15 produtos de skincare e beleza para conhecer em abril

Setembro começa com cheiro tropical. Tudo porque a Francis apresenta oito novos sabonetes que chegam com essências olfativas comuns no Brasil. Entre as fragrâncias estão carambola, graviola e acerola.
Já o corretivo para os olhos, da Mary Kay, chega em uma nova versão, com Vitamina E, um antioxidante poderoso para proteger a pele dos radicais livres. A Mantecorp Skincare lança o sérum rejuvenescedor que conta com vitamina C nanoencapsulada em sua composição, que atua nas camadas mais profundas da pele, combatendo o envelhecimento, reduzindo poros e linhas finas, além de promover hidratação profunda. Confira as novidades!
Sabonetes Brasilidades, da Francis
Composta por oito sabonetes, o lançamento garante um toque tropical ao contar com essências olfativas comuns no Brasil a partir das fragrâncias: Água de Coco, Capim Limão, Carambola, Manga Rosa, Graviola, Acerola, Amora e Lima Doce. Com um formato redondo e minimalista, o sabonete conta com óleos poderosos em sua formulação, que garantem maciez, suavidade e reduzem o ressecamento da pele. Manteiga de manga e cacau, assim como óleos de oliva, amêndoas, abacate, soja e algodão estão presentes nas novas barras para trazer hidratação. Destaque para o de Capim Limão, com nuances aromáticas com toque cítrico amadeirado e o de Amora, fragrância que mistura as frutas vermelhas com fundo cremoso das amêndoas.
Sérum Rejuvenescedor IvyC Acqua, da Mantecorp Skincare
A marca amplia a sua linha Ivy C, voltada ao rejuvenescimento e cuidados com a pele, apresentando o Sérum Rejuvenescedor. A novidade chega para atender a necessidade de quem tem a pele oleosa, entregando tecnologia e eficiência. O produto possui vitamina C nanoencapsulada em sua composição, que atua nas camadas mais profundas da pele, combatendo o envelhecimento, reduzindo poros e linhas finas, além de promover hidratação profunda, graças aos 3 tipos de ácido hialurônico na formulação. De textura muito leve, o lançamento é indicado para todos os tipos de pele, especialmente as oleosas, uma vez que seus ativos também controlam a oleosidade e reduzem os poros.
Corretivo Yellow, da Mary Kay
O Corretivo Para a Área dos Olhos chega em uma nova versão, com Vitamina E, um antioxidante poderoso para proteger a pele dos radicais livres. Sua fórmula é cremosa, fácil de espalhar e não acumula nas linhas de expressão. A novidade é ideal para camuflar instantaneamente a aparência de olheiras, manchas arroxeadas e azuladas. Graças à sua alta cobertura, o tom é perfeito para cobrir os sinais de espinhas e outras áreas do rosto, além de iluminar a região abaixo dos olhos. O produto é de longa duração, tem textura leve e toque aveludado. A embalagem do produto possui uma ponta fina e precisa, que facilita na hora de aplicar, sem que haja nenhum desperdício.
Ametist do Lápis Sombra, da Care Natural Beauty
Com seis tons diferentes e acabamento acetinado, a novidade oferece a possibilidade de colorir a face com alta performance enquanto cuida da pele. Com fórmula pigmentada com minerais e 100% livre de toxinas, a exclusiva formulação vegana e cruelty-free possui ingredientes orgânicos, como o óleo de jojoba, que promove suavidade e hidratação, além de ceras naturais e ativos antioxidantes, que tratam a delicada pele da pálpebra.
A textura cremosa com toque seco do Lápis Sombra permite delinear, preencher ou esfumar, com durabilidade comprovada de até seis horas e eficácia de ativos. O roxo e suas variações, é visitado através dos olhos delineados e esfumados com o lápis sombra na nova tonalidade que ganha a definição de um olhar misterioso e marcante. O produto foi desenvolvido com a maquiadora Vanessa Rozan.
Fotobiotic Sun Activated Sérum, da Ada Tina
A novidade é um sérum exclusivo rico em phyto peptídeos, polifenóis, fonte de quercetina, ácido transferúlico, ácido fítico e niacinamida que são ativados pelo sol e luz artificial, clareando, rejuvenescendo e potencializando a fotoproteção da microbiota da pele. A formulação, rica em fotoativos inteligentes, é capaz de renovar e iluminar a pele mesmo durante a exposição solar natural e artificial.
Com textura leve e rápida absorção, as propriedades do produto contribuem para renovar e rejuvenescer intensamente as peles mais danificadas pela luz solar e artificial, reduzindo rugas, linhas de expressão, manchas e flacidez, resultando em uma pele mais saudável e com aparência mais jovem. Pode ser utilizado por todos os tipos de pele, duas vezes ao dia, sobre a pele do rosto limpa e seca.
Protetor Solar Facial Delícia FPS 70 Skin.q, de Quem Disse, Berenice?
Dentre os principais benefícios, o lançamento promove redução de marcas solares e prevenção ao envelhecimento precoce graças à ação antioxidante, conquistada por meio do seu principal ativo, a carnosina. Além disso, possui FPS 70; proteção contra raios UVA, que representam a maior parte da radiação solar; raios UVB, que penetram mais superficialmente na pele e causam vermelhidão; e, na versão incolor, proteção contra luz azul/visível. A novidade também é ideal para as peles oleosas, pois regula a produção sebácea com a ajuda de microesferas de sílica, mantendo os poros minimizados e uma durabilidade prolongada.
O protetor solar facial possui versão incolor, que não acinzenta a face com resíduos brancos, além de quatro outras opções com cor que se adaptam a diferentes tonalidades de pele e oferecem cobertura leve e natural para o dia a dia. Ele também é resistente à água e ao suor e conta com fragrância agradável, que não incomoda no uso diário prolongado.
Effaclar Duo+M, La Roche-Posay
A novidade oferece uma solução completa para o cuidado da acne e marcas pós-acne persistentes, prevenindo seu reaparecimento, além de marcar um avanço significativo na ciência do microbioma. A novidade tem como alvo o tratamento de acnes para uma eficácia rápida, reequilibrando o microbioma da pele para reduzir imperfeições e a produção excessiva de oleosidade na origem. Com resultados percebidos em 8 horas, a novidade é eficaz em espinhas, cravos e marcas pós-acne sendo clinicamente testado mesmo nas imperfeições, em todos os fototipos, e indicado para pacientes adolescentes e adultos.
Iluminadores Baked, da Contém 1g
O produto que garante uma maquiagem com um brilho celestial. Com uma fórmula inovadora, que é literalmente levada ao forno, o produto possui textura ultrafina e sedosa. Proporciona tudo o que se espera de uma maquiagem: textura e pigmentação com altíssima aderência - muito pigmentada e super confortável na pele - repleta de pigmentos brilhantes, entregando um glow máximo.
Disponível em três cores, Lua Cheia, Eclipse Solar e Aurora Boreal. Este iluminador é perfeito para criar looks luminosos e radiantes. Sua versatilidade permite aplicação no rosto, olhos e corpo, garantindo um acabamento impecável em qualquer lugar em que se deseja muito brilho.
Scalp Recovery, da Nioxin
A marca lança o Kit Scalp Recovery composto com três passos: o shampoo Scalp Recovery Purifying Cleanser, o condicionador Scalp Recovery Moisturizing Conditioner e o sérum Scalp Recovery Shooting Serum. Os produtos combatem a caspa desde o primeiro uso, além de reduzir a quebra dos fios oferecendo nutrição e hidratação para o couro cabeludo e os cabelos. Com tecnologia antifúngica, o kit auxilia na restauração do equilíbrio natural do couro cabeludo, trazendo uma sensação de refrescância e aliviando os sintomas da caspa, como a coceira e descamação. A novidade também atende às pessoas que não sofrem dessa condição, atuando como um detox para a saúde do couro cabeludo, promovendo uma limpeza profunda.
Leave-in Peptide Repair Hair Treatment, da Creamy
A marca anuncia o lançamento do seu primeiro produto de haircare. Feita para todos os tipos de cabelo, a novidade é focada na reconstrução capilar. A fórmula traz um peptídeo exclusivo, que estimula a recuperação do fio, além de um blend de proteínas vegetais que conferem proteção térmica, prevenindo e tratando as pontas duplas.
Segundo a marca, em apenas cinco minutos, a tecnologia age a nível molecular para reparar, recuperar e proteger as fibras capilares dos danos térmicos e químicos, desde a exposição diária ao secador e chapinha até o tingimento. Além disso, os ingredientes conferem brilho e maciez, o que promove, por exemplo, um aumento da durabilidade da cor dos cabelos tingidos.
Kissing Jelly Lip Oil Glos, da Too Faced
O produto une a ultra nutrição dos óleos labiais com a beleza e o brilho oferecido pelo gloss. A novidade traz os aromas distintos e favoritos de doces e frutas, que torna o momento de beleza de alta qualidade em um evento em qualquer lugar. São seis cores e cheiros - Raspberry, Sour Watermelon, Sweet Cotton Candy, Grape Soda, Pina Colada e Bubblegum - ideais para compartilhar doces beijos e dar um presente aos lábios. O produto híbrido é composto por óleos de sementes de girassol e jojoba, suaviza a região dos lábios instantaneamente, espalha com um único movimento, não fica pegajoso ou/e oleoso, além de ser vegano e livre de crueldade animal.
Saborino Morning Mask
A marca japonesa inovou e mudou o hábito de skincare no Japão: criou uma máscara facial para ser usada pela manhã, com ação 3 em 1 e com uma tecnologia que reduz o tempo de uso da máscara para apenas 1 minuto. Agora a marca desembarca no Brasil, trazendo uma máscara facial para uso pela manhã, com ação hidratante e refrescante, que reúne todas as etapas do skincare em apenas uma etapa. Ela remove as células mortas, trata e prepara a pele para a aplicação de protetor solar e maquiagem, bem como para o inchaço matinal.
Creme Lifting Antirrugas para Rosto e Pescoço Smart Clinical Repair, da Clinique
O lançamento possui efeito lifting, ou seja, levanta o rosto, estimula a produção natural de colágeno, ameniza flacidez, rugas e linhas de expressão da pele sem a necessidade de cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos. Formulado com Multipeptídeos potentes e Ácido Hialurônico, sua ação poderosa ajuda a fortalecer a pele, que passa a ter aparência mais suave e firme, além de atenuar hidratação instantânea e de longa duração. O lançamento apresenta resultados de prevenção a curto e longo prazo, sendo ideal para quem busca o well-aging, tendência para pessoas que querem envelhecer bem, que vem ganhando cada vez mais adeptos.
Hidratantes Labiais Veganos, da Be.U
A marca de beleza da Riachuelo apresenta os hidratantes labiais. Unindo a praticidade e multifuncionalidade do formato stick com a tecnologia hidratante na formulação, os produtos estão disponíveis em três diferentes aromas - morango, melancia e amora. Os hidratantes carregam como ativos a manteiga de karité, ácido hialurônico e vitamina c, sendo ótimos para a rotina do dia a dia, unindo a maquiagem e tratamento em um só produto. Com uma formulação única, os lançamentos auxiliam na hidratação, restauração e nutrição dos lábios.
Máscara de Tratamento com 10 benefícios em 1, da Dove
São quatro novas máscaras de tratamento 10 em 1, que oferecem 10 benefícios em um único produto. Além das máscaras, também estão disponíveis novos cremes para pentear, leave-in e tratamento noturno que juntos entregam resultado e cuidado completo.
A tecnologia Bio-Protein Care conta com três proteínas e ativos reparadores de queratina capilar, fornecendo cuidado às proteínas do cabelo e tratando o dano em três dimensões: repara internamente para dar força, restaura externamente para trazer maciez e protege contra danos futuros. As fórmulas são enriquecidas com proteína, 100% compatível com a estrutura natural dos fios que nutre e fortalece o cabelo. Seus ingredientes ativos penetram e agem em harmonia com a fibra capilar, para restaurar os sinais de danos, tanto na superfície como internamente, ajudando a trazer o cabelo de volta à vida.