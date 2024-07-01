5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos

Omelete de espinafre e tomate Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

As proteínas são fundamentais para quem busca aumentar o ganho de massa muscular , pois fornecem os aminoácidos necessários para a reparação e construção dos tecidos musculares. Além disso, ajudam a maximizar os efeitos dos treinos, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Para isso, é possível preparar pratos proteicos em poucos minutos, utilizando ingredientes como ovos, frango e peixe. A seguir, confira algumas opções!

Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes

4 ovos





1 pimentão vermelho picado





200 g de espinafre picado





1/2 cebola picada





1 dente de alho picado





1 tomate sem sementes e picado





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o espinafre, o tomate e o pimentão, refogando até ficarem macios. Despeje os ovos batidos sobre a mistura na frigideira e deixe cozinhar, sem mexer, até que as bordas estejam firmes. Com uma espátula, vire delicadamente a mistura. Cozinhe até dourar e sirva imediatamente.

Salada de frango com grão-de-bico

Ingredientes

1 peito de frango cozido e desfiado





1 xícara de chá de grão-de-bico cozido





1/2 pepino picado





1/2 tomate picado





1/4 de cebola-roxa fatiada





Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o peito de frango. Em uma tigela, misture o frango com o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Patê de atum com abacate

Ingredientes

170 g de atum ralado ao natural





Polpa de 1/2 abacate amassado





Suco de 1/2 limão





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o abacate. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva com pães e torradas.

Burrito de carne moída

Burrito de carne moída é uma das sugestões de prato Crédito: AnjelikaGr | Shutterstock

Ingredientes





200 g de carne moída





1/2 cebola picada





1 dente de alho picado





1 xícara de chá de molho de tomate





1 colher de chá de cominho





1 tomate picado





1 alface picada





Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto





Tortilhas integrais para servir

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Recheie as tortilhas com a carne, a alface e o tomate. Enrole e sirva em seguida.

Panqueca de banana com whey protein

Ingredientes





2 bananas maduras





2 ovos





1 scoop de whey protein sabor baunilha





1/2 colher de chá de fermento em pó





Óleo de coco para untar

Modo de preparo