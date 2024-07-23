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De batom a sérum: 15 lançamentos de beleza para você conhecer

Tem os novos batons da Bauny, o desodorante da Giovanna Baby, além do sérum antimanchas da La Roche-Posay
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

23 jul 2024 às 20:37

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 20:37

Skincare
Tem novidades de skincare para a pele do rosto Crédito: Shutterstock
É hora de conhecer novos produtinhos de beleza do momento. Tem novidades de skincare para a pele do rosto, do corpo e, claro, para o cabelo. Tem o novo batom líquido multifuncional com textura matte, tem relançamento de clássicos: os batons da MAC que celebra 40 anos, e até sérum preenchedor que auxilia no processo de manutenção da hidratação. Selecionamos 15 novidades para você ficar por dentro e testar. Confira. 

01

Batom Luminous, da Bauny

O batom líquido multifuncional destaca-se por sua textura matte inovadora e pigmentos perolados que se transformam em um brilho radiante após a secagem dos lábios, proporcionando um visual marcante. Sua fórmula ultrafina e de alta performance é enriquecida com ativos hidratantes, como 1,5% de manteiga de Karité e 1,5% de pantenol, que auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce da pele. Além de oferecer cores intensas e vibrantes, o batom proporciona conforto durante e após a aplicação, graças ao aplicador anatômico que garante precisão e facilita o contorno dos lábios. Disponível em 12 cores. 

02

Neo Dermo Active Pro Collection, da Eudora

O sérum preenchedor auxilia no processo de manutenção da hidratação, melhora a aparência da pele e previne a flacidez. Com ação preenchedora, tecnologia Orchistem e Ácido Hialurônico puro, ele reduz e preenche rugas profundas e linhas de expressão em até quatro semanas. Ele confere uma pele uniforme e protegida contra o estresse causado pelo sol e pela poluição. De uso diurno, traz a Tecnologia Orchistem, com 10% de Vitamina C e Vitamina B3, que se oxida no lugar das células da pele, prevenindo o envelhecimento precoce.

03

Desodorante GB Men V8, da Giovanna Baby

Disponível no formato aerosol e roll-on, o desodorante foi desenvolvido para proporcionar proteção por 72 horas. Com toque seco e sensação refrescante, traz fragrância cheia de personalidade. Foi formulado com ingredientes que atuam na proteção e perfumação da pele. Com acorde aromático, tem como resultado uma fragrância forte, marcante e contemporânea, criada sob medida para homens modernos. 

04

Bronzer Cremoso Mate, da Contém 1g

A novidade vai garantir o bronze o ano inteiro: são 3 cores de fundo quente numa textura cremosa com sensorial aveludado. Fácil de esfumar e com boa espalhabilidade, proporciona um acabamento uniforme e sem manchas. Sua textura cremosa e hidratante tem um sensorial aveludado e toque seco, garantindo uma aplicação não pegajosa. Com longa duração e boa pigmentação, ainda oferece os benefícios antioxidantes da Vitamina E.

05

Mela B3 Sérum Antimanchas, da La Roche-Posay

Enriquecido com o novo ativo patenteado Melasyl, desenvolvido pela L’Oréal, que captura o excesso de melanina antes que cause diferenças de tonalidade na pele e reduz a hiperpigmentação respeitando o tom natural da pele. O ativo é combinado com 10% Niacinamida e outros ativos dermatológicos como Ácido Hialurônico, Extrato de Cystoseira Tamariscifoli, LHA, Água Termal De La Roche-Posay, Carnosina, Palmitato de Retinol e Glicerina em uma fórmula abrangente que atua em múltiplas etapas da hiperpigmentação. A textura sérum possui rápida absorção sem deixar a pele oleosa. É indicado para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis e as oleosas.

06

Hidratante Corporal Antissinais com Ácido Hialurônico, da Monange

O ácido hialurônico presente no lançamento é conhecido por possuir ação hidratante, e seu baixo peso molecular facilita a penetração na pele, preenchendo-a com hidratação. A fórmula do produto proporciona uma hidratação avançada de até 96 horas comprovadas, deixando a pele mais firme, melhorando a sua aparência e ajudando a prevenir o seu envelhecimento. Com textura aquagel ultraleve, o novo hidratante oferece rápida absorção e toque seco, ideal para a rotina e cuidado diário. Além de melhorar a aparência da pele, ajuda a prevenir os sinais visíveis de envelhecimento, garantindo uma hidratação avançada e pele nutrida.

07

Dermopure Gel Concentrado, de Eucerin

É um gel de limpeza indicado para pele oleosa ou acneica. O lançamento possui ação anti-acne com 2% de ácido salicílico que auxilia no combate de cravos e espinhas, anti-marcas por meio de um complexo de hidroxiácidos que promovem a renovação celular e ajudam a combater as marcas escuras do pós-acne, e anti-brilho oferecendo uma sensação de menor oleosidade.

08

Batons Bringbacks, da MAC

A marca relança oito batons exclusivos para celebrar os 40 anos. Para isso, navegou pela internet lendo todos os comentários e consultou os Artistas MAC em busca do que agradaria mais os amantes de maquiagem. Dessa forma, chegaram aos tons atemporais. Destaque para o batom Glaze, que é um branco fruta-cor inspirado na espuma do sabonete que alcançou o status de ícone no início dos anos 2000. A fórmula semibrilhante proporciona uma cobertura suave e um acabamento translúcido. 

09

Shampoo Cachos e Crespos 3x1, da Bozzano

A marca traz uma inovação no mercado masculino para o cuidado de cabelos com curvatura. Ele oferece alta hidratação, com cachos bem definidos e volume controlado. Sua fórmula é fortalecida com pantenol, que auxilia no crescimento capilar e hidrata profundamente, e conta com óleo de coco, que ajuda no controle do frizz e dá mais movimento aos fios. O condicionador complementa o tratamento com manteiga de karité na fórmula, protegendo os fios do cabelo contra a radiação solar e proporcionando brilho, flexibilidade e maciez.

10

Máscara facial Rejuvenescedora Ouro, da Raavi

Nutre, hidrata e rejuvenesce, estimula o metabolismo energético das células, minimizando rugas e suavizando as linhas de expressão e devolve o viço e o aspecto saudável da pele. Possui ação antienvelhecimento e combatente dos radicais livres. Entre seus ativos, estão o Óleo de Argan, Nanopartículas de Complexo de Aminoácidos, Pantenol, Creatina e Hydrovance. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive as cansadas e ressecadas.

11

Sérum para Cílios, da Sallve

A novidade tem o objetivo de estimular os folículos capilares, contribuindo com o crescimento natural dos fios, proporcionando cílios e sobrancelhas mais longos e volumosos. Sua fórmula contém a famosa baicalina, que fornece nutrientes ajudando na indução do crescimento capilar, peptídeo fortalecedor e o pantenol, que hidrata e também auxilia no fortalecimento dos fios. Essa combinação aumenta a densidade dos fios, proporciona nutrição e hidratação, e é compatível com uso de maquiagens graças ao seu aplicador em formato de delineador que facilita a aplicação na linha dos cílios.

12

Burberry Hero Parfum

É um perfume masculino amadeirado ambarado. Emana uma fragrância intensa e poderosa para o homem moderno. Intensa e poderosa, a fragrância é guiada por uma base de óleo de cedro enriquecida por notas de topo de óleo de sândalo e óleo de priprioca, criando um final quente e amadeirado que anima o aroma. Embalado em um frasco marrom escuro com formato angular inspirado no casco de um cavalo e detalhado pelo logo da marca.

13

Precision Pout, da Kylie Cosmetics

O lápis Precision Pout é o novo item must-have da marca queridinha dos lábios, a Kylie Cosmetics. O produto é firme e leve, perfeito para dar precisão no contorno da boca e conferir linhas sem erros para preencher os lábios. A fórmula, duradoura e confortável, ainda é vegana e clean. As 10 cores disponíveis se dividem em nudes, rosas, marrons e vermelhos, perfeitos para todos os tons e ocasiões. A novidade é encontrada na Sephora. 

14

Protetor Solar SunVeg, da Piatan

A marca apresenta o novo protetor solar facial mineral com cor. Disponível em três tonalidades (claro, médio e escuro), a novidade chega FPS 70, garantindo alta proteção e uma textura leve e confortável com toque sedoso. O protetor é composto por 98% de ingredientes naturais, incluindo extrato de microalgas rosa. Além disso, sua fórmula é enriquecida com vitamina E, Hemisqualano e Amihope LL. O produto pode ser aplicado com os dedos, pincel ou esponja.

15

Espelho Duplo Hello Kitty, Klass Vough

O item faz parte da coleção colaborativa de acessórios de maquiagem em comemoração aos 50 anos da charmosa personagem. O espelho com Led Hello Kitty possui dois lados: um com reflexo convencional, sem aumento e outro lado com 10 vezes de aumento. Seu suporte permite giro 360 graus, ideal para o ajuste de ângulo. Destaque para o LED com controle de luz através do painel Touch. Quando ativado, o LED ilumina apenas o lado que está sendo utilizado, evitando desperdício de energia. 

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