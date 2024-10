Como fazer o banho premium? Descubra mais sobre a trend de autocuidado

Saiba o que usar no seu banho premium. Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, o conceito de autocuidado evoluiu, e o banho, um momento tradicional do dia a dia, tornou-se uma oportunidade para criar uma experiência de autocuidado, revigorante e de luxo. O "banho premium" é uma tendência crescente, em alta no Tiktok, com mais de 34 mil vídeos sobre o assunto só nessa plataforma. Mas o que o define? Como fazer e aproveitar ao máximo esse momento? Veja a seguir:

O que é um banho premium?

Um banho premium é uma experiência de autocuidado em que se combina produtos sofisticados com rituais personalizados, visando criar uma atmosfera de bem-estar. Diferente do banho tradicional, o foco não está apenas na limpeza do corpo, mas também em relaxar a mente e nutrir a pele e o cabelo. Esse tipo de banho incorpora produtos como óleos essenciais, máscaras faciais e capilares para criar um verdadeiro spa em casa.

Descubra qual é a ordem mais indicada para tomar seu banho. Crédito: Divulgação

Qual é a ordem do banho premium?

Para uma experiência completa, existe uma sequência mais indicada para os cuidados, na qual cada fase é pensada para preparar e nutrir cada parte do corpo de forma mais eficaz. Confira o passo a passo:

1. Crie o ambiente perfeito

Antes de entrar no banho, prepare o espaço. Apague as luzes e use velas aromáticas para uma iluminação suave. Escolha uma playlist relaxante e aproveite.

2. Cabelos

O banho deve sempre seguir da parte de cima do corpo para baixo, para evitar que os produtos fiquem acumulados na pele. Dessa forma, comece pelo cabelo: use um shampoo de qualidade para abrir os fios e prepará-los para receber os nutrientes.

Aplique massageando o couro cabeludo com movimentos circulares e lentos, promovendo relaxamento e estimulando a circulação.

Em seguida, é indicado utilizar uma máscara de tratamento que siga a sua necessidade, seja ela de hidratação, nutrição ou reconstrução. Deixe agir pelo tempo indicado no produto e depois enxágue.

Finalize com o condicionador para selar os fios, evitando a raiz.

3. Rosto

Para uma limpeza suave e desobstrução dos poros, aplique um gel ou creme de limpeza facial. Assim, a pele será preparada para receber nutrientes.

Uma vez por semana, use um esfoliante suave para eliminar células mortas e deixar a pele renovada. A massagem delicada durante essa etapa ajuda a revigorar a pele do rosto.

Produtos Sallve, Esfoliante Enzimático 70g VER OFERTA NA AMAZON

Se quiser potencializar o autocuidado, aplique um hidratante facial após o banho. Isso resulta em uma pele mais macia e hidratada.

Produtos Neutrogena Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel 50g VER OFERTA NA AMAZON VER OFERTA NA BELEZA NA WEB

4. Corpo

Assim como no rosto, o corpo segue a ordem de limpeza, esfoliação (quando necessária) e hidratação. Aqui, a dica é optar por um sabonete hidratante.

Em seguida, use um esfoliante com textura cremosa, que nutre enquanto remove as células mortas. Massageie em movimentos circulares, focando em áreas como cotovelos, joelhos e calcanhares.

Lave a pele e aplique um óleo corporal enquanto ainda estiver úmida. Isso ajuda a maximizar a hidratação. A depender do óleo, é possível que seja com ou sem enxágue. Portanto, siga instruções da embalagem e, ao secar o corpo, o faça dando leves batidinhas com a toalha.

Para finalizar, após o banho, aplique primeiro o hidratante corporal e em seguida o bodysplash de sua preferência.

Quais são os benefícios do banho premium?

Conheça as vantagens de processos como a massagem, esfoliação e hidratação. Crédito: Divulgação

01 Relaxamento e redução do estresse O uso de produtos aromáticos e a criação de um ambiente calmo ajudam a liberar tensões físicas e mentais, promovendo uma sensação de tranquilidade e alívio do estresse. 02 Renovação da pele e do cabelo Produtos hidratantes e esfoliantes específicos nutrem a pele e o cabelo profundamente, de forma a proporcionar brilho e maciez. 03 Estímulo da autoestima Cuidar do corpo e da pele de forma intencional contribui para a melhora da aparência geral, deixando a pele mais saudável, o cabelo mais brilhoso e o corpo mais relaxado. Essa renovação física tende a se refletir na autopercepção e autoconfiança.

Qual é o melhor dia para o banho premium?

A prática pode ser realizada sempre que sentir necessidade de uma pausa para recarregar as energias (com exceção da esfoliação, que é indicada apenas uma vez por semana). No entanto, muitos escolhem momentos específicos para desfrutar desse ritual sem pressa. Isso inclui à noite, que estimula um sono mais tranquilo, após o treino, para aliviar a musculatura, ou aos finais de semana, como um momento para se revitalizar e preparar para um novo período.

