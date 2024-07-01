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  • 5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos
Massa muscular

5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos

Veja como preparar pratos deliciosos e práticos para o dia a dia
Portal Edicase

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Publicado em 

01 jul 2024 às 15:05

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 15:05

Imagem Edicase Brasil
Omelete de espinafre e tomate  Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock
As proteínas são fundamentais para quem busca aumentar o ganho de massa muscular, pois fornecem os aminoácidos necessários para a reparação e construção dos tecidos musculares. Além disso, ajudam a maximizar os efeitos dos treinos, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Para isso, é possível preparar pratos proteicos em poucos minutos, utilizando ingredientes como ovos, frango e peixe. A seguir, confira algumas opções!

Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes
  • 4 ovos

  • 1 pimentão vermelho picado

  • 200 g de espinafre picado

  • 1/2 cebola picada

  • 1 dente de alho picado

  • 1 tomate sem sementes e picado

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • 1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e adicione a cebola e o alho, refogando até dourar. Acrescente o espinafre, o tomate e o pimentão, refogando até ficarem macios. Despeje os ovos batidos sobre a mistura na frigideira e deixe cozinhar, sem mexer, até que as bordas estejam firmes. Com uma espátula, vire delicadamente a mistura. Cozinhe até dourar e sirva imediatamente.

Salada de frango com grão-de-bico

Ingredientes
  • 1 peito de frango cozido e desfiado

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

  • 1/2 pepino picado

  • 1/2 tomate picado

  • 1/4 de cebola-roxa fatiada

  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o peito de frango. Em uma tigela, misture o frango com o grão-de-bico, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Patê de atum com abacate

Ingredientes
  • 170 g de atum ralado ao natural

  • Polpa de 1/2 abacate amassado 

  • Suco de 1/2 limão

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o atum com o abacate. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva com pães e torradas. 

Burrito de carne moída

Imagem Edicase Brasil
Burrito de carne moída é uma das sugestões de prato Crédito: AnjelikaGr | Shutterstock
  • Ingredientes

  • 200 g de carne moída

  • 1/2 cebola picada

  • 1 dente de alho picado

  • 1 xícara de chá de molho de tomate

  • 1 colher de chá de cominho

  • 1 tomate picado

  • 1 alface picada

  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Tortilhas integrais para servir

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Adicione o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Recheie as tortilhas com a carne, a alface e o tomate. Enrole e sirva em seguida.

Panqueca de banana com whey protein

  • Ingredientes

  • 2 bananas maduras

  • 2 ovos

  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha

  • 1/2 colher de chá de fermento em pó

  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas. Adicione os ovos e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o whey protein e o fermento e misture até incorporar os ingredientes. Unte uma frigideira com óleo de coco e aqueça no fogo médio. Com uma concha, pegue porções de massa e distribua na frigideira. Cozinhe até formar bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo até acabar a massa. Sirva em seguida.

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