Dia do Batom: 7 modelos incríveis para renovar sua coleção

A Eudora lança o seu primeiro batom bala 100% customizável Crédito: Divulgação

O batom é o item mais famoso do nécessaire de maquiagem. Nas diversas cores, texturas e acabamentos, eles são queridinhos. Há versões com diferentes acabamentos: cremoso, matte, hidratante, brilhante, gloss, entre outros.

O maquiador Lavoisier, de Eudora, sugere camadas finas para obter longa duração com o uso do produto. "Ao aplicar o batom, prefira construir a cor em camadas finas em vez de uma camada grossa. Aplique uma camada, pressione os lábios levemente com um lenço de papel, e aplique outra camada. Isso ajuda a cor a aderir melhor e dura mais tempo sem desbotar".

Outra dica do maquiador é ajustar a cor do batom com corretivo. "Aplique um pouco de corretivo nos lábios antes do batom. Isso ajuda a neutralizar a cor natural dos lábios, permitindo que o batom mostre sua cor verdadeira, e atua como uma base que aumenta a durabilidade do produto".

O maquiador Lavoisier dá dicas como usar o batom Crédito: Reprodução @Lavoisier

"Além disso, se você quiser suavizar a cor do batom, misturar um pouco de corretivo pode ajudar a criar um tom personalizado e único" Lavoisier - Maquiador

A maquiadora Katia Araujo, de MAC, sugere começar esfoliando para garantir uma superfície suave. "Em seguida, aplique um hidratante labial para manter os lábios hidratados. Deixe agir por alguns minutinhos e tire o excesso antes de aplicar o batom. Após aplicar o batom de sua escolha, preferencialmente com uma fórmula de longa duração soft matte, aplique um pouco de pó translúcido por cima. Isso ajuda a fixar o batom, selar e remover um excesso de óleo, prolongando sua duração. Finalize com mais uma camada de batom".

Para celebrar o Dia do Batom, selecionamos sete produtos, com diferentes acabamentos. Aproveite para renovar o estoque.

Batom Semi Matte Rosa Autêntico Glam Amulips, da Eudora

A marca lança o seu primeiro batom bala 100% customizável Crédito: Divulgação

A marca lança o seu primeiro batom bala 100% customizável. Ele é colecionável e personalizável, tendo oito cores, dois acabamentos e três cases para escolher e customizar, possibilitando mais de 64 combinações. Sua fórmula tem Glucolips, tecnologia que acelera a renovação celular, combate ressecamento e vincos, promovendo lábios mais lisos e macios. Além disso, o produto garante hidratação profunda, acabamento semi matte e longa duração.

Batom Luminous, da Bauny

Sua fórmula ultrafina e de alta performance é enriquecida com ativos hidratantes Crédito: Divulgação

O batom líquido multifuncional destaca-se por sua textura matte inovadora e pigmentos perolados que se transformam em um brilho radiante após a secagem dos lábios, proporcionando um visual marcante. Sua fórmula ultrafina e de alta performance é enriquecida com ativos hidratantes, como 1,5% de manteiga de Karité e 1,5% de pantenol, que auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Além de oferecer cores intensas e vibrantes, o batom proporciona conforto durante e após a aplicação, graças ao aplicador anatômico que garante precisão e facilita o contorno dos lábios. Disponível em 12 cores.

Batom Hidratante Cremesheen 40 Shanghai Spice, da MAC

Batom acabamento semi-gloss Crédito: Divulgação

Um batom cremoso suave, de acabamento semi-gloss, resgatado do passado em uma embalagem de Edição Limitada pronta para comemorar os 40 anos da marca. Tom pêssego médio cintilante.

Batom Hydramatic Tratamake Radiante, da Avon

Indicado para todos os tipos de lábios e tonalidades de pele Crédito: Divulgação

Combina ativos que tratam a pele e alta pigmentação e efeito gloss radiante, em 15 cores, para todos os tipos de lábios e tonalidades de pele. O produto confere hidratação a longo prazo devido ao seu núcleo de tratamento exclusivo, que reúne um complexo de ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico e glicerina concentrados no centro da bala. Já a pigmentação que fica na parte externa do batom garante intensidade de cor graças a sua textura cremosa.

Batom Volumão Stick, da Quem Disse, Berenice?

Os batons proporcionam 8 horas de hidratação Crédito: Divulgação

A linha oferece agora 10 cores em acabamento semi-matte. A linha mantém as cores favoritas Marsalê, Roseirê, Amendolê, Rosadolê, Roselelê e Goiabalê, enquanto introduz as inovadoras Laranjalê, Rubilê e Chocolê. Os batons proporcionam 8 horas de hidratação, sensação de lábios preenchidos e uma aplicação confortável com efeito geladinho

Batom Líquido Ultra Velvet, da Contém 1g

Oferece uma textura em mousse única e extremamente confortável Crédito: Divulgação

Com uma infusão de óleo de jojoba e manteiga de karité, o lançamento oferece uma textura em mousse única e extremamente confortável sem nenhuma sensação de ressecamento, garantindo uma aplicação suave e uma sensação aveludada nos lábios. Com acabamento soft matte de alta cobertura e longa duração, chega em cinco cores exclusivas, que vão desde os tons mais suaves até os mais vibrantes.

Batom Matte Lipstick, da Kylie Cosmetics

O batom matte oferece cores leves e altamente pigmentadas Crédito: Divulgação

O batom matte oferece cores leves e altamente pigmentadas na primeira aplicação. Apresentando uma fórmula com Ácido Hialurônico, os lábios ficam hidratados por oito horas com um acabamento fosco macio. Este batom sedoso é perfeito para um visual fosco confortável, sem ressecar e um acabamento de cor incrível.