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Pele madura: dermatologista lista os cuidados na rotina de skincare

É importante estimular a melhora das manchas, das linhas, da aspereza da pele com produtos e procedimentos específicos para a superfície
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

22 ago 2024 às 09:00

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 09:00

pele madura
A partir dos 40 anos, a pele tende a perder firmeza, tônus e hidratação, exigindo atenção especial Crédito: Shutterstock
O envelhecimento é um processo influenciado pela genética, fatores ambientais e hormonais. Em média, a partir dos 25 anos, ocorre uma redução de 1% ao ano na produção de colágeno. Nas mulheres ocorre uma queda ainda mais acentuada quando chega a menopausa, uma perda de 30% nos primeiros cinco anos. 
A partir dos 40 anos, a pele tende a perder firmeza, tônus e hidratação, exigindo atenção especial. As rugas de expressão ficam progressivamente mais aparentes. A perda de elasticidade da pele pode fazer com que algumas se tornem rugas estáticas. Mas, apesar de tudo, com cuidados diários é possível ter uma pele madura saudável e linda.
A dermatologista Isabella Redighieri diz que a pele madura tende a ser mais sensível e ressecada. "Devemos limpar a pele sem agredir, caprichar na hidratação, proteger a pele contra os agressores do meio ambiente, como a poluição, o sol, o vento e a água quente, fatores que aceleram o envelhecimento cutâneo", conta.
Também é importante estimular a renovação e o reparo, ou seja, a melhora das manchas, das linhas, da aspereza da pele com produtos e procedimentos específicos para a superfície. "E para a redução da flacidez é muito importante estimular frequentemente a produção de colágeno com as tecnologias, associado com os bioestimuladores de colágeno injetáveis", explica a médica.
Isabella Redighieri
A dermatologista Isabella Redighieri fala dos cuidados nessa fase da vida Crédito: Divulgação
"A pele madura precisa de mais hidratação e procedimentos que priorizem a reposição de colágeno para devolver firmeza à pele "
Isabella Redighieri - Dermatologista
A médica conta que o recomendado é investir em produtos mais nutritivos, com veículos mais densos. Assim, é possível entregar os ativos na pele e melhorar a barreira cutânea. Também é fundamental o uso do protetor solar no dia a dia. O produto protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios solares UVA e UVB, ajuda a evitar o surgimento de rugas e linhas de expressão, mantém a pele hidratada e, ainda, auxilia na prevenção de manchas e outras doenças de pele. "O filtro solar previne o envelhecimento, o surgimento de câncer de pele e manchas como melasma e melanoses", diz Isabella Redighieri.
A dermatologista conta que, sempre que possível, associa o uso de antioxidantes orais aos tratamentos, para potencializar os resultados na pele. "Sabemos que esses ativos agem neutralizando os radicais livres que degradam e envelhecem as células". Também há diversos procedimentos que melhoram a firmeza e reposicionam as estruturas da face.  
Dicas essenciais para a rotina de skincare da pele madura:
  • Limpeza suave;

  • Uso de vitaminas e antioxidantes;

  • Hidratantes mais nutritivos;

  • Ácidos para renovação celular;

  • Protetor solar específicos com cor;

  • Cremes com antioxidantes para regiões como pescoço, colo e mãos.

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