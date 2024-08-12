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Benefícios

7 produtos com carvão ativado para usar na rotina de beleza

Entre os principais benefícios do uso contínuo de produtos com carvão ativado está a limpeza profunda da pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

12 ago 2024 às 08:00

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 08:00

Carvão ativado
Uma seleção de produtos com carvão ativado Crédito: Divulgação
O carvão ativado se tornou um grande aliado da beleza. A dermatologista Vanessa Perusso explica que na rotina do skincare é possível associar a uma pele que é acneicaoleosa, ou até mesmo a rosácea. "Porque o carvão ativado consegue diminuir o processo inflamatório da pele, absorver o excesso de oleosidade e deixar essa pele mais limpa e livre para que outros ativos consigam ter uma penetração maior".
Entre os principais benefícios do uso contínuo de produtos com carvão ativado está a limpeza profunda da pele. "Quando usamos o carvão ativado conseguimos deixar a pele com melhor circulação e oxigenação por remover o excesso de toxinas, deixando os poros mais livres, reduzindo processos inflamatórios como a acne". Confira a nossa seleção!

Actine Carvão Detox, da Darrow

Carvão ativado
Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila Crédito: Divulgação
O gel de limpeza esfoliante chega ao mercado para atender às necessidades das peles mistas, oleosas ou acneicas, proporcionando uma limpeza profunda e eficaz. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila, que juntos, entregam uma eficácia clínica comprovada na redução de cravos e espinhas em uma semana. Além disso, desobstrui os poros e elimina impurezas e toxinas. Basta massagear delicadamente a pele umedecida até formar uma espuma suave e, em seguida, enxaguar abundantemente.

Máscara Detox Clear Proof, da Mary Kay

Carvão ativado
Proporciona uma aparência de pele sequinha e a sensação refrescante Crédito: Divulgação
A fórmula com carvão ativado, argilas e extratos botânicos remove as impurezas acumuladas nos poros, ajuda a controlar a oleosidade e promove uma aparência mais uniforme à pele. Com fórmula tripla-ação ajuda a limpar a pele, desobstruindo os poros e deixando-a livre do excesso de brilho indesejado. Também proporciona uma aparência de pele sequinha e a sensação refrescante.

Bastão O Poderoso Carvão!, de Ricca

Carvão ativado
Controla a oleosidade e remove impurezas da pele Crédito: Divulgação
O bastão controla a oleosidade e remove impurezas da pele, além de promover uma esfoliação suave. Ele foi formulado especialmente para ajudar a desobstruir os poros. Ele conta com uma fórmula com Carvão e do Tomate, que tem ação antioxidante e também com os efeitos das micropartículas de Casca de Arroz, que regulam e ajudam a deixar a pele limpa, revigorada, suave e livre de oleosidade.

Condicionador Acachonados, da Skala

Carvão ativado
É indicada para cabelos cacheados e crespos Crédito: Divulgação
A fórmula conta com carvão ativado, conhecido por absorver o excesso de oleosidade e revitalizar o couro cabeludo, além de um mix de óleos que proporciona uma experiência completa, como o óleo de argan (rico em ácidos graxos e vitamina E, que oferece ultra reparação e brilho), óleo de coco (que proporciona reparação, brilho, maciez, hidratação e facilita o pentear) e óleo de patauá (que fortalece e combate a queda por quebra dos fios). É indicada para cabelos cacheados e crespos.

Deep Hidratante Facial, da Nivea Men

Carvão ativado
Foi desenvolvido especialmente para a pele oleosa do homem Crédito: Divulgação
 O hidratante facial foi desenvolvido especialmente para a pele oleosa do homem. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, tem textura gel ultraleve, que hidrata e refresca, além de ser absorvida rapidamente pela derme, sem deixar a sensação oleosa. O resultado e uma pele bem cuidada, com efeito matte - redução do brilho no rosto.

Espuma de Barbear Carbono, da Gillette

Carvão ativado
O produto é ideal para remover impurezas da pele Crédito: Divulgação
Com carvão ativado em sua fita lubrificante, o produto é ideal para remover impurezas da pele, enquanto proporciona um barbear rente e confortável, garantindo um deslize suave da lâmina. Sua fórmula avançada contém ingredientes que ajudam a proteger a pele contra irritações e oferecem um aroma agradável.

Máscara Facial Purificante Carvão Ativado, da Raavi

Carvão ativado
Sua ação detox é purificante e antipoluição Crédito: Divulgação
Com carvão ativado, nanopartículas de Complexo de Aminoácidos, pantenol, creatina, ácido hialurônico e hydrovance como ativos, essa máscara tem uma formulação de alta performance para purificar a pele. Age como um ímã extraindo sujidades e impurezas. Sua ação detox é purificante e antipoluição. Eficaz no controle da oleosidade, nutre e estimula o metabolismo energético das células, devolvendo o viço e o aspecto saudável da pele. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas e acneicas.

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