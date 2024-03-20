BBB 24: entenda os possíveis cuidados de Raquele com a pele do rosto

A pele da capixaba é lisinha e sem manchas Crédito: Reprodução @Raquele.cardozo

A ex-BBB Juliete foi uma das pessoas que elogiaram a capixaba."Eu estou impressionada com a pele da Raquele (parece que é de mentira de tão lindaaaaa…) Em peles como a minha ou de outras pessoas a luz do teto mostra todos os poros e na dela nem parece ter poros. Além de maquiar muito bem, né?", disse.

Sobre a beleza das meninas desse bbb:



Eu estou impressionada com a pele da

Raquele (parece que é de mentira de tão lindaaaaa…) Em peles como a minha ou de outras pessoas a luz do teto mostra todos os poros e na dela nem parece ter poros. Além de maquiar muito bem, né? — Juliette (@juliette) February 27, 2024

A pele negra tende a envelhecer mais lentamente do que os outros tipos de pele. E isso ocorre devido à maior quantidade de melanina, que oferece certa proteção contra os danos causados pela radiação ultravioleta (UV), principal fator de envelhecimento da pele.

"A pele negra tem uma genética boa no sentido do envelhecimento. Ela demora mais a envelhecer justamente porque a melanina concentrada faz essa barreira contra o envelhecimento. Ela envelhece também, mas comparativamente com a pele branca, demora mais para envelhecer. E a pele da Raquele é boa mesmo, inclusive por ser uma menina jovem", diz a dermatologista Karina Mazzini.

A dermatologista conta que, ao contrário do que muita gente pensa, a pele negra é mais fácil de manchar. "Tem muita melanina, então se tiver acne fica com mancha mais escura que a pele, se tiver uma foliculite fica mais escuro. Se o paciente negro pega muito sol, ele também pode manchar. A pele negra tem muita melanina que protege a pele contra as queimaduras de sol, mas uma coisa que eu digo, pele negra precisa usar filtro solar também, justamente para evitar manchas e outros transtornos", finaliza.