Bola de futebol até altinha: Descubra quais são os melhores modelos

Saiba qual é a bola mais indicada para cada prática esportiva. Crédito: Freepik

Com a chegada do verão , é hora de preparar os equipamentos para curtir ao máximo os dias ensolarados. Se você é apaixonado por esportes como futebol, futsal, futevôlei ou altinha, saber escolher o equipamento ideal é essencial para garantir diversão e bom desempenho. Neste guia, vamos explorar os melhores modelos, explicar as diferenças entre os tipos e dar dicas para você aproveitar ainda mais a estação. Confira!

Quais são os tipos de bola de futebol?

Penalty , uma das maiores marcas de bolas esportivas, lucida essa dúvida: segundo ela, os tipos normalmente se dividem em Bola de Campo, Bola de Society e Bola de Futsal. A bola de futebol é caracterizada por pesar entre 410 e 450 gramas e ter circunferência entre 68 e 70 cm. É destinada ao gramado natural e varia entre os tamanhos 1 até 5, sendo a última indicada para jogadores a partir dos 13 anos.

Já a bola de futsal é indicada para pisos duros e quadras de cimento, é menor e mais leve (varia de 400 a 440 gramas). Por fim, as bolas de Society são indicadas para serem utilizadas em grama sintética e normalmente variam entre 62 e 64 cm de circunferência, com peso entre 350 e 390 gramas.

Qual bola de futebol comprar?

Se você está em dúvida sobre qual bola de futebol comprar, considere o tipo de terreno onde será usada e a qualidade do material. Por exemplo, a Bola Penalty Bravo XXIV é indicada para gramados naturais, com sua construção que oferece grande resistência e conforto. Já para treinos em society, a Bola Adidas Euro 24 League Society é um dos maiores nomes, graças ao design inspirado no maior campeonato europeu e seu revestimento de TPU. Já a Umbro Neo Swerve, com o selo FIFA, é para quem busca precisão, controle e durabilidade nos campos.

Indicações de bola de Futsal

Entre as melhores opções para futsal, a Penalty Futsal 8 se destaca pela construção termofixa e o sistema Neogel, que garantem conforto e desempenho. Outra alternativa de alta qualidade é a Bola Penalty Rx 500 XXIII, que combina leveza e maciez com a tecnologia. Para mais resistência em quadras, a Topper Slick Cup mantém a forma e a durabilidade mesmo em condições adversas.

Quais são as melhores bolas para futevôlei e altinha?

Para futevôlei e altinha, a Bola de Futevôlei Mikasa Ft-5 é referência mundial, sendo a escolha oficial dos principais torneios por sua maciez e conforto. A Bola Penalty XXI oferece equilíbrio e resistência com sua Câmara 6D e tecnologia termofixo. Já a Bola Futevôlei Altinha XXI Penalty Preto, sem costuras e resistente à água, é projetada para proporcionar conforto e durabilidade, tornando-se uma opção excelente para diversão na praia.

Como é o jogo de altinha?

Em alta nos últimos anos e muito praticada nas praias capixabas e cariocas, a altinha adapta princípios do futevôlei para envolver um grupo de pessoas de modo a evitar que a bola caia no chão. Daí o nome. Para a prática, é válido utilizar diferentes partes do corpo, como cabeça e ombro, além dos pés.

Dicas de cuidados com bolas de futevôlei e altinha

01 Evite superfícies de asfalto Bolas de altinha e futevôlei são mais leves e macias, de forma que não são pensadas para grandes impactos e atritos. Assim, é indicado evitar o seu uso em superfícies de asfalto e concreto. 02 Lave após o uso Outra dica para aumentar a vida útil da bola de futevôlei é sempre lavar após o uso, evitando que fique impregnada com o sal. 03 Guarde o equipamento na sombra O sol tende a esquentar e estufar a bola de altinha.