Veja os benefícios do pilates para quem pratica musculação

O pilates auxilia no ganho de massa muscular Crédito: Photology1971 | Shutterstock

Combinar a prática de pilates e musculação pode trazer diversos benefícios. Enquanto a primeira melhora a flexibilidade e a postura, a segunda aumenta a força muscular e a densidade óssea. Segundo a fisioterapeuta e professora Josi Araújo, da Pure Pilates, a prática combinada dessas modalidades pode maximizar os resultados em termos de ganho de massa muscular e definição, além de promover um corpo mais equilibrado e funcional, livre de lesões.

“O pilates, por sua vez, foca no fortalecimento do core, flexibilidade, e controle corporal. Utiliza exercícios de baixo impacto que trabalham os músculos de forma isométrica e excêntrica, melhorando a estabilidade e a postura. Já a musculação, envolve um trabalho com o uso de pesos e equipamentos de resistência para aumentar a força e a massa muscular, trabalha os músculos de forma concêntrica, promovendo hipertrofia muscular”, explica.

Aumento da massa muscular

Segundo a professora, quando o assunto é massa muscular , o pilates é um método eficaz para definição do músculo já existente no corpo. “[Ele] auxiliará no desenvolvimento da hipertrofia, que é o aumento da massa muscular dentro da musculação, pois um core forte é fundamental para a execução eficiente de exercícios de musculação, prevenindo lesões e melhorando a performance”, afirma.

Contudo, ela lembra que na musculação, a hipertrofia muscular se dá pelo aumento da carga progressiva. Além disso, como o pilates trabalha a flexibilidade e a mobilidade, conforme Josi Araújo, ocorre também uma melhora na amplitude de movimento, permitindo maior eficácia nos exercícios de musculação.

Dicas de exercício

A fisioterapeuta recomenda dois exercícios para fortalecer a coluna e o quadril, o que auxilia na prática da musculação. Confira!

1. The roll up

Objetivo: fortalecimento abdominal e mobilidade de coluna.

O exercício ‘the roll up’ fortalece o abdômen e a coluna Crédito: Divulgação | Pure Pilates

Deite-se em decúbito dorsal (com as costas no chão), com os braços apontando para o teto, paralelos às orelhas (90°) e com os pés em dorsiflexão. Ao inspirar, levante a cabeça e olhe para frente e para baixo, expirando lentamente. Inicie um rolamento para cima e para frente, sem perder a conexão abdominal e a coluna em “C”. Ao expirar, termine o rolamento para frente até que a cabeça toque as pernas. Inspirando, retorne à posição inicial.

2. The teaser

Objetivo: fortalecimento de Power House (abdômen), alinhamento de coluna, fortalecimento de flexores de quadris.

O exercício ‘the teaser’ alinha a coluna e fortalece os quadris Crédito: Divulgação | Pure Pilates

Sente-se sobre os ísquios, mantenha as pernas unidas e ativas e com os tornozelos em dorsiflexão, mãos ao lado dos quadris com as palmas para baixo. Abaixe a cabeça, com o queixo tocando o peito, e comece a realizar um rolamento para trás, descendo vértebra por vértebra, ao mesmo tempo que as pernas estão sendo elevadas e apontadas para frente e para cima.