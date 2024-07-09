Skincare barato: 10 produtos de até R$ 50 para cuidar da pele

Manter uma rotina de cuidados é essencial para a saúde da pele. Os benefícios do skincare
podem ser notados a curto e a longo prazo. Que tal ter uma rotina de cuidados com a pele investindo pouco? De géis de limpeza
a hidratantes
, listamos uma seleção de produtos de beleza
incríveis e que entregam diversos benefícios, por menos de 50 reais na Amazon. Confira!
O hidratante facial
oferece hidratação prolongada por 24 horas e efeito primer instantâneo. Possui tecnologia ultraleve, oil free e de fácil absorção, resultando em uma pele de toque seco - seja no passo de hidratação do seu skincare diário ou como pré-maquiagem. Sua fórmula avançada combina os ativos D-Pantenol, Glicerina e Arginina, para uma pele tratada, com toque aveludado e brilho controlado por 8 horas.
Gel de limpeza
para peles mistas e oleosas. Ele limpa profundamente, sem prejudicar a barreira protetora natural do rosto. O produto ajuda no tratamento de acne, desobstrui os poros e remove o excesso de oleosidade, sem agredir ou irritar a pele. Sua fórmula contém ceramidas, ácido hialurônico e niacinamida, que ajudam a reforçar a barreira cutânea, aumentar a hidratação e acalmar o rosto no momento da limpeza.
Protetor solar facial FPS60 com cor. Possui cobertura leve em 10 cores, toque seco e alta proteção UVA/UVB. O produto uniformiza o tom da pele, é compatível com maquiagem, não esfarela, não escorre e não arde os olhos.
É um hidratante multi-reparador calmante formulado especialmente para as peles sensíveis e sensibilizadas. Ele possui uma textura balm não pegajosa. O produto tem uma formulação exclusiva contendo D-Pantenol associado ao Complexo Sense C. Com isso, hidrata, regenera e acalma a pele, traz conforto imediato, sensação refrescante e melhora a descamação, coceira e vermelhidão. O seu uso pode ser feito depois da depilação, quando o lábio está ressecado, em peles sensibilizadas e após procedimentos estéticos e dermatológicos.
Sérum facial que garante marcas menos visíveis, pele uniformizada, hidratada e com efeito matte. O produto possui textura de fácil aplicação e rápida absorção. Seu uso reduz as manchas na pele graças a ação antioxidante da vitamina C.
Gel de limpeza para pele oleosa e acneica. Ele elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto e traz fórmula com a poderosa Vitamina C combinada com ativos dermatológicos antioleosidade e antiacne (Ácido salicílico 2% + P-refinyl + Lactato de mentila). A combinação age profundamente na limpeza da pele, reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados, além de reduzir visivelmente as marcas de acne.
O sérum possui hidratação por 72 horas, que não deixa a pele oleosa, além de estimular a ativação da vitamina D. Ele fortalece a barreira de hidratação da pele, prepara a pele para receber a maquiagem, possui rápida absorção sem deixar a pele oleosa. Tem o frescor da textura gel e toque de conforto do creme
Creme hidratante que contém alta concentração de dexpantenol que auxilia no processo de hidratação intensa e regeneração profunda. Possui toque seco e é ideal para usar a qualquer hora do dia e em áreas que exigem uma absorção mais rápida, como pele do rosto antes da maquiagem, após a higienização das mãos e até em áreas tatuadas.
Líquido em um primeiro momento, o produto - que se transforma em uma espuma assim que a válvula é acionada - é capaz de higienizar de maneira profunda e delicada ao mesmo tempo. Com ingredientes poderosos, textura suave e irresistível cheirinho de fruta, este é o limpador facial é para todos os tipos de pele.
Máscara esfoliante facial para todos os tipos de pele, ela promove esfoliação agradável que hidrata, estimula a renovação da pele e controla a oleosidade por até 6 horas. Combina a potente tecnologia Skin Secrets com Argila Branca, Casca de Coco e Extrato Enzimático de Abacaxi para uma esfoliação química, física e enzimática garantindo uma pele macia e iluminada em segundos.