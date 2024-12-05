5 cores de blush que serão tendência para o verão 2025

Conheça as tendências do verão 2025 para o mundo da maquiagem. Crédito: Divulgação

Se a maquiagem básica já não faz mais o seu estilo, o verão 2025 promete, transformando o blush em protagonista dos looks. Inspiradas em tendências do Pinterest Predicts 2025 , as cores e texturas vêm carregadas de originalidade, efeitos místicos e muita personalidade. Das influências da tendência "maquiaura" à estética de bonecas e deusas, descubra tendências e as 5 cores de blush que vão dominar nesta temporada.

O que é blush blindness?

Descubra o que é blush blindness e sua relação com a cantora Sabrina Carpenter. Crédito: Divulgação

Entre as inspirações que impulsionaram a popularidade do blush enquanto tendência, o visual de Sabrina Carpenter merece destaque. A cantora e atriz tem sido frequentemente vista com o blush marcado, que realça as maçãs do rosto de maneira quase dramática, criando um efeito de "bochechas esculpidas pelo sol", ou "sunkissed".

Essa tendência de maquiagem, que viralizou no TikTok, ganhou o apelido de "blush blindness". O termo, que pode ser traduzido como "cegueira do blush", faz referência à intensidade com que o produto é aplicado, criando um visual tão marcante que parece "ofuscar" outros elementos do rosto, como olhos e lábios.

Coral Suave

Use blush em tonalidade coral no verão 2025. Crédito: Pinteres

Um clássico repaginado, o coral suave ganha brilho e frescor, sendo perfeito para looks diurnos e maquiagens minimalistas.



Rosa Pastel

Inspirado nas tendências de maquiagem de boneca e do rococó. Crédito: Pinterest

Inspirado na estética "Bem Bonequinha", o rosa pastel é delicado e romântico, perfeito para looks que evocam o universo das bonecas. Ele traz frescor e leveza.



Bronze

Aposte em tons de blush bronze e descubra a tendência do goddess core. Crédito: Pinterest

A estética "goddess core", que explora a "vibe de deusa" (busca que no Pinterest teve um aumento 40%), traz o bronze com brilho dourado para o centro das atenções. Ele cria um visual poderoso e sofisticado, ideal para eventos à noite.

Roxo

Experimente o famoso blush roxo. Crédito: Pinterest

Impulsionado pela tendência intitulada "Maquiaura", houve um aumento de +30% nas buscas por maquiagem com blush roxo, essa tonalidade traz um toque futurista e mágico. Para criar visuais mais ousados e fora da caixa, ele exalta a misticidade e o new wave.

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Nude

Crédito:

Muito parecido com o bronze, o nude com acabamento acetinado também integra a tendência da "beleza divina" (+30%). Ele é perfeito para o dia a dia, criando um rubor natural e sofisticado que realça qualquer tom de pele.

Como aplicar o blush?

Para aproveitar ao máximo essas tendências, é importante saber aplicar o blush corretamente. Aqui vão algumas dicas:

Escolha a textura certa: Blushes em pó são ótimos para peles oleosas, enquanto blushes cremosos ou líquidos são ideais para peles secas.

Blushes em pó são ótimos para peles oleosas, enquanto blushes cremosos ou líquidos são ideais para peles secas. Use as ferramentas adequadas: Pincéis duo-fiber são excelentes para uma aplicação suave e uniforme.

Pincéis duo-fiber são excelentes para uma aplicação suave e uniforme. Aplique nas áreas certas: Sorria e aplique o blush nas maçãs do rosto, esfumando em direção às têmporas para um efeito natural.