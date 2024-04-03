15 produtos de skincare e beleza para conhecer em abril

A Care Beauty lança seis tons diferentes de lápis com acabamento acetinado Crédito: Gabriel Carnelos

Setembro começa com cheiro tropical. Tudo porque a Francis apresenta oito novos sabonetes que chegam com essências olfativas comuns no Brasil. Entre as fragrâncias estão carambola, graviola e acerola.

Já o corretivo para os olhos, da Mary Kay, chega em uma nova versão, com Vitamina E, um antioxidante poderoso para proteger a pele dos radicais livres. A Mantecorp Skincare lança o sérum rejuvenescedor que conta com vitamina C nanoencapsulada em sua composição, que atua nas camadas mais profundas da pele, combatendo o envelhecimento, reduzindo poros e linhas finas, além de promover hidratação profunda. Confira as novidades!

Sabonetes Brasilidades, da Francis

Os sabonetes contam com óleos poderosos em sua formulação Crédito: Divulgação

Composta por oito sabonetes, o lançamento garante um toque tropical ao contar com essências olfativas comuns no Brasil a partir das fragrâncias: Água de Coco, Capim Limão, Carambola, Manga Rosa, Graviola, Acerola, Amora e Lima Doce. Com um formato redondo e minimalista, o sabonete conta com óleos poderosos em sua formulação, que garantem maciez, suavidade e reduzem o ressecamento da pele. Manteiga de manga e cacau, assim como óleos de oliva, amêndoas, abacate, soja e algodão estão presentes nas novas barras para trazer hidratação. Destaque para o de Capim Limão, com nuances aromáticas com toque cítrico amadeirado e o de Amora, fragrância que mistura as frutas vermelhas com fundo cremoso das amêndoas.

Sérum Rejuvenescedor IvyC Acqua, da Mantecorp Skincare

O lançamento é indicado para todos os tipos de pele, especialmente as oleosas Crédito: Divulgação

A marca amplia a sua linha Ivy C, voltada ao rejuvenescimento e cuidados com a pele, apresentando o Sérum Rejuvenescedor. A novidade chega para atender a necessidade de quem tem a pele oleosa, entregando tecnologia e eficiência. O produto possui vitamina C nanoencapsulada em sua composição, que atua nas camadas mais profundas da pele, combatendo o envelhecimento, reduzindo poros e linhas finas, além de promover hidratação profunda, graças aos 3 tipos de ácido hialurônico na formulação. De textura muito leve, o lançamento é indicado para todos os tipos de pele, especialmente as oleosas, uma vez que seus ativos também controlam a oleosidade e reduzem os poros.

Corretivo Yellow, da Mary Kay

Sua fórmula é cremosa, fácil de espalhar e não acumula nas linhas de expressão Crédito: Divulgação

O Corretivo Para a Área dos Olhos chega em uma nova versão, com Vitamina E, um antioxidante poderoso para proteger a pele dos radicais livres. Sua fórmula é cremosa, fácil de espalhar e não acumula nas linhas de expressão. A novidade é ideal para camuflar instantaneamente a aparência de olheiras, manchas arroxeadas e azuladas. Graças à sua alta cobertura, o tom é perfeito para cobrir os sinais de espinhas e outras áreas do rosto, além de iluminar a região abaixo dos olhos. O produto é de longa duração, tem textura leve e toque aveludado. A embalagem do produto possui uma ponta fina e precisa, que facilita na hora de aplicar, sem que haja nenhum desperdício.

Ametist do Lápis Sombra, da Care Natural Beauty

A textura cremosa com toque seco o produto permite delinear, preencher ou esfumar Crédito: Divulgação

Com seis tons diferentes e acabamento acetinado, a novidade oferece a possibilidade de colorir a face com alta performance enquanto cuida da pele. Com fórmula pigmentada com minerais e 100% livre de toxinas, a exclusiva formulação vegana e cruelty-free possui ingredientes orgânicos, como o óleo de jojoba, que promove suavidade e hidratação, além de ceras naturais e ativos antioxidantes, que tratam a delicada pele da pálpebra.

A textura cremosa com toque seco do Lápis Sombra permite delinear, preencher ou esfumar, com durabilidade comprovada de até seis horas e eficácia de ativos. O roxo e suas variações, é visitado através dos olhos delineados e esfumados com o lápis sombra na nova tonalidade que ganha a definição de um olhar misterioso e marcante. O produto foi desenvolvido com a maquiadora Vanessa Rozan.

Fotobiotic Sun Activated Sérum, da Ada Tina

Com textura leve e rápida absorção, as propriedades do produto contribuem para rejuvenescer a pele Crédito: Divulgação

A novidade é um sérum exclusivo rico em phyto peptídeos, polifenóis, fonte de quercetina, ácido transferúlico, ácido fítico e niacinamida que são ativados pelo sol e luz artificial, clareando, rejuvenescendo e potencializando a fotoproteção da microbiota da pele. A formulação, rica em fotoativos inteligentes, é capaz de renovar e iluminar a pele mesmo durante a exposição solar natural e artificial.

Com textura leve e rápida absorção, as propriedades do produto contribuem para renovar e rejuvenescer intensamente as peles mais danificadas pela luz solar e artificial, reduzindo rugas, linhas de expressão, manchas e flacidez, resultando em uma pele mais saudável e com aparência mais jovem. Pode ser utilizado por todos os tipos de pele, duas vezes ao dia, sobre a pele do rosto limpa e seca.

Protetor Solar Facial Delícia FPS 70 Skin.q, de Quem Disse, Berenice?

O protetor solar facial possui versão incolor, que não acinzenta a face com resíduos brancos Crédito: Divulgação

Dentre os principais benefícios, o lançamento promove redução de marcas solares e prevenção ao envelhecimento precoce graças à ação antioxidante, conquistada por meio do seu principal ativo, a carnosina. Além disso, possui FPS 70; proteção contra raios UVA, que representam a maior parte da radiação solar; raios UVB, que penetram mais superficialmente na pele e causam vermelhidão; e, na versão incolor, proteção contra luz azul/visível. A novidade também é ideal para as peles oleosas, pois regula a produção sebácea com a ajuda de microesferas de sílica, mantendo os poros minimizados e uma durabilidade prolongada.

O protetor solar facial possui versão incolor, que não acinzenta a face com resíduos brancos, além de quatro outras opções com cor que se adaptam a diferentes tonalidades de pele e oferecem cobertura leve e natural para o dia a dia. Ele também é resistente à água e ao suor e conta com fragrância agradável, que não incomoda no uso diário prolongado.

Effaclar Duo+M, La Roche-Posay

A novidade tem como alvo o tratamento de acnes Crédito: Divulgação

A novidade oferece uma solução completa para o cuidado da acne e marcas pós-acne persistentes, prevenindo seu reaparecimento, além de marcar um avanço significativo na ciência do microbioma. A novidade tem como alvo o tratamento de acnes para uma eficácia rápida, reequilibrando o microbioma da pele para reduzir imperfeições e a produção excessiva de oleosidade na origem. Com resultados percebidos em 8 horas, a novidade é eficaz em espinhas, cravos e marcas pós-acne sendo clinicamente testado mesmo nas imperfeições, em todos os fototipos, e indicado para pacientes adolescentes e adultos.

Iluminadores Baked, da Contém 1g

O iluminador é perfeito para criar looks luminosos e radiantes Crédito: Divulgação

O produto que garante uma maquiagem com um brilho celestial. Com uma fórmula inovadora, que é literalmente levada ao forno, o produto possui textura ultrafina e sedosa. Proporciona tudo o que se espera de uma maquiagem: textura e pigmentação com altíssima aderência - muito pigmentada e super confortável na pele - repleta de pigmentos brilhantes, entregando um glow máximo.

Disponível em três cores, Lua Cheia, Eclipse Solar e Aurora Boreal. Este iluminador é perfeito para criar looks luminosos e radiantes. Sua versatilidade permite aplicação no rosto, olhos e corpo, garantindo um acabamento impecável em qualquer lugar em que se deseja muito brilho.

Scalp Recovery, da Nioxin

Os produtos combatem a caspa desde o primeiro uso Crédito: Divulgação

A marca lança o Kit Scalp Recovery composto com três passos: o shampoo Scalp Recovery Purifying Cleanser, o condicionador Scalp Recovery Moisturizing Conditioner e o sérum Scalp Recovery Shooting Serum. Os produtos combatem a caspa desde o primeiro uso, além de reduzir a quebra dos fios oferecendo nutrição e hidratação para o couro cabeludo e os cabelos. Com tecnologia antifúngica, o kit auxilia na restauração do equilíbrio natural do couro cabeludo, trazendo uma sensação de refrescância e aliviando os sintomas da caspa, como a coceira e descamação. A novidade também atende às pessoas que não sofrem dessa condição, atuando como um detox para a saúde do couro cabeludo, promovendo uma limpeza profunda.

Leave-in Peptide Repair Hair Treatment, da Creamy

É o primeiro produto de haircare da marca Crédito: Divulgação

A marca anuncia o lançamento do seu primeiro produto de haircare. Feita para todos os tipos de cabelo, a novidade é focada na reconstrução capilar. A fórmula traz um peptídeo exclusivo, que estimula a recuperação do fio, além de um blend de proteínas vegetais que conferem proteção térmica, prevenindo e tratando as pontas duplas.

Segundo a marca, em apenas cinco minutos, a tecnologia age a nível molecular para reparar, recuperar e proteger as fibras capilares dos danos térmicos e químicos, desde a exposição diária ao secador e chapinha até o tingimento. Além disso, os ingredientes conferem brilho e maciez, o que promove, por exemplo, um aumento da durabilidade da cor dos cabelos tingidos.

Kissing Jelly Lip Oil Glos, da Too Faced

A novidade traz os aromas distintos e favoritos de doces e frutas Crédito: Divulgação

O produto une a ultra nutrição dos óleos labiais com a beleza e o brilho oferecido pelo gloss. A novidade traz os aromas distintos e favoritos de doces e frutas, que torna o momento de beleza de alta qualidade em um evento em qualquer lugar. São seis cores e cheiros - Raspberry, Sour Watermelon, Sweet Cotton Candy, Grape Soda, Pina Colada e Bubblegum - ideais para compartilhar doces beijos e dar um presente aos lábios. O produto híbrido é composto por óleos de sementes de girassol e jojoba, suaviza a região dos lábios instantaneamente, espalha com um único movimento, não fica pegajoso ou/e oleoso, além de ser vegano e livre de crueldade animal.

Saborino Morning Mask

O tempo de uso da máscara é de 1 minuto Crédito: Divulgação

A marca japonesa inovou e mudou o hábito de skincare no Japão: criou uma máscara facial para ser usada pela manhã, com ação 3 em 1 e com uma tecnologia que reduz o tempo de uso da máscara para apenas 1 minuto. Agora a marca desembarca no Brasil, trazendo uma máscara facial para uso pela manhã, com ação hidratante e refrescante, que reúne todas as etapas do skincare em apenas uma etapa. Ela remove as células mortas, trata e prepara a pele para a aplicação de protetor solar e maquiagem, bem como para o inchaço matinal.

Creme Lifting Antirrugas para Rosto e Pescoço Smart Clinical Repair, da Clinique

A novidade possui efeito lifting, estimulando a produção natural de colágeno Crédito: Divulgação

O lançamento possui efeito lifting, ou seja, levanta o rosto, estimula a produção natural de colágeno, ameniza flacidez, rugas e linhas de expressão da pele sem a necessidade de cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos. Formulado com Multipeptídeos potentes e Ácido Hialurônico, sua ação poderosa ajuda a fortalecer a pele, que passa a ter aparência mais suave e firme, além de atenuar hidratação instantânea e de longa duração. O lançamento apresenta resultados de prevenção a curto e longo prazo, sendo ideal para quem busca o well-aging, tendência para pessoas que querem envelhecer bem, que vem ganhando cada vez mais adeptos.

Hidratantes Labiais Veganos, da Be.U

Com uma formulação única, os lançamentos auxiliam na hidratação, restauração e nutrição dos lábios Crédito: Divulgação

A marca de beleza da Riachuelo apresenta os hidratantes labiais. Unindo a praticidade e multifuncionalidade do formato stick com a tecnologia hidratante na formulação, os produtos estão disponíveis em três diferentes aromas - morango, melancia e amora. Os hidratantes carregam como ativos a manteiga de karité, ácido hialurônico e vitamina c, sendo ótimos para a rotina do dia a dia, unindo a maquiagem e tratamento em um só produto. Com uma formulação única, os lançamentos auxiliam na hidratação, restauração e nutrição dos lábios.

Máscara de Tratamento com 10 benefícios em 1, da Dove

A tecnologia Bio-Protein Care conta com três proteínas e ativos reparadores de queratina capilar Crédito: Divulgação

São quatro novas máscaras de tratamento 10 em 1, que oferecem 10 benefícios em um único produto. Além das máscaras, também estão disponíveis novos cremes para pentear, leave-in e tratamento noturno que juntos entregam resultado e cuidado completo.