Novidades

Os lançamentos de beleza de março para entrar no seu radar

Tem a primeira marca de maquiagem da Beleza na Web, a nova linha de produtos para os cabelos de L’Oréal Paris, além do kit da Granado para celebrar a Páscoa

8 min de leitura min de leitura

A Beleza na Web acaba de lançar sua primeira marca de maquiagem. (Divulgação )

A Beleza na Web acaba de lançar sua primeira marca de maquiagem, em colaboração com a influenciadora Nah Cardoso. Com o slogan “Beleza em Movimento”, a coleção exclusiva contém cinco produtos que vão desde caneta delineadora até paleta de sombras.

Já a L’Oréal Paris apresenta a linha de produtos enriquecida com ácido glicólico promovendo boost de gloss extremo com duração em até seis lavagens. Com foco em tecnologia e inovação, o lançamento revela a nova era dos cuidados capilares e apresenta o poder transformador do ácido glicólico que penetra no interior da fibra capilar.

E, para celebrar a Páscoa, a Granado lança ovos que são verdadeiras obras de arte. O #Secuida montou uma seleção com 14 novidades fresquinhas para os fãs de produtos de cabelo, pele, e claro, maquiagem! Confira:

Linha Elseve [Glycolic] Gloss, de L’Oréal Paris

Os produtos penetram na fibra capilar, combatendo a porosidade e selando as cutículas. (Divulgação)

Formulada para todos os tipos de cabelos, a tecnologia da linha garante brilho ultra gloss que resiste por até 6 lavagens. Isso acontece pois sua fórmula com pH ácido é rica em ácido glicólico, poderoso ativo na rotina de skincare que agora ganha destaque na revitalização capilar e atua no cabelo combatendo a porosidade e selando as cutículas dos fios, deixando-os com um efeito luminoso. A ação esfoliante obtida pelo uso do ativo, estimula a circulação sanguínea do couro cabeludo, e ainda promove maior limpeza nos poros dos fios, contribuindo para que o cabelo fique com maior maciez e brilho.

Os produtos penetram na fibra capilar, combatendo a porosidade e selando as cutículas, que quando estão desalinhadas dificultam a absorção de nutrientes, tornando a superfície do fio porosa e a reflexão da luz irregular, sem percepção de brilho e maciez.

A linha completa consiste em seis produtos, sendo o grande destaque o Acidificante Elseve Glycolic Gloss, que intensifica os efeitos do ácido glicólico, promovendo um brilho profissional desde a primeira aplicação. Também fazem parte o Sérum Elixir, o Shampoo Extra Gloss, o Condicionador Sela Gloss, a Máscara de Tratamento Antiporosidade e o Creme Super Gloss.

Vitamina C Antioxidante Hidratante Pele Sensível, da Sallve

O produto uniformiza a textura e o tom da pele. (Divulgação)

A novidade é um sérum hidratante com nano vitamina C 10% que oferece uma combinação única de antioxidantes e hidratação intensiva, proporcionando uma pele visivelmente mais saudável, suave e radiante. Com um blend inovador em uma concentração poderosa, combate com eficácia os radicais livres, devolvendo o viço e luminosidade natural, além de uniformizar a textura e o tom da pele.

Conta ainda com mais dois antioxidantes, a Astaxantina e a Quercetina, aliados a todo o poder calmante e hidratante do Bisabolol e do Phytoesqualano. O resultado é a prevenção e suavização de linhas finas, maciez, viço e uma pele muito mais uniforme. O lançamento é recomendado para peles sensíveis.

Blush Stick On The Go Nah Cardoso by BLZ

Possui acabamento sequinho e não remove a maquiagem previamente aplicada. (Divulgação)

Possui um formato prático para te acompanhar em todas as ocasiões! É superfácil de esfumar, possui acabamento sequinho e não remove a maquiagem previamente aplicada. Sua fórmula de longa duração e alta pigmentação também proporciona um efeito luminoso e natural para a pele. À venda na Beleza na Web.

Kit Ovo colônia + Sabonete Magnólia, da Granado

O kit vem com sabonete e fragrância floral. (Divulgação)

De olho na Páscoa, celebrada este ano no dia 31 de março, a Granado lançou diversas opções temáticas para presentear quem se ama. Destaque para o Kit Ovo Magnólia, com sabonete e fragrância de perfume sofisticado e floral, que revela um elegante equilíbrio da doçura da magnólia, da mimosa e frésia com o conforto do musk. Uma fragrância floral musk verde que exalta o conforto e abraça a pele.

Klassis R, da TheraSkin

É indicado para melhorar a elasticidade, a hidratação e rejuvenescer a pele. (Divulgação)

A novidade é uma solução multifuncional para quem deseja clarear ou prevenir manchas na pele causadas por diversos fatores, como exposição solar e alterações hormonais. O produto também é indicado para melhorar a elasticidade, a hidratação e rejuvenescer a pele, diminuindo rugas e flacidez, sendo ideal para a pele madura ou fotoenvelhecida.

Entre os ativos escolhidos para a sua fórmula, está a tríplice combinação cosmética formada pelo Retinoato de Hidroxipinacolona, que é um derivado da vitamina A, que ajuda a acelerar a renovação celular, refinando a textura da pele, trazendo uma aparência radiante e mais jovem; o Symcalmin, que vai acalmar a pele; e o Alpha-arbutin, que tem a importante função de clareamento das manchas e hiperpigmentações.

Também possui cinco importantes ativos: o Ácido Poliglutâmico, que aumenta a elasticidade, firmeza e resistência da pele, promovendo uma hidratação potente; a Niacinamida, que uniformiza o tom da pele; a Vitamina E com ação antioxidante; a Isoquercetina, que tem ação antipoluição; e o Ácido hialurônico, que hidrata a pele.

Creme Hidratante Para Mãos Fruity, da Ricca

Os ativos mantêm as mãos hidratadas por 24 horas. (Divulgação)

A marca apresenta a sua primeira linha de creme hidratante para mãos. Com duas fragrâncias (Fresh Floral e Fruity), a formulação conta com ingredientes que proporcionam uma explosão de nutrientes que restauram e revitalizam a pele das mãos, proporcionando não apenas uma hidratação notável, mas um tratamento intensivo. A manteiga de cereais nutre profundamente, proporcionando uma hidratação duradoura. Já a vitamina E, um antioxidante essencial, combate os radicais livres e promove a saúde da pele. O blend de sete óleos ((abacate, coco, girassol, argan, linho, macadâmia e oliva) completa o combo oferecendo uma rica fonte de nutrientes e vitaminas para uma pele radiante.

Além do alto poder destes ativos, que mantêm as mãos hidratadas por 24 horas, a linha tem rápida absorção, fácil aplicação, textura leve e garante o cuidado redobrado ao prevenir contra o envelhecimento precoce, graças ao FPS 15.

Corretivos Camuflagem, da Vizzela Cosméticos

O produto foi desenvolvido para neutralizar os tons do rosto. (Divulgação)

Com quatro cores, sendo cada uma delas formulada com pigmentos especiais e ativos que promovem saúde para a pele e camuflagem das áreas da que exigem maior uniformização em relação à sua coloração. O produto foi desenvolvido para neutralizar os tons do rosto a partir da lógica do círculo cromático, que consiste em complementar as manchas presentes na pele com cores que são consideradas opostas, desta maneira se complementam e resultam na neutralização dos tons, entregando ainda um acabamento matte aveludado.

Além disso, o corretivo possui pincel big flat, um aplicador grande e anatômico que facilita seu uso. Os corretivos coloridos devem ser utilizados antes do corretivo do tom da pele. O produto chega ao mercado em quatro cores: salmão, amarela, laranja e verde.

Sabonete Espuma Facial, da Sabrina Sato + Hello Kitty

Sua fórmula proporciona uma limpeza delicada e eficiente. (Divulgação)

O sabonete limpa suavemente sem agredir ou ressecar a pele. Sua fórmula proporciona uma limpeza delicada e eficiente, ativando os mecanismos naturais da pele, garantindo hidratação, equilíbrio e nutrição. A espuma em mousse e o aroma de lavanda fazem dele a escolha ideal para uma pele limpa, hidratada e radiante. Indicado para todos os tipos de pele, inclusive sensíveis.

A linha chega com 14 produtos, que foram especialmente escolhidos pela Sabrina Sato, que optou por participar de todo processo criativo da coleção. Segundo a apresentadora, os itens foram inspirados em sua própria rotina de cuidados e beleza, pensando especialmente no dia a dia de jovens e adultos.

Máscara Facial Hidratante e Antioxidante, da Vinotage

Proporciona pele suave, luminosa e com aparência mais uniforme . (Divulgação)

Com blend de óleos minerais e vegetais, a máscara proporciona pele suave, luminosa e com aparência mais uniforme e saudável logo após a aplicação. E isto por conta dos ativos em sua composição, como óleo de semente de uva, extrato de hamamelis, que possui taninos, responsáveis pela ação adstringente e calmante; além do resveratol nanoencapsulado, que é naturalmente encontrado nas uvas e no vinho tinto, e protege a pele dos sinais do envelhecimento.

Por conta da tecnologia nanoencapsulada, o produto é capaz de reduzir as propriedades irritantes e evita a degradação do resveratol, tornando a máscara segura e eficaz mesmo com o uso diurno.

Coleção Find Comfort, da Rare Beauty

Os produtos possuem uma fragrância fresca, mas ao mesmo tempo aconchegante. (Divulgação)

A coleção traz ingredientes que acalmam, nutrem e protegem a pele com fórmulas hidratantes e aromas revigorantes que vão proporcionar o bem-estar atrelado ao cuidado com a pele. A marca fundada e idealizada por Selena Gomez, lança quatro produtos: creme hidratante para as mãos, creme hidratante para o corpo, caneta de aromaterapia e mist corporal para corpo e cabelo.

Todos com uma fragrância fresca, mas ao mesmo tempo aconchegante: notas de raspas de limão, lavanda, pétalas de jasmim, violeta e extrato de chá preto são alguns exemplos do aroma encontrado em todos os produtos. Com relação a formulação, estão presentes ingredientes como a niacinamida, que ajuda a manter a barreira de umidade da pele, e a Ashwagandha (ginseng indiano) um ingrediente natural anti estresse, que interrompe a produção de cortisol.

Gucci Guilty Elixir de Parfum masculino

É uma fragrância ambarada e amadeirada. (Divulgação)

É uma fragrância ambarada e amadeirada que apresenta o precioso Patchouli amplificado em concentração para um impacto intensificado. A essência original é magnificada com a infusão de Extrato de Vanilina, enquanto a adição da nobre Manteiga de Orris proporciona um aroma envolvente e quente. Elevando sua natureza distinta, o estimulante Ambrofix, complementado por toques defumados de Noz-Moscada, intensifica o perfume em sua expressão máxima. Por fim, as notas de base de Benjoim penetram a fragrância com profundidade e magnetismo.

Linha Lumina Brilho e Proteção da Cor, da Natura

A linha trata a cutícula formando um escudo protetor contra agressões externas e raios UV. (Divulgação)

Um novo sistema de tratamento para os cabelos tingidos e opacos. A linha promete prolongar a cor dos cabelos por até 10 semanas e reforça o brilho intenso por até 24 horas. Com ação antidesbotamento, ela também trata a cutícula formando um escudo protetor contra agressões externas e raios UV em quatro passos que irão revitalizar, proteger e blindar os fios contra agressões externas e raios UV.

Os produtos possuem em sua formulação ativos como a exclusiva Biotecnologia Pró-teia, uma proteína vegana que regenera os fios danificados de dentro para fora, deixando os cabelos 2 vezes mais fortes, e Esqualano Vegetal, que atua na blindagem dos fios e proporciona proteção da coloração, oferecendo maciez, facilitando o desembaraço, reduzindo o frizz e entregando 3 vezes mais brilho ao cabelo.

Energy Gel, da Dux Nutrition

Sua textura auxilia de forma que ele não se espalhe na boca durante o consumo . (Divulgação)

É um produto para atletas de alto rendimento e chega ao mercado nas versões com e sem cafeína, contendo 22 gramas de carboidrato em apenas 30 gramas de produto, garantindo a maior concentração energética, além de 250 mg de taurina, 153 mg de sódio, 149 mg de vitamina C e 42 mg de potássio. Sua fórmula, obtida a partir de ingredientes naturais, garante uma fonte de combustível pura, sem conservantes, desenvolvida para impulsionar a performance.

Sua textura auxilia de forma que ele não se espalhe na boca durante o consumo - o que ajuda os atletas que ficam com a boca seca por longo período -, além de potencializar o fornecimento rápido de energia para melhora do rendimento.

Conforto Noturno, da Sempre Livre

Tem um design cinco centímetros mais longo que os absorventes convencionais. (Divulgação)

Possui a tecnologia Tri Protect que oferece proteção e conforto, com uma solução eficaz e inovadora para noites de sono tranquilas, mesmo em dias de fluxo mais intenso. A tecnologia, que combina uma cobertura de absorção imediata, canais inteligentes para distribuição eficaz do fluxo e com barreiras antivazamento, proporcionando até 10 horas de proteção contínua. O lançamento apresenta ainda um design cinco centímetros mais longo que os absorventes convencionais, oferecendo uma proteção extra.

Além disso, o formato anatômico se adapta perfeitamente, garantindo conforto noturno. Sua composição ultra suave, composta por 70% de materiais de origem natural e livre de corantes. Hipoalergênico e feito para não abafar a região íntima, o absorvente mantém o pH ideal, contribuindo para a prevenção da proliferação de bactérias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta