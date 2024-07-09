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Cuidados diários

Skincare barato: 10 produtos de até R$ 50 para cuidar da pele

Uma seleção de produtos de skincare baratos para dar uma 'força' na sua rotina de cuidados sem pesar no bolso
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

09 jul 2024 às 10:00

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 10:00

Produtos de beleza de até R$ 50
Uma seleção de produtos para a sua rotina de cuidados sem pesar no bolso Crédito: Divulgação
Manter uma rotina de cuidados é essencial para a saúde da pele. Os benefícios do skincare podem ser notados a curto e a longo prazo. Que tal ter uma rotina de cuidados com a pele investindo pouco? De géis de limpeza a hidratantes, listamos uma seleção de produtos de beleza incríveis e que entregam diversos benefícios, por menos de 50 reais na Amazon. Confira!

Hidratante Facial Matte 3 em 1 Face Care Intensive, da Neutrogena

Neutrogena
Oferece hidratação prolongada por 24 horas e efeito primer instantâneo. Crédito: Divulgação
hidratante facial oferece hidratação prolongada por 24 horas e efeito primer instantâneo. Possui tecnologia ultraleve, oil free e de fácil absorção, resultando em uma pele de toque seco - seja no passo de hidratação do seu skincare diário ou como pré-maquiagem. Sua fórmula avançada combina os ativos D-Pantenol, Glicerina e Arginina, para uma pele tratada, com toque aveludado e brilho controlado por 8 horas.

Gel de Limpeza Facial para Pele Oleosa, da Cerave

Cerave
Ele limpa profundamente, sem prejudicar a barreira protetora natural do rosto Crédito: Divulgação
Gel de limpeza para peles mistas e oleosas. Ele limpa profundamente, sem prejudicar a barreira protetora natural do rosto. O produto ajuda no tratamento de acne, desobstrui os poros e remove o excesso de oleosidade, sem agredir ou irritar a pele. Sua fórmula contém ceramidas, ácido hialurônico e niacinamida, que ajudam a reforçar a barreira cutânea, aumentar a hidratação e acalmar o rosto no momento da limpeza.

Protetor Solar com Cor Toque Seco FPS 60, da Sallve

Protetor solar sallve
O produto uniformiza o tom da pele Crédito: Divulgação
Protetor solar facial FPS60 com cor. Possui cobertura leve em 10 cores, toque seco e alta proteção UVA/UVB. O produto uniformiza o tom da pele, é compatível com maquiagem, não esfarela, não escorre e não arde os olhos.

Hidratante Multi-Reparador Epidrat Calm B5, da Mantecorp Skincare

Mantecorp
Ele hidrata, regenera e acalma a pele Crédito: Divulgação
É um hidratante multi-reparador calmante formulado especialmente para as peles sensíveis e sensibilizadas. Ele possui uma textura balm não pegajosa. O produto tem uma formulação exclusiva contendo D-Pantenol associado ao Complexo Sense C. Com isso, hidrata, regenera e acalma a pele, traz conforto imediato, sensação refrescante e melhora a descamação, coceira e vermelhidão. O seu uso pode ser feito depois da depilação, quando o lábio está ressecado, em peles sensibilizadas e após procedimentos estéticos e dermatológicos.

Garnier Uniform & Matte Vitamina C

Garnier
O produto possui textura de fácil aplicação e rápida absorção Crédito: Divulgação
Sérum facial que garante marcas menos visíveis, pele uniformizada, hidratada e com efeito matte. O produto possui textura de fácil aplicação e rápida absorção. Seu uso reduz as manchas na pele graças a ação antioxidante da vitamina C. 

Gel de Limpeza Actine, da Darrow

Darrow
O produto elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto Crédito: Divulgação
Gel de limpeza para pele oleosa e acneica. Ele elimina a oleosidade com uniformidade e sem ressecar o rosto e traz fórmula com a poderosa Vitamina C combinada com ativos dermatológicos antioleosidade e antiacne (Ácido salicílico 2% + P-refinyl + Lactato de mentila). A combinação age profundamente na limpeza da pele, reduz a oleosidade após o uso, combate acne e cravos e minimiza poros dilatados, além de reduzir visivelmente as marcas de acne.

Sérum Renew Hydra Pro Vita-D, da Avon

Avon
Ele fortalece a barreira de hidratação da pele Crédito: Divulgação
O sérum possui hidratação por 72 horas, que não deixa a pele oleosa, além de estimular a ativação da vitamina D. Ele fortalece a barreira de hidratação da pele, prepara a pele para receber a maquiagem, possui rápida absorção sem deixar a pele oleosa. Tem o frescor da textura gel e toque de conforto do creme

Bepantol Derma Toque Seco

Bepantol
Possui toque seco e é ideal para usar a qualquer hora do dia Crédito: Divulgação
Creme hidratante que contém alta concentração de dexpantenol que auxilia no processo de hidratação intensa e regeneração profunda. Possui toque seco e é ideal para usar a qualquer hora do dia e em áreas que exigem uma absorção mais rápida, como pele do rosto antes da maquiagem, após a higienização das mãos e até em áreas tatuadas.

Espuma de Limpeza Facial Framboair! Bálsamo de Framboesa, da Ricca

Ricca
O produto tem ingredientes poderosos e textura suave Crédito: Divulgação
Líquido em um primeiro momento, o produto - que se transforma em uma espuma assim que a válvula é acionada - é capaz de higienizar de maneira profunda e delicada ao mesmo tempo. Com ingredientes poderosos, textura suave e irresistível cheirinho de fruta, este é o limpador facial é para todos os tipos de pele. 

Niina Skin Enzimática, da Eudora

Eudora
Ela promove esfoliação agradável que hidrata, estimula a renovação da pele Crédito: Divulgação
Máscara esfoliante facial para todos os tipos de pele, ela promove esfoliação agradável que hidrata, estimula a renovação da pele e controla a oleosidade por até 6 horas. Combina a potente tecnologia Skin Secrets com Argila Branca, Casca de Coco e Extrato Enzimático de Abacaxi para uma esfoliação química, física e enzimática garantindo uma pele macia e iluminada em segundos. 

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