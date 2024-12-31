10 destinos baratos para viajar em 2025; veja lista

Viajar gastando pouco é possível, e 2025 promete ser um ano cheio de oportunidades para explorar destinos nacionais e internacionais sem comprometer o orçamento. Nesta lista, destacamos cinco destinos internacionais e cinco nacionais, com informações sobre onde o real tem maior valor, opções para viajar com crianças
ou sozinha, melhores épocas para visitação e dicas de economia.
Com o real tendo boa conversão frente ao peso argentino (R$1,00 = $166.2 ARS), é possível desfrutar de uma gastronomia rica, explorar a cultura local e ainda economizar. O destino é ideal tanto para viagens solo quanto para quem está acompanhado de crianças, especialmente na primavera ou no outono, quando o clima é mais ameno.
Os custos com hospedagem e alimentação são baixos e o real se converte bem frente ao Peso Mexicano (R$1,00 = $3,284 MXN). Com muitas atrações culturais e parques interativos, o destino é perfeito para todas as idades, e as melhores épocas para visitação são setembro e novembro, quando é possível evitar a alta temporada.
Cusco é um destino econômico e repleto de história. Lá, é possível explorar a cidade com tranquilidade. Ideal tanto para crianças, que podem se encantar com a natureza, quanto para viagens solo, Cusco é melhor visitada entre maio e setembro, período de clima seco.
San Pedro de Atacama, Chile
Eleito pela Booking.com como um dos destinos tendência para 2025
, é um local incrível para quem busca paisagens únicas e experiências autênticas. O real tem um bom desempenho frente ao Peso Chileno (R$1,00 = $160,5 CLP), tornando a viagem acessível. O local é ideal para explorar sozinho, mas também possui atividades que agradam a famílias.
No Camboja, o real tem boa conversão e permite visitar templos históricos como Angkor Wat. Assim como o Vietnã, é mais adequado para viagens solo ou entre adultos.
Outro destino tendência eleito pela Booking.com
, João Pessoa é uma opção acessível, com praias lindas e passeios culturais. Viajar entre setembro e dezembro permite evitar a alta temporada e economizar ainda mais.
Caldas Novas é perfeita para famílias, com parques aquáticos e águas termais. Prefira visitar durante a baixa temporada para encontrar preços mais acessíveis.
Serra da Canastra, Minas Gerais
A Serra da Canastra é ideal para quem ama natureza e aventuras. O local oferece trilhas, cachoeiras e uma gastronomia única, com hospedagem simples e acessível.
Jericoacoara combina praias deslumbrantes e paisagens que agradam a todos os públicos. Para economizar, prefira viajar em baixa temporada e explore as opções de hospedagem mais simples.