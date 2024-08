15 lançamentos de beleza: cheiro de doce de leite, maquiagem e mais novidades

Neovadiol Creme Uniformizador de Tom com FPS 50, de Vichy

Para corrigir até as rugas mais profundas, a marca desenvolveu o produto que aumenta a firmeza da pele, reduzindo as rugas, a flacidez e as linhas no rosto, deixando a mais radiante, com mais tonicidade e claro. Além disso, a novidade possui uma textura nutritiva diferenciada: não pegajosa e não oleosa. Sua fórmula combina o omega-3, extraído do óleo de arroz integral colhido na Tailândia, com dois ativos exclusivos: o proxylane, que ajuda a reduzir as rugas e a flacidez da pele e o extrato de cássia, que ajuda a uniformizar o tom da pele.