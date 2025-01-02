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Perfumaria

18 melhores perfumes e body splashes para o verão

Para usar no calor: confira a lista com fragrâncias femininas e masculinas, entre opções nacionais e importadas

Públicado em 

02 jan 2025 às 17:04
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Conheça fragrâncias frescas e cítricas para arrasar no verão. Crédito: Canva
verão brasileiro pede fragrâncias leves, refrescantes e com boa fixação para acompanhar o calor intenso da estação. É nesse cenário que os perfumes nacionais ganham destaque, com combinações de notas que traduzem o clima tropical, como frutas cítricas e nuances aquáticas. Além disso, as opções internacionais oferecem sofisticação e versatilidade, garantindo opções para todos os gostos e ocasiões. Seja para um passeio ao ar livre ou um evento especial, um bom perfume pode marcar presença e ainda trazer frescor.

Que tipo de perfume usar no verão?

No verão, prefira fragrâncias leves e refrescantes que não sejam excessivamente doces ou intensas. Segundo esta matéria de A Gazeta, notas como limão, bergamota, laranja, assim como muguet, jasmim, lírio são ótimas apostas para a estação. No geral, notas cítricas, aquáticas, florais frescas e frutadas são ideais para o clima quente, pois proporcionam frescor e uma sensação de leveza. É possível optar também por versões como Eau de Toilette (EDT), colônias e body splashes, que têm menor concentração de óleos essenciais e podem ser mais suaves na pele.

O que significa EDP ou Eau de Parfum?

A sigla EDP significa “Eau de Parfum”, uma das classificações mais populares no mundo da perfumaria. Ela se refere à concentração de óleos essenciais na fórmula do perfume, geralmente entre 15% e 20%. Isso garante maior intensidade e possivelmente maior duração da fragrância na pele, de forma que é mais indicado quando se deseja um aroma mais marcante. 

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Perfumes femininos para o verão

Produtos
Époque Tropical Vintage Granado Eau de Parfum - Perfume Unissex 75ml

Époque Tropical Vintage Granado Eau de Parfum - Perfume Unissex 75ml

Fragrância unissex tropical com notas vibrantes e elegantes.

L'occitane Água de Coco Colônia Desodorante Colônia 100ml

L'occitane Água de Coco Colônia Desodorante Colônia 100ml

Perfume leve e refrescante com toque de coco.

Boticollection Acqua Fresca Desodorante Colônia 100ml

Boticollection Acqua Fresca Desodorante Colônia 100ml

Aroma cítrico e clássico, perfeito para dias quentes.

Produtos
Nº 18 Vitamina C.Ítrica Victorio & Lucchino Eau de Toilette - Perfume Feminino 150ml

Nº 18 Vitamina C.Ítrica Victorio & Lucchino Eau de Toilette - Perfume Feminino 150ml

Perfume importado feminino com notas cítricas e revigorantes. Ótimo custo-benefício.

Al Wataniah Watani Edp 100Ml, Al Wataniah

Al Wataniah Watani Edp 100Ml, Al Wataniah

Fragrância com notas tropicais e frutais.

Dolce Gabbana Light Blue Feminino Edt 100ml

Dolce Gabbana Light Blue Feminino Edt 100ml

Perfume icônico com frescor mediterrâneo.

Body splashes:
Produtos

"Natura Tododia Manga Rosa e Água de Coco Body Splash 200ml "

"O queridinho dos body splashes. Frescor frutado e leve para o dia a dia. "

Combo Repair: Body Splash 200ml + Loção Corporal 200ml

Combo Repair: Body Splash 200ml + Loção Corporal 200ml

Dupla perfeita para hidratação e frescor.

Body Splash Capim Limão e Hortelã Tododia Desodorante Colônia Natura 200ml

Body Splash Capim Limão e Hortelã Tododia Desodorante Colônia Natura 200ml

Toque herbal energizante e refrescante.

Perfumes masculinos para o verão

Produtos
Quasar Ice Deo Colônia 100ml O Boticário

Quasar Ice Deo Colônia 100ml O Boticário

Fragrância masculina fresca e vibrante.

Perfume Colônia Kaiak Aero Masculino Natura - 100ml

Perfume Colônia Kaiak Aero Masculino Natura - 100ml

Perfume masculino com frescor esportivo. A versão clássica e Oceano também são ótimas pedidas.

Desodorante Colônia Biografia Assinatura Masculino - 100ml

Desodorante Colônia Biografia Assinatura Masculino - 100ml

Perfume sofisticado com notas amadeiradas.

Perfume Breeze Lattafa Pride Eau De Parfum 100ml

Perfume Breeze Lattafa Pride Eau De Parfum 100ml

Perfume árabe refrescante e versátil.

Victorio & Lucchino Aguas Sport V&L Nº12 Energía Urbana EDT Perfume Masculino 150ml

Victorio & Lucchino Aguas Sport V&L Nº12 Energía Urbana EDT Perfume Masculino 150ml

Perfume masculino com notas cítricas esportivas.

Nautica Eau de Toilette Spray Voyage da Nautica para homens, 100 ml

Nautica Eau de Toilette Spray Voyage da Nautica para homens, 100 ml

Outro nome em alta nos perfumes masculinos, principalmente no verão.

Body sprays:
Produtos
Body Spray Desodorante Malbec Vert 100ml

Body Spray Desodorante Malbec Vert 100ml

Para quem gosta do malbec clássico, mas precisa variar no verão. Perfume masculino com frescor aromático exclusivo.

Desodorante Body Spray Egeo Blue, 100 ml

Desodorante Body Spray Egeo Blue, 100 ml

Fragrância jovem e vibrante para o dia a dia.

Carolina Herrera 212 NYC Seductive - Body Spray Masculino 250ml

Carolina Herrera 212 NYC Seductive - Body Spray Masculino 250ml

Toque sedutor e urbano em formato prático.

Como fazer o perfume fixar mais no verão?

  1. Hidrate a pele: Perfumes, assim como maquiagens, fixam melhor em peles hidratadas. Use um hidratante sem fragrância ou com a mesma nota olfativa do seu perfume.
  2. Evite esfregar: Ao aplicar nos pulsos, não esfregue, pois isso pode alterar as notas olfativas e diminuir a duração.
  3. Camadas de fragrância: Utilize produtos complementares, como hidratantes e body splashes da mesma linha.

Onde passar o perfume para a fragrância durar mais?

Para aproveitar ao máximo a fragrância, aplique o perfume nos pontos de maior circulação sanguínea, onde a pele é mais quente. Isso inclui pulsos, pescoço, atrás das orelhas e na dobra dos cotovelos. Esses locais ajudam a difundir o aroma de maneira mais eficiente ao longo do dia.

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