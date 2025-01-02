18 melhores perfumes e body splashes para o verão

Que tipo de perfume usar no verão?
O que significa EDP ou Eau de Parfum?
Perfumes femininos para o verão
Perfumes masculinos para o verão
Como fazer o perfume fixar mais no verão?
- Hidrate a pele: Perfumes, assim como maquiagens, fixam melhor em peles hidratadas. Use um hidratante sem fragrância ou com a mesma nota olfativa do seu perfume.
- Evite esfregar: Ao aplicar nos pulsos, não esfregue, pois isso pode alterar as notas olfativas e diminuir a duração.
- Camadas de fragrância: Utilize produtos complementares, como hidratantes e body splashes da mesma linha.
Onde passar o perfume para a fragrância durar mais?
Caro Leitor,
Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.