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Turismo

10 destinos baratos para viajar em 2025; veja lista

Confira destinos brasileiros e internacionais para planejar as suas viagens do próximo ano. Veja opções onde o real vale mais, lugares para ir com as crianças ou até viajar sozinho(a).

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 09:00

Públicado em 

31 dez 2024 às 09:00
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Descubra os melhores destinos para conhecer no próximo ano, incluindo opções em alta. Crédito: Divulgação
Viajar gastando pouco é possível, e 2025 promete ser um ano cheio de oportunidades para explorar destinos nacionais e internacionais sem comprometer o orçamento. Nesta lista, destacamos cinco destinos internacionais e cinco nacionais, com informações sobre onde o real tem maior valor, opções para viajar com crianças ou sozinha, melhores épocas para visitação e dicas de economia.

Destinos internacionais para conhecer em 2025

Buenos Aires, Argentina
A Argentina é uma boa oportunidade para desfrutar de cultura e culinária locais Crédito: Getty Images
Com o real tendo boa conversão frente ao peso argentino (R$1,00 = $166.2 ARS), é possível desfrutar de uma gastronomia rica, explorar a cultura local e ainda economizar. O destino é ideal tanto para viagens solo quanto para quem está acompanhado de crianças, especialmente na primavera ou no outono, quando o clima é mais ameno.
Cidade do México, México
Crédito:
Os custos com hospedagem e alimentação são baixos e o real se converte bem frente ao Peso Mexicano (R$1,00 = $3,284 MXN). Com muitas atrações culturais e parques interativos, o destino é perfeito para todas as idades, e as melhores épocas para visitação são setembro e novembro, quando é possível evitar a alta temporada.
Cusco, Peru
Crédito:
Cusco é um destino econômico e repleto de história. Lá, é possível explorar a cidade com tranquilidade. Ideal tanto para crianças, que podem se encantar com a natureza, quanto para viagens solo, Cusco é melhor visitada entre maio e setembro, período de clima seco.
San Pedro de Atacama, Chile
Crédito:
Eleito pela Booking.com como um dos destinos tendência para 2025, é um local incrível para quem busca paisagens únicas e experiências autênticas. O real tem um bom desempenho frente ao Peso Chileno (R$1,00 = $160,5 CLP), tornando a viagem acessível. O local é ideal para explorar sozinho, mas também possui atividades que agradam a famílias.
Phnom Penh, Camboja
Crédito:
No Camboja, o real tem boa conversão e permite visitar templos históricos como Angkor Wat. Assim como o Vietnã, é mais adequado para viagens solo ou entre adultos.

Opções de destinos baratos no Brasil

João Pessoa, Paraíba
Crédito:
Outro destino tendência eleito pela Booking.com, João Pessoa é uma opção acessível, com praias lindas e passeios culturais. Viajar entre setembro e dezembro permite evitar a alta temporada e economizar ainda mais.
Caldas Novas, Goiás
Crédito:
Caldas Novas é perfeita para famílias, com parques aquáticos e águas termais. Prefira visitar durante a baixa temporada para encontrar preços mais acessíveis.
Serra da Canastra, Minas Gerais
Crédito:
A Serra da Canastra é ideal para quem ama natureza e aventuras. O local oferece trilhas, cachoeiras e uma gastronomia única, com hospedagem simples e acessível.
Jericoacoara, Ceará
Crédito:
Jericoacoara combina praias deslumbrantes e paisagens que agradam a todos os públicos. Para economizar, prefira viajar em baixa temporada e explore as opções de hospedagem mais simples.

Dicas gerais para economizar em 2025

01

Planeje com antecedência

É interessante que compre passagens e reserve hospedagem com pelo menos 3 meses de antecedência.

02

Se possível, viaje na baixa temporada

Na baixa temporada, os preços são menores e as atrações ficam menos cheias. No entanto, a dica do Clube é que você se atente ao clima e outros fatores quando estiver procurando esse período. Por exemplo, no México, a baixa temporada é entre os meses de Maio a Setembro, por ser época de monções.

03

Use programas de milhas

Economize em passagens aéreas trocando pontos acumulados.

04

Pesquise promoções

Fique atento a descontos em sites de viagens e em plataformas de hospedagem.

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