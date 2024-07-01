5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos

As proteínas são fundamentais para quem busca aumentar o ganho de massa muscular, pois fornecem os aminoácidos necessários para a reparação e construção dos tecidos musculares. Além disso, ajudam a maximizar os efeitos dos treinos, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Para isso, é possível preparar pratos proteicos em poucos minutos, utilizando ingredientes como ovos, frango e peixe. A seguir, confira algumas opções!
Omelete de espinafre e tomate
Ingredientes
- 4 ovos
- 1 pimentão vermelho picado
- 200 g de espinafre picado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de azeite
Modo de preparo
Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o espinafre, o tomate e o pimentão, refogando até ficarem macios. Despeje os ovos batidos sobre a mistura na frigideira e deixe cozinhar, sem mexer, até que as bordas estejam firmes. Com uma espátula, vire delicadamente a mistura. Cozinhe até dourar e sirva imediatamente.
Salada de frango com grão-de-bico
Ingredientes
- 1 peito de frango cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1/2 pepino picado
- 1/2 tomate picado
- 1/4 de cebola-roxa fatiada
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o peito de frango. Em uma tigela, misture o frango com o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Patê de atum com abacate
Ingredientes
- 170 g de atum ralado ao natural
- Polpa de 1/2 abacate amassado
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o atum com o abacate. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva com pães e torradas.
Burrito de carne moída
- Ingredientes
- 200 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de chá de cominho
- 1 tomate picado
- 1 alface picada
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Tortilhas integrais para servir
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Recheie as tortilhas com a carne, a alface e o tomate. Enrole e sirva em seguida.
Panqueca de banana com whey protein
- Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 ovos
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 1/2 colher de chá de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse as bananas. Adicione os ovos e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o whey protein e o fermento e misture até incorporar os ingredientes. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça no fogo médio. Com uma concha, pegue porções de massa e distribua na frigideira. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo até acabar a massa. Sirva em seguida.