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Esportes

Bola de futebol até altinha: Descubra quais são os melhores modelos

Confira as bolas mais indicadas para a prática desses esportes e aproveite o verão 2025

Públicado em 

14 jan 2025 às 16:49
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba qual é a bola mais indicada para cada prática esportiva. Crédito: Freepik
Com a chegada do verão, é hora de preparar os equipamentos para curtir ao máximo os dias ensolarados. Se você é apaixonado por esportes como futebol, futsal, futevôlei ou altinha, saber escolher o equipamento ideal é essencial para garantir diversão e bom desempenho. Neste guia, vamos explorar os melhores modelos, explicar as diferenças entre os tipos e dar dicas para você aproveitar ainda mais a estação. Confira!

Quais são os tipos de bola de futebol?

Penalty, uma das maiores marcas de bolas esportivas, lucida essa dúvida: segundo ela, os tipos normalmente se dividem em Bola de Campo, Bola de Society e Bola de Futsal. A bola de futebol é caracterizada por pesar entre 410 e 450  gramas e ter circunferência entre 68 e 70 cm. É destinada ao gramado natural e varia entre os tamanhos 1 até 5, sendo a última indicada para jogadores a partir dos 13 anos.
Já a bola de futsal é indicada para pisos duros e quadras de cimento, é menor e mais leve (varia de 400 a 440 gramas). Por fim, as bolas de Society são indicadas para serem utilizadas em grama sintética e normalmente variam entre 62 e 64 cm de circunferência, com peso entre 350 e 390 gramas.

Qual bola de futebol comprar?

Se você está em dúvida sobre qual bola de futebol comprar, considere o tipo de terreno onde será usada e a qualidade do material. Por exemplo, a Bola Penalty Bravo XXIV é indicada para gramados naturais, com sua construção que oferece grande resistência e conforto.  Já para treinos em society, a Bola Adidas Euro 24 League Society é um dos maiores nomes, graças ao design inspirado no maior campeonato europeu e seu revestimento de TPU. Já a Umbro Neo Swerve, com o selo FIFA, é para quem busca precisão, controle e durabilidade nos campos.
Produtos
Bola Penalty Futebol Campo Bravo XXIV

Bola Penalty Futebol Campo Bravo XXIV

Bola Adidas Euro 24 League Society Branca

Bola Adidas Euro 24 League Society Branca

Bola de Futebol de Campo Umbro Neo Swerve

Bola de Futebol de Campo Umbro Neo Swerve

Indicações de bola de Futsal

Entre as melhores opções para futsal, a Penalty Futsal 8 se destaca pela construção termofixa e o sistema Neogel, que garantem conforto e desempenho. Outra alternativa de alta qualidade é a Bola Penalty Rx 500 XXIII, que combina leveza e maciez com a tecnologia. Para mais resistência em quadras, a Topper Slick Cup mantém a forma e a durabilidade mesmo em condições adversas.
Produtos
Bola Penalty Futsal 8

Bola Penalty Futsal 8

Bola de Futsal Penalty Rx 500 XXIII

Bola de Futsal Penalty Rx 500 XXIII

Bola Futsal Topper Slick Cup

Bola Futsal Topper Slick Cup

Quais são as melhores bolas para futevôlei e altinha?

Para futevôlei e altinha, a Bola de Futevôlei Mikasa Ft-5 é referência mundial, sendo a escolha oficial dos principais torneios por sua maciez e conforto. A Bola Penalty XXI oferece equilíbrio e resistência com sua Câmara 6D e tecnologia termofixo. Já a Bola Futevôlei Altinha XXI Penalty Preto, sem costuras e resistente à água, é projetada para proporcionar conforto e durabilidade, tornando-se uma opção excelente para diversão na praia.
Produtos
Bola de Futevolei Mikasa Ft-5

Bola de Futevolei Mikasa Ft-5

Bola De Futevôlei Penalty XXI

Bola De Futevôlei Penalty XXI

Bola Futevolei Altinha XXI

Bola Futevolei Altinha XXI

Como é o jogo de altinha?

Em alta nos últimos anos e muito praticada nas praias capixabas e cariocas, a altinha adapta princípios do futevôlei para envolver um grupo de pessoas de modo a evitar que a bola caia no chão. Daí o nome. Para a prática, é válido utilizar diferentes partes do corpo, como cabeça e ombro, além dos pés.

Dicas de cuidados com bolas de futevôlei e altinha

01

Evite superfícies de asfalto

Bolas de altinha e futevôlei são mais leves e macias, de forma que não são pensadas para grandes impactos e atritos. Assim, é indicado evitar o seu uso em superfícies de asfalto e concreto. 

02

Lave após o uso

Outra dica para aumentar a vida útil da bola de futevôlei é sempre lavar após o uso, evitando que fique impregnada com o sal.

03

Guarde o equipamento na sombra

O sol tende a esquentar e estufar a bola de altinha.

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