7 produtos com carvão ativado para usar na rotina de beleza

Uma seleção de produtos com carvão ativadoCrédito: Divulgação
O carvão ativado se tornou um grande aliado da beleza. A dermatologista Vanessa Perusso explica que na rotina do skincare é possível associar a uma pele que é acneica, oleosa, ou até mesmo a rosácea. "Porque o carvão ativado consegue diminuir o processo inflamatório da pele, absorver o excesso de oleosidade e deixar essa pele mais limpa e livre para que outros ativos consigam ter uma penetração maior".
Entre os principais benefícios do uso contínuo de produtos com carvão ativado está a limpeza profunda da pele. "Quando usamos o carvão ativado conseguimos deixar a pele com melhor circulação e oxigenação por remover o excesso de toxinas, deixando os poros mais livres, reduzindo processos inflamatórios como a acne". Confira a nossa seleção!
Actine Carvão Detox, da Darrow
Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentilaCrédito: Divulgação
O gel de limpeza esfoliante chega ao mercado para atender às necessidades das peles mistas, oleosas ou acneicas, proporcionando uma limpeza profunda e eficaz. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, niacinamida e lactato de mentila, que juntos, entregam uma eficácia clínica comprovada na redução de cravos e espinhas em uma semana. Além disso, desobstrui os poros e elimina impurezas e toxinas. Basta massagear delicadamente a pele umedecida até formar uma espuma suave e, em seguida, enxaguar abundantemente.
Máscara Detox Clear Proof, da Mary Kay
Proporciona uma aparência de pele sequinha e a sensação refrescanteCrédito: Divulgação
A fórmula com carvão ativado, argilas e extratos botânicos remove as impurezas acumuladas nos poros, ajuda a controlar a oleosidade e promove uma aparência mais uniforme à pele. Com fórmula tripla-ação ajuda a limpar a pele, desobstruindo os poros e deixando-a livre do excesso de brilho indesejado. Também proporciona uma aparência de pele sequinha e a sensação refrescante.
Bastão O Poderoso Carvão!, de Ricca
Controla a oleosidade e remove impurezas da peleCrédito: Divulgação
O bastão controla a oleosidade e remove impurezas da pele, além de promover uma esfoliação suave. Ele foi formulado especialmente para ajudar a desobstruir os poros. Ele conta com uma fórmula com Carvão e do Tomate, que tem ação antioxidante e também com os efeitos das micropartículas de Casca de Arroz, que regulam e ajudam a deixar a pele limpa, revigorada, suave e livre de oleosidade.
Condicionador Acachonados, da Skala
É indicada para cabelos cacheados e cresposCrédito: Divulgação
A fórmula conta com carvão ativado, conhecido por absorver o excesso de oleosidade e revitalizar o couro cabeludo, além de um mix de óleos que proporciona uma experiência completa, como o óleo de argan (rico em ácidos graxos e vitamina E, que oferece ultra reparação e brilho), óleo de coco (que proporciona reparação, brilho, maciez, hidratação e facilita o pentear) e óleo de patauá (que fortalece e combate a queda por quebra dos fios). É indicada para cabelos cacheados e crespos.
Deep Hidratante Facial, da Nivea Men
Foi desenvolvido especialmente para a pele oleosa do homemCrédito: Divulgação
O hidratante facial foi desenvolvido especialmente para a pele oleosa do homem. Sua fórmula é enriquecida com carvão ativado, tem textura gel ultraleve, que hidrata e refresca, além de ser absorvida rapidamente pela derme, sem deixar a sensação oleosa. O resultado e uma pele bem cuidada, com efeito matte - redução do brilho no rosto.
Espuma de Barbear Carbono, da Gillette
O produto é ideal para remover impurezas da peleCrédito: Divulgação
Com carvão ativado em sua fita lubrificante, o produto é ideal para remover impurezas da pele, enquanto proporciona um barbear rente e confortável, garantindo um deslize suave da lâmina. Sua fórmula avançada contém ingredientes que ajudam a proteger a pele contra irritações e oferecem um aroma agradável.
Máscara Facial Purificante Carvão Ativado, da Raavi
Sua ação detox é purificante e antipoluiçãoCrédito: Divulgação
Com carvão ativado, nanopartículas de Complexo de Aminoácidos, pantenol, creatina, ácido hialurônico e hydrovance como ativos, essa máscara tem uma formulação de alta performance para purificar a pele. Age como um ímã extraindo sujidades e impurezas. Sua ação detox é purificante e antipoluição. Eficaz no controle da oleosidade, nutre e estimula o metabolismo energético das células, devolvendo o viço e o aspecto saudável da pele. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas e acneicas.
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