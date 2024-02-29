Refrescantes: 10 perfumes ideais para usar no verão

No verão, a regra número um é a refrescância. Tudo que prolonga a sensação de frescor e leveza é válido nessa estação tão quente, inclusive na escolha dos perfumes. A preferência na estação é pelos perfumes frescos. Vale se aventurar por fragrâncias com notas cítricas - limão, bergamota, laranja - ou florais, com um toque mais fresco - muguet, jasmim, lírio - que trazem essa sensação de frescor.
Pierre Aulas, diretor olfativo da O.U.i, conta que os perfumistas ao criar um perfume de verão, procuram evocar uma sensação fresca e leve, tornando-o adequado para clima quente. "Muitas vezes, focamos em notas cítricas, frutas frescas, florais leves, aquáticas, verdes, tons herbais ou notas leves de madeira, evitando tonalidades pesadas como baunilha, âmbar e madeiras quentes".
O mesmo perfume pode apresentar características diferentes em indivíduos diferentes, com base na química de pele, que desempenha um papel significativo no desenvolvimento e na durabilidade de uma fragrância na pele de uma pessoa. "Vários fatores podem contribuir para essa variação, frequentemente devido aos óleos naturais e níveis de pH da pele de cada indivíduo. A temperatura corporal e a dieta também podem influenciar, pois têm um impacto olfativo no odor natural da pele. Por isso, é recomendável experimentar uma fragrância em sua própria pele antes de comprar, pois a interação com a química única da sua pele determinará como o aroma realmente se desenvolve em você", explica Pierre Aulas.
Além disso, perfumes podem precisar de um tempo para se estabilizar e revelar toda a sua gama de notas, então é benéfico permitir que a fragrância seque em sua pele antes de avaliar seu aroma final e tomar sua decisão
Escolher um perfume para o verão envolve considerar fatores que complementem o clima quente e proporcionem uma experiência refrescante e revigorante. O ideal é evitar notas pesadas, vanílicas e ambarinas, focando na frescura. "Fragrâncias cítricas e florais leves são particularmente adequadas para o verão, proporcionando uma qualidade cítrica e energizante que funciona bem em clima quente", conta Pierre Aulas.
Para fazer sua fragrância durar mais, existem várias dicas e práticas que você pode seguir:
Um oriental que desafia as regras, sendo uma fragrância que pode ser usada tanto de dia quanto durante a noite. Um eau de parfum feminino vibrante e cheio de personalidade, graças aos toques frutados da bergamota e florais da gardênia. A combinação desses elementos com a opulência das madeiras ambaradas resulta em uma fragrância agradável. Preço R$ 339,00. No Amazon o perfume custa R$ 212,00. (COMPRE AQUI
)
A combinação de notas aromáticas com a força do patchouli, o conforto do musk e a leveza do acorde de bambu – planta com o poder de purificar o ar e elemento de inspiração da fragrância – entrega para o perfume masculino uma nova singularidade do fougère fresco e destaca a crença da marca em usar a natureza como fonte poderosa de inspiração. Preço: R$ 164,90
É uma fragrância floral ambarada que pulsa com energia e charme refrescantes. Um sofisticado acorde de Glicínia e a frutada Mandora se fundem harmoniosamente com a sedutora Absoluta de Baunilha e Fava Tonka, criando uma fragrância misteriosa e cativante. O acorde de Rosa e Violeta eleva o perfume, infundindo sua sensualidade elegante com um brilho radiante. Preço: R$ 969,00
A nova fragrância amadeirada combina ingredientes da natureza com intensa sofisticação e sensualidade por meio de tecnologia pioneira. As notas de saída da fragrância abrem com a sensação revigorante da toranja, sublimada pela presença de bagas de zimbro frescas e picantes e essência apimentada de elemi, criando uma onda aromática. No coração, está presente a sálvia, que oferece uma nota quente de âmbar, revelando suas facetas de lavanda e mel. Preço: R$ 719,00. No Amazon o perfume custa R$ 694,00 (COMPRE AQUI
)
O perfume simboliza um homem durante uma viagem, aquele que desfruta de atividades ao ar livre como um simples passeio ao entardecer pelas ruas do lugar onde vive. Uma fragrância que une as notas de folhas verdes com a essência de maçã, para obter um aroma fresco e muito aquático. No coração, as flores loton e mimosa. Uma rica mistura de musgo, almíscar e âmbar, conferem à fragrância uma masculinidade. Preço: R$ 159,00. No Amazon o perfume custa R$ 155,97 (COMPRE AQUI
)
Uma colônia delicada e intrigante que celebra o Néroli, óleo essencial extraído da flor de Laranjeira, personagem principal da criação. Com uma saída cítrica e fresca de Limão, a fragrância logo evidencia o perfume floral e revigorante de seu protagonista. As notas de Petitgrain trazem a nuance verde e herbácea da flor de Laranjeira, enquanto cabe ao musk e ao âmbar harmonizar seus acordes, dando conforto e elegância à criação. Preço: R$ 132,00
Seu fundo de íris cria uma fragrância icônica, iluminada e enriquecida com um novo buquê floral. O frescor das notas de bergamota e frutas vermelhas cativam instantaneamente, enquanto os acordes de rosa e peônia dão um toque de modernidade à fragrância. Nessa versão, a peônia se transforma em símbolo de alegria, fazendo com que momentos cotidianos se tornem uma celebração da vida. Preço: R$ 929,00 (150 ml). No Amazon o perfume custa R$ 562,00 (COMPRE AQUI
)
É um oriental fougère. A essência de lavanda, presente no topo e coração, empresta toda a confiança geralmente associada ao masculino para vestir com poder e sensualidade a mulher que usa esta fragrância. Um buquê de notas florais ocupa o restante da composição com sofisticação e charme, acompanhadas pelas notas orientais e quentes que fazem um contraponto com o frescor inicial. Tem como notas de topo a tangerina, a lavanda e o cassis. Preço: R$ 879,00 (90 ml). No Amazon o perfume custa R$ 563,99. (COMPRE AQUI
)
É uma fragrância cítrica e leve. A luminosa flor de laranjeira se une a uma combinação de notas cítricas e florais brancos, com um toque de capim limão, ingrediente da natureza brasileira. Carrega toda a inspiração da leveza dos ingredientes de uma natureza e propõe um gestual abundante para se perfumar. Preço: R$ 96,90. No Amazon o perfume custa R$ 56,90 (COMPRE AQUI
)
É um perfume que apresenta uma combinação entre o floral, as frutas suculentas e os cítricos cintilantes. Ele é ideal para os momentos de lazer pois traz uma sensação única de frescor em sua aplicação que remete aos raios de sol da manhã, que tocam a pele e revelam uma fragrância floral frutada. Somado a isso, apresenta em sua composição a Papoula Solar, que desenvolve um mix único e o Âmbar dourado, responsável por sua longa durabilidade após a aplicação. Preço: R$ 99,90. No Amazon o perfume custa R$ 60,41 (COMPRE AQUI
)