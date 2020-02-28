Pele negra: cuidados durante o verão e no ano todo

Bruna Monteiro iniciou os cuidados por estética, mas hoje compreende a importância deles para a saúde. Crédito: Reprodução / Instagram (@brunamtr)

Com certeza você ouve muito o termo "skincare". Os cuidados com a pele são, realmente, assunto recorrente nas redes sociais e nos sites de uma forma geral, mas durante muito tempo, eles foram negligenciados à pele negra. Sim, porque esse tipo de pele possui peculiaridades e demanda atenção especial por conta do alto nível de produção de melanina, substância que promove a pigmentação da pele e colabora com a proteção aos raios ultravioleta (UV).

Apesar de garantir mais proteção natural e uma linda cor, a quantidade generosa dessa substância também é responsável por acelerar o processo de escurecimento de manchas, como os melasmas, ou resultantes de acne, por exemplo. Além disso, a pele de tons mais escuros tem propensão a ser mais oleosa.

A dermatologista Katleen da Cruz Conceição é especialista em pele negra e atende várias celebridades, dentre elas a cantora Preta Gil, Hugo Gloss e a atriz Cris Vianna. A médica ressalta que a pele negra realmente precisa de atenção especial. O uso de sabonetes apropriados para o rosto, que costuma ser mais oleoso que o corpo, é importante. Assim como utilizar hidratantes à base de macadâmia e óleo de amêndoas ou coco, salienta.

De acordo com a especialista, principalmente durante o verão, em dias de exposição ao sol, o ideal é aplicar o protetor solar pelo menos cinco vezes ao dia. A pele negra envelhece mais devagar e tem menos propensão ao câncer de pele, mas isso não quer dizer que não pode ter este tipo de câncer, complementa a médica.

Dra Katleen da Cruz Conceição é referência em pele negra no país. Crédito: Acervo pessoal

Dra. Katleen listou ainda alguns problemas que ocorrem com maior frequência em pele negra, e que é importante estar atento:

- Manchas hiperpigmentadas: principalmente após acne, patologias bacterianas, fúngicas e virais. Dermatite atópica, líquen plano, psoríase e foliculite também podem promover hiperpigmentação pós-inflamatórias.

- Foliculite: maior propensão ao pelo mais encaracolado, que encrava na epiderme.

- Dermatite atópica: é mais comum em crianças de pele negra, pois o eritema (vermelhidão) na pele negra é pouco perceptível, um fator que pode contribuir para isso.

- Acne: a pele do rosto tem maior tendência à acne, e frequentes casos de acne por contato com produtos gordurosos usados nos cabelos.

- Líquen plano: frequente na pele negra, suas lesões são brilhantes, escuras ou acinzentadas, sendo as formas anulares mais encontradas nessa cor de pele.

- Cabelos mais quebradiços: o conteúdo de água e a resistência à tensão são menores e, por isso, formam nós e fissuras, sendo difíceis de pentear.

- Quelóide: o problema desenvolve-se após injúria cutânea, sendo a sua incidência de três a 18 vezes maior na pele negra

- Dermatose papulosa negra: é uma condição cutânea benigna, comum entre adultos negros. Caracteriza-se por múltiplas pápulas pequenas, hiperpigmentadas, assintomáticas, localizadas na face.

Em todas as estações

Antes eu não me importava tanto, pois sempre ouvi dizer que devido à melanina não deveria me preocupar. O que me fez considerar importante, além da estética e da preocupação com a imagem, foi o medo de doenças de pele causadas pelo sol, conta a maquiadora e modelo Bruna Monteiro.

Sobre os cuidados diários com a pele, durante todas as estações, Bruna considera a limpeza e a hidratação. Uso filtro solar todos os dias e retiro a maquiagem sempre ao chegar em casa e antes de dormir. Hidratantes e óleos também têm feito parte da minha rotina, relata.

Cuidado que passa de geração em geração

A empresária Bryce Caniçali cuida de sua pele mais intensivamente há cerca de dois anos. Como boa parte das pessoas, ela também negligenciou os cuidados com a pele durante muito tempo, mas começou a considerá-los por conta da idade, independente da estação. De dois anos pra cá comecei a ter uma rotina bem disciplinada de cuidados com a pele, e ela tem respondido muito bem. Tenho a pele oleosa e, no verão, a oleosidade fica ainda mais forte, então os cuidados redobram, relata Bryce.

Bryce e sua filha, Gleyce têm rotina bem definida de cuidados com a pele. Crédito: Divulgação