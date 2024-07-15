10 produtos de beleza para o homem usar no dia a dia

Seleção de produtos para serem usados na rotina de cuidadosCrédito: Divulgação
Os homens estão atentos ao xampu, aos produtos do cabelo, usam cremes hidratantes para o corpo e para retardar o envelhecimento. Foi-se o tempo em que a preocupação era apenas com o creme hidratante após o banho de sol.
E o mercado de beleza investe cada vez mais em linhas de produtos desenvolvidas sob medida. A Natura, por exemplo, lança a a linha de cuidados pessoais com a tecnologia DermoTech, com o exclusivo óleo de babaçu. Já a Giovanna Baby apresenta o novo desodorante que foi desenvolvidos para proporcionar proteção por 72 horas.
Outras marcas seguem o mesmo caminho. E, para celebrar o Dia do Homem, selecionamos 10 produtos para serem usados na rotina de cuidados. Confira!
Desodorante GB Men V8, da Giovanna Baby
O desodorante foi desenvolvido para proporcionar proteção por 72 horasCrédito: Divulgação
Disponível no formato aerosol e roll-on, o desodorante foi desenvolvido para proporcionar proteção por 72 horas. Com toque seco e sensação refrescante, traz fragrância cheia de personalidade. Foi formulado com ingredientes que atuam na proteção e perfumação da pele. Com acorde aromático, tem como resultado uma fragrância forte, marcante e contemporânea, criada sob medida para homens modernos. Preço: R$ 18,90
Perfume L’Expérience 706, da O.U.i
O perfume traz o frescor da manhã de maneira reconfortante e envolvente.Crédito: Divulgação
É um perfume fougère amadeirado. O Eau de Parfum Masculino traz o frescor da manhã de maneira reconfortante e envolvente. Uma combinação de aromas que despertam as facetas do masculino, com notas de Cardamomo, Vetiver, Patchouli, Gerânio e L’Essence de Grasse - óleo essencial criado a partir das cinco colheitas de Grasse, no Sul da França: rosa, lavanda, mimosa, folhas de violeta e sálvia.
Urby Men 3 em 1 FPS30, da Mantecorp Skincare
A loção facial ajuda a controlar a oleosidadeCrédito: Divulgação
A loção facial cuida do rosto protegendo contra os danos dos raios UVA e UVB, além de ação antioxidante e rejuvenescedora. O produto possui sua fórmula enriquecida com ácido hialurônico e vitamina C, que ajuda a controlar a oleosidade e conferir toque seco.
Dove Men+Care 2em1 Força Resistente
Ele fortalece e hidrata os fios para combater a quebraCrédito: Divulgação
Shampoo masculino para cabelos finos e enfraquecidos. Ele fortalece e hidrata os fios para combater a quebra. Multifuncional, oferece uma limpeza ideal, que cuida do cabelo enquanto remove impurezas. O produto possui agentes condicionadores que desembaraçam, hidratam e ajudam a manter o aspecto saudável dos fios. Dessa forma, deixa fibra capilar mais resistente em um cuidado diário prático, ideal para quem tem um estilo de vida ativo.
Condicionador Siàge Men Hidratação, de Eudora
O condicionar deixa os fios hidratados por três diasCrédito: Divulgação
Com fórmula rica em Extrato de Bambu e Vitamina E, o condicionar deixa os fios hidratados por três dias, logo após o primeiro dia de uso. Entrega um condicionador especialista em nutrição profunda e hidratação extrema e imediata, sem deixar a leveza de lado, para sua rotina de cuidados capilares.
Desodorante Hidratante Corporal, de Natura Homem
O produto garante toque seco e rápida absorçãoCrédito: Divulgação
É ideal para quem procura por hidratação por até 48 horas, além de ser fácil de espalhar, garantir toque seco e rápida absorção. O produto traz a tecnologia DermoTech, com o exclusivo óleo de babaçu: o ingrediente combinado aos outros ativos prebióticos da fórmula aumenta o mecanismo de defesa, criando uma barreira cutânea e fortalecendo a pele e a barba, deixando-os mais bonitos, hidratados e saudáveis logo no primeiro uso.
Protetor Solar Facial Gel Creme FPS 50, da Australian Gold
Oferece alta proteção UVA e UVBCrédito: Divulgação
Protetor solar facial para todos os tipos de pele. Oferece alta proteção UVA e UVB, toque seco e ação antipoluição, antioleosidade e antienvelhecimento. Conta com uma fórmula ultraleve em gel-creme que garante efeito matte e não obstrui os poros. Assim, deixa a pele intensamente protegida e com uma sensação confortável.
Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, da Neutrogena
O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horasCrédito: Divulgação
Hidratante facial para todos os tipos de pele que preenche instantaneamente com duas vezes mais hidratação enquanto controla e reduz a oleosidade. O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas, sem obstruir os poros, além de conservar a barreira natural contra o ressecamento. Com textura water gel, proporciona uma sensação refrescante e leve para a pele.
Loção Hidratante, da Cetaphil
Promove a hidratação instantânea da peleCrédito: Divulgação
Loção hidratante corporal e facial, para peles sensível, equilibradas e secas. Promove a hidratação instantânea da pele de forma profunda e prolongada. O produto apresenta uma textura leve, que permite rápida absorção. Além disso, pode ser utilizada tanto no rosto e quanto no corpo. Sua fórmula é enriquecida com Niacinamida, Pantenol e Glicerina, que ajuda a fortalecer a barreira cutânea em 24 horas.
Balm Hidrante Barba e Bigode, da Bozzano
produto controla os fios da barba e bigodeCrédito: Divulgação
O produto controla os fios da barba e bigode, hidratando e deixando-os macios. Ele é ideal para a sua rotina de cuidados com a barba, garantindo fios alinhados logo no primeiro uso.
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