Iluminador, cremes e sabonetes: 12 novidades de beleza para o verão

As marcas lançam produtos de beleza em fevereiro Crédito: Shutterstock

O mês de fevereiro está cheio de novidades de maquiagem e skincare. Uma delas é a ampliação da linha Hyper Real, da MAC, com a chegada do sabonete facial em espuma. Já a Cetaphil apresenta a linha Oil Control, desenvolvida especialmente para atender às necessidades das peles com excesso de brilho, sebo, poros obstruídos e manchas causadas por acne. E a Yves Saint Laurent traz a a nova máscara de cílios com acabamento ultra azul. Confira os lançamentos do mês.

Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser, da MAC

Sabonete da MAC limpa profundamente, suavizando e purificando enquanto mantém a hidratação da pele Crédito: Divulgação

A marca amplia a linha Hyper Real. O novo sabonete facial em espuma possui uma textura sensorial, que transforma um rico creme em uma potente espuma. Formulado com produtos especiais para a pele, que incluem: extrato de peônia japonesa, ácido hialurônico catiônico e 20% de glicerina, o produto limpa profundamente, suavizando e purificando enquanto mantém a hidratação da pele, para que ela não fique ressecada. Além de balancear e acalmar a pele, deixando-a com uma aparência saudável, limpa e iluminada.

Iluminador Corporal Be Bronzer, da Vizzela

Iluminador da Vizzela possui partículas de brilho nas cores dourado e bronze Crédito: Divulgação

É um hidratante corporal que propõe realçar o efeito bronze iluminado. Sua fórmula conta com óleo de coco e manteiga de karité, que hidratam e oferecem maciez para a pele. O iluminador possui partículas de brilho nas cores dourado e bronze, entregando assim mais iluminação e leve coloração bronzeada para a pele, adaptando-se a todos os tons de pele.

O produto tem textura ultraleve, fragrância refrescante, é fácil de espalhar e tem absorção e secagem rápida. Para usar, basta aplicar uma quantidade generosa do iluminador na mão e espalhar em movimentos circulares nas áreas desejadas até obter uma cor uniforme. O iluminador é enxaguável, podendo ser removido facilmente quando em contato com a água, além disso o ideal é que o produto fique totalmente seco antes de vestir algum acessório ou roupa.

Hydraporin AI Óleo de Limpeza, da Mantecorp Skincare

Óleo oferece limpeza com ação calmante e sensação de pele hidratada Crédito: Divulgação

Pode ser utilizado no corpo e no rosto, oferecendo limpeza com ação calmante e sensação de pele hidratada após enxágue, reduzindo o ressecamento da pele. Combina ativos como o bisabolol, que acalma a pele e o ceramil, que promove hidratação prolongada, é indicado para quem todos que possuam pele extrasseca ou ainda possuam a pele com lesões, como, por exemplo, as da dermatite atópica.

O produto possui uma cosmética suave, de fácil espalhabilidade e remoção. É indicado para peles secas, extrassecas, sensíveis e para todos os públicos, desde os bebês até os idosos.

Lash Clash Blue, da Yves Saint Laurent

A textura da máscara de cílios da Yves Saint Laurent é mais espessa, cremosa e aderente Crédito: Divulgação

É a terceira edição da sua máscara de cílios agora na nova cor azul. A máscara segue a mesma fórmula das outras duas versões: preta e marrom, proporcionando volume extremo, sem pesar os fios. A textura da máscara de cílios é mais espessa, cremosa e aderente, devido a sua composição de cera à base de óleo em água, proporcionando um acabamento ultra azul com até 200% mais volume em até cinco aplicações, sem pesar os cílios e com duração de até 24 horas. Seu aplicador patenteado, sendo o maior da marca desenvolvido até hoje, conta com um formato cônico duplo e é composto por 260 cerdas ergonômicas que preenchem, alongam e garantem máximo volume, da raiz às pontas dos cílios.

Mousse de Limpeza Facial Take the Day Off, da Clinique

Mousse da Clinique nutre e hidrata enquanto remove maquiagem Crédito: Divulgação

Novo aliado para uma rotina de limpeza perfeita, seja de noite ou de dia. Durante a aplicação, o produto se transforma em uma espuma macia e reconfortante, que nutre e hidrata enquanto remove maquiagem, sujeira, oleosidade e outras impurezas da pele sem irritar, deixando-a fresca e cuidada. Sua fórmula possui 10% de glicerina + ácido hialurônico, o que ajuda a manter a pele condicionada e nutrida. Além disso, conta com um sistema natural de limpeza a base de coco, que dissolve a maquiagem e remove as impurezas. Dermatologicamente testado e ideal para todos os tipos de pele, a novidade não possui fragrância e óleo.

Loção Corporal Firmadora Targeted-Action, da Mary Kay

Loção da Mary Kay oferece benefícios visíveis de tonificação corporal e 24 horas de hidratação Crédito: Divulgação

A novidade agora conta com Complexo TimeWise 3D, com resultados a partir de 2 semanas. A loção traz uma composição com ingredientes antioxidantes que redefinem o ritmo do envelhecimento precoce da pele, oferecendo benefícios visíveis de tonificação corporal e 24 horas de hidratação

O produto traz outros ativos como resveratrol encapsulado, niacinamida e peptídeo antissinais. A formulação também conta com: cafeína, que ajuda a energizar a pele, e a dupla infalível extrato de açaí e vitamina E; antioxidantes que atuam para proteger e neutralizar os radicais livres que aceleram o envelhecimento; extrato de abóbora, para manter o colágeno natural e firmeza da pele; óleo de Argan, rico em ácidos graxos essenciais que ajudam a manter a elastina natural, proporcionando elasticidade e firmeza da pele; e glicerina, um emoliente derivado de plantas, para equilibrar e manter os níveis de umidade da pele, finalizam a lista de ingredientes desse poderoso aliado quando o assunto é cuidar do corpo.

Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda, da Cetaphil

Sabonete da Cetaphil melhora a textura da pele e garante uma limpeza profunda sem agredir Crédito: Divulgação

A marca anuncia o lançamento da linha Oil Control, desenvolvida especialmente para atender às necessidades das peles com excesso de brilho, sebo, poros obstruídos e manchas causadas por acne. Composta por quatro produtos cuidadosamente formulados, a inovação não se limita apenas a combater a oleosidade. Também preserva a barreira natural da pele e redefinindo os padrões de excelência em cuidados dermatológicos.

O sabonete oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso. Além de melhorar a textura da pele, garante uma limpeza profunda sem agredir a região onde foi aplicado. A fórmula apresenta ácido salicílico, chá-verde e aloe vera, que ajudam a reduzir a aparência dos poros, deixando um aspecto de pele limpa, uniformizam o tom da pele e melhoram visivelmente a textura.

Linha Skalinha Bebê, da Skala Cosméticos

Produtos da Skalinha para cuidar da pele e dos cabelos dos bebês e crianças Crédito: Divulgação

Os produtos da linha Skalinha Bebê oferecem soluções seguras, hipoalergênicas e 100% veganas para cuidar da pele e dos cabelos dos bebês e crianças. O Shampoo Glicerinado Sálvia e Condicionador Sálvia chega com fórmula hipoalergênica e ingredientes naturais, desenvolvido com glicerina vegetal não irrita os olhos e pele dos pequenos. Limpa delicadamente os fios, deixando-os macios, sedosos e com brilho. É indicado para cabelos crespos e cacheados.

Já a Loção Hidratante Lavanda Skalinha Bebê hidrata de maneira suave e protege de agressões externas que provocam o ressecamento da pele, indicada para crianças de todas as idades. A linha conta ainda com os produtos de camomila e lavanda.

Sérum Hidratante Corporal, da Cloy

Sérum da Cloy conta com ativo que ajuda na retenção da hidratação natural corporal Crédito: Divulgação

A marca estreia em uma nova categoria de produtos e traz para o mercado uma linha de hidratantes desenvolvida exclusivamente para o cuidado da pele do corpo. São 6 produtos que contam com fórmula com mais de 83% de ingredientes naturais, creme hidratante vegetal e ativos poderosos, que garante benefícios que vão muito além de hidratar a pele. Com ácido hialurônico, ativo que ajuda na retenção da hidratação natural corporal, e 84% de ingredientes naturais, o sérum corporal apresenta fórmula ultra hidratante e textura super leve.

Care Creme Facial Hidratante Vitaminado, da Avon

Creme da Avon é multibenefícios 5 em 1 Crédito: Divulgação

O lançamento chega com complexo multivitaminado que ilumina naturalmente a pele sem deixá-la oleosa, ao mesmo tempo que promove o impulso de hidratação, deixando-a renovada e saudável. O produto é multibenefícios 5 em 1, que ilumina, hidrata, revitaliza, melhora a textura e suaviza a pele.

Ele conta com vitamina B3 para melhorar a textura da sua pele, vitamina E para hidratar e cuidar da sua pele, além de extrato cítrico para iluminar a pele. É adequado para todos os tons e tipos de pele.

Gel de Limpeza Demaquilante de Camomila, da The Body Shop

Gel de limpeza tem textura gelatinosa, leve e fresca, que se transforma em um leite cremoso Crédito: Divulgação

É potente na remoção da maquiagem e suave no cuidado com pele. Suas fórmulas resistentes, mas suaves, enriquecidas com água e óleo de camomila de Norfolk, na Inglaterra, eliminam facilmente a maquiagem persistente, impurezas e bloqueiam os efeitos da poluição. A novidade é indicada para pessoas com a pele delicada.

Com textura gelatinosa, leve e fresca se transforma em um leite cremoso suave em contato com a água, removendo de forma eficaz todos os vestígios de sujidade diária num só passo, sem ressecar a pele. Sua fórmula conta com a camomila, usada como um ingrediente calmante em chá de ervas, além de estar presente na prática de aromaterapia. Essas características calmantes fazem do extrato de camomila o complemento perfeito para essa linha eficaz de cuidados da pele.

Boquinha Cream, da Beleza Brasileira

São seis novidades com aromas de frutos brasileiros do Boquinha Cream Crédito: Divulgação