta série policial, derivada de Chicago Fire, foca na Unidade de Inteligência e suas investigações criminais em Chicago. O enredo é repleto de ação e dramas pessoais. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 8,1.

Reacher

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Jack Reacher, um ex-policial militar, se vê envolvido em uma trama de corrupção e assassinatos. Uma série cheia de ação e suspense. Irá ganhar 3 temporada no dia 20 de fevereiro. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 8,0.

Terror/Suspense

Entrevista com Vampiro

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A trama apresenta Louis de Pointe du Lac, um vampiro que narra ao jornalista suas experiências de 200 anos, desde seu encontro com o misterioso Lestat até os desafios de sua imortalidade. Classificação Indicativa: 18 anos. Nota no IMDb: 7,4.

Them

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Uma família negra enfrenta forças sobrenaturais e o racismo estrutural ao se mudar para um bairro majoritariamente branco de Los Angeles nos anos 1950. Uma série que mistura terror e crítica social. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 7,5.

As bruxas de Mayfair

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Rowan Fielding descobre ser herdeira de uma família de bruxas. A trama combina mistério e elementos sobrenaturais, sendo baseada na obra de Anne Rice. Classificação Indicativa: 16 anos. Nota no IMDb: 6,2.

Quais são os lançamentos da Prime Video?

Invencível - 3ª temporada (06.02)

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Mark Grayson, filho do maior super-herói da Terra, lida com o desenvolvimento de seus poderes enquanto descobre os segredos de sua família. Baseada na HQ de Robert Kirkman. A história envolvente ganha uma nova temporada no dia 6 de fevereiro

A Roda do Tempo - 3 temporada (13.03)

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Nesta fantasia épica, cinco jovens e Moiraine, uma mulher com habilidades mágicas, embarcam em uma jornada para mudar o destino do mundo.

A mulher da Casa Abandonada (2025)

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Com base no podcast de sucesso de Chico Felitti, esta série documental explora a história de Margarida Bonetti, uma mulher que vive em uma mansão em São Paulo e é acusada de um crime brutal nos Estados Unidos.