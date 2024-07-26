'Skin-icing': entenda os riscos da técnica de passar gelo no rosto

A técnica com promessa de acabar com acnes, manchas e poros visíveis no rosto viralizou no TikTok. Batizada de skin-icing, ela consiste no resfriamento da pele com aplicação de gelo ou compressas geladas. Famosas como Jade Picon e Rafa Kalimann já apareceram usando o artifício. Só no TikTok, a hashtag que reúne vídeos sobre o assunto acumula mais de 50 milhões de visualizações. Mas será que o uso do gelo realmente traz benefícios?
A dermatologista Giane Giro explica que o gelo não deve ser aplicado diretamente na pele, pelo risco de queimadura. As compressas geladas, quando indicadas em tratamentos para alívio da dor ou inchaços, devem sempre ter uma proteção, como um tecido ou uma toalha, para reduzir o risco de provocar lesão na pele.
A médica diz que as compressas geladas podem ajudar a reduzir bolsas por inchaço na região dos olhos. A vasoconstricção dos vasos pode dar uma impressão de melhora nas olheiras vasculares, mas esse efeito é temporário. "A percepção de melhora dos poros do rosto é uma questão subjetiva e também de efeito temporário", conta Giane Giro.
"As queimaduras pelo gelo devem ser tratadas com hidratação da pele e uso de cremes com ação cicatrizante e reparadora, mas sempre recomendo procurar a orientação do dermatologista"
O que fazer?
A médica conta que, quando nosso corpo sofre um trauma ou uma lesão, a resposta natural é a dilatação dos vasos sanguíneos, para aumentar o fluxo de sangue para este local e assim resolver a injúria, com maior quantidade de células na área afetada. "Essa vasodilatação provoca dor e o inchaço. A compressa gelada promove a vasoconstricção, ou seja, reduz o calibre dos vasos que estavam dilatados, e assim melhora a dor e o inchaço, provocados pelo trauma".
Giane Giro reforça que não recomenda a técnica para finalidade estética, como melhora de poros, rugas ou para uniformizar a textura da pele, pelos riscos e pela falta de embasamento científico. "Para as pessoas que querem realizar a técnica por uma questão de bem-estar, ou antes da maquiagem, indico que seja feito com rolinhos ou pedras apropriadas para o deslizamento no rosto, mas que seja sempre na temperatura da geladeira, por poucos minutos, e nunca com temperatura do congelador, para reduzir os riscos", diz Gaine Giro.
Atualmente, existem inúmeras opções de tratamento para as lesões inflamatórias de acne. Desde as medicações de uso tópico para reduzir a produção de sebo e com ação anti-inflamatória, antibióticos para reduzir a proliferação bacteriana, e a isotretinoína oral, entre tantos outros. "Pessoas com lesões de acne devem sempre procurar o dermatologista e evitar soluções caseiras que podem trazer riscos para a saúde da pele", finaliza.