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Conheça 10 perfumes para comprar no Dia Internacional do Perfume

Confira uma seleção de produtos para cada tipo de ocasião e personalidade

Publicado em 21 de Março de 2024 às 19:10

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 mar 2024 às 19:10
Dia do perfume
Um seleção de perfumes para usar no dia a dia  Crédito: Divulgação
A memória afetiva tem o poder de transportar as pessoas para lembranças únicas e especiais. Quando a memória em questão é um aroma, esse teletransporte vai além. Hoje (21), é celebrado o Dia Internacional do Perfume e, para desfrutar do momento, a seguir estão diversas opções de fragrâncias para todos os estilos.
Seja para um encontro romântico, um dia de trabalho produtivo ou uma tarde descontraída com amigos, as fragrâncias transportam a sensações que se adaptam as diferentes situações do dia a dia com eles. Elas são capazes de estimular os sentidos e evocar lembranças preciosas, fazendo com que cada um desbrave sua personalidade e se permita conhecer aromas para diferentes situações do dia a dia. Celebre a diversidade de aromas e a versatilidade das escolhas neste dia especial de forma marcante. Confira a nossa seleção!

Q by Dolce&Gabbana Eau de Parfum

Dia do perfume
A base de madeira de cedro cria uma atmosfera sensual enriquecida com a delicada sofisticação do almíscar Crédito: Divulgação
Um contraste é criado entre o frescor e a acidez do limão e a crocância da cereja vermelho escarlate. Picante e doce ao mesmo tempo, essas notas opostas entram em perfeita harmonia quando complementadas pelo heliotrópio. A base de madeira de cedro cria uma atmosfera sensual enriquecida com a delicada sofisticação do almíscar.

O.U.i Scapin 245

Dia do perfume
A fragrância pode ser usada tanto de dia quanto durante a noite Crédito: Divulgação
Um oriental que desafia as regras, sendo uma fragrância que pode ser usada tanto de dia quanto durante a noite. Um eau de parfum feminino vibrante e cheio de personalidade, graças aos toques frutados da bergamota e florais da gardênia. A combinação desses elementos com a opulência das madeiras ambaradas resulta em uma fragrância agradável.

La Belle Paradise, de Jean Paul Gaultier

perfume
O perfume explode em baunilha e é salpicada com íris e lírio-d'água azul Crédito: Divulgação
O perfume se traduz em seu aguçado senso de moda com bordados vibrantes e coloridos adornando cada um de seus corpos esculturais. O perfume explode em baunilha e é salpicada com íris e lírio-d'água azul. Para aromas radiantes que seduzirão até os mais reservados.

Adidas Uefa Best Of The Best

Dia do perfume
. É um perfume refrescante Crédito: Divulgação
A fragrância é composta por óleos essenciais naturais de gengibre e hortelã e conta com a tecnologia "All Day Fresh", para frescor ao longo do dia. Essa tecnologia inovadora capta as notas de topo da fragrância e as libera durante o dia através da umidade e da transpiração, proporcionando uma refrescância permanente. É um perfume refrescante e tem como notas do topo: gengibre, gin, lavandin e hortelã. 

Flora Magnífica, de Granado

Dia do perfume
Uma fragrância floral, amadeirado, musk que exala a naturalidade das pétalas das flores Crédito: Divulgação
É um floral verde fresco que faz uma homenagem à biodiversidade brasileira. Uma criação que une o verde das folhagens tropicais com a delicadeza e textura das flores. As notas verdes de saída são combinadas com a floralidade transparente das pétalas de rosa, jasmim e magnólia. A flor-de-coco e as madeiras envolvem e trazem cremosidade e personalidade para fragrância. Uma fragrância floral, amadeirado, musk que exala a naturalidade das pétalas das flores com ousadas notas tropicais.

Luna Rossa Ocean Eau de Parfum, da Prada

Dia do perfume
O perfume revela o acorde cremoso de íris, despertado pelo poder do incenso. Crédito: Divulgação
A nova fragrância amadeirada combina ingredientes da natureza com intensa sofisticação e sensualidade por meio de tecnologia pioneira. As notas de saída da fragrância abrem com a sensação revigorante da toranja, sublimada pela presença de bagas de zimbro frescas e picantes e essência apimentada de elemi, criando uma onda aromática. No coração, está presente a sálvia, que oferece uma nota quente de âmbar, revelando suas facetas de lavanda e mel.

Libre, de Yves Saint Laurent

Dia do perfume
Um buquê de notas florais ocupa a composição com sofisticação Crédito: Divulgação
É um oriental fougère. A essência de lavanda, presente no topo e coração, empresta toda a confiança geralmente associada ao masculino para vestir com poder e sensualidade a mulher que usa esta fragrância. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição com sofisticação e charme, acompanhadas pelas notas orientais e quentes que fazem um contraponto com o frescor inicial. Tem como notas de topo a tangerina, a lavanda e o cassis.

Verbena Carrot Flower, da L’occitane En Provence

Dia do perfume
Contém  sementes de flores de cenoura Crédito: Divulgação
Com extratos da folha de Verbena de Provence e sementes de flores de cenoura, a Eau de Toilette possui uma fragrância cítrica com notas aromáticas e ligeiramente amadeiradas. 

Bourjois La Magnetique Eau de Parfum 

Dia do perfume
O perfume tem notas de topo de tangerina Crédito: Divulgação
Uma fragrância gourmand âmbar viciante que captura toda a magia de um passeio de carrossel. Notas de topo de tangerina combinadas a um belo coração floral com notas de rosa e jasmim. Madeiras brancas viciantes e a doçura da vanilla envolvem a fragrância com um apelo quente e ambarado.

Perfume Good Kind Pure Vanilla Ginger

Perfume
Um perfume energizante de gengibre Crédito: Divulgação
Uma fragrância oriental gourmand. Um perfume feminino energizante de gengibre misturado com as nuances do lírio e envolto em um fundo de baunilha quente. Tem como notas de topo o gengibre. E notas de coração o lírio de Casablanca.

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