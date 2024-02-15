Iluminador, cremes e sabonetes: 12 novidades de beleza para o verão

O mês de fevereiro está cheio de novidades de maquiagem e skincare. Uma delas é a ampliação da linha Hyper Real, da MAC, com a chegada do sabonete facial em espuma. Já a Cetaphil apresenta a linha Oil Control, desenvolvida especialmente para atender às necessidades das peles com excesso de brilho, sebo, poros obstruídos e manchas causadas por acne. E a Yves Saint Laurent traz a a nova máscara de cílios com acabamento ultra azul. Confira os lançamentos do mês.
Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser, da MAC
A marca amplia a linha Hyper Real. O novo sabonete facial em espuma possui uma textura sensorial, que transforma um rico creme em uma potente espuma. Formulado com produtos especiais para a pele, que incluem: extrato de peônia japonesa, ácido hialurônico catiônico e 20% de glicerina, o produto limpa profundamente, suavizando e purificando enquanto mantém a hidratação da pele, para que ela não fique ressecada. Além de balancear e acalmar a pele, deixando-a com uma aparência saudável, limpa e iluminada.
Iluminador Corporal Be Bronzer, da Vizzela
É um hidratante corporal que propõe realçar o efeito bronze iluminado. Sua fórmula conta com óleo de coco e manteiga de karité, que hidratam e oferecem maciez para a pele. O iluminador possui partículas de brilho nas cores dourado e bronze, entregando assim mais iluminação e leve coloração bronzeada para a pele, adaptando-se a todos os tons de pele.
O produto tem textura ultraleve, fragrância refrescante, é fácil de espalhar e tem absorção e secagem rápida. Para usar, basta aplicar uma quantidade generosa do iluminador na mão e espalhar em movimentos circulares nas áreas desejadas até obter uma cor uniforme. O iluminador é enxaguável, podendo ser removido facilmente quando em contato com a água, além disso o ideal é que o produto fique totalmente seco antes de vestir algum acessório ou roupa.
Hydraporin AI Óleo de Limpeza, da Mantecorp Skincare
Pode ser utilizado no corpo e no rosto, oferecendo limpeza com ação calmante e sensação de pele hidratada após enxágue, reduzindo o ressecamento da pele. Combina ativos como o bisabolol, que acalma a pele e o ceramil, que promove hidratação prolongada, é indicado para quem todos que possuam pele extrasseca ou ainda possuam a pele com lesões, como, por exemplo, as da dermatite atópica.
O produto possui uma cosmética suave, de fácil espalhabilidade e remoção. É indicado para peles secas, extrassecas, sensíveis e para todos os públicos, desde os bebês até os idosos.
Lash Clash Blue, da Yves Saint Laurent
É a terceira edição da sua máscara de cílios agora na nova cor azul. A máscara segue a mesma fórmula das outras duas versões: preta e marrom, proporcionando volume extremo, sem pesar os fios. A textura da máscara de cílios é mais espessa, cremosa e aderente, devido a sua composição de cera à base de óleo em água, proporcionando um acabamento ultra azul com até 200% mais volume em até cinco aplicações, sem pesar os cílios e com duração de até 24 horas. Seu aplicador patenteado, sendo o maior da marca desenvolvido até hoje, conta com um formato cônico duplo e é composto por 260 cerdas ergonômicas que preenchem, alongam e garantem máximo volume, da raiz às pontas dos cílios.
Mousse de Limpeza Facial Take the Day Off, da Clinique
Novo aliado para uma rotina de limpeza perfeita, seja de noite ou de dia. Durante a aplicação, o produto se transforma em uma espuma macia e reconfortante, que nutre e hidrata enquanto remove maquiagem, sujeira, oleosidade e outras impurezas da pele sem irritar, deixando-a fresca e cuidada. Sua fórmula possui 10% de glicerina + ácido hialurônico, o que ajuda a manter a pele condicionada e nutrida. Além disso, conta com um sistema natural de limpeza a base de coco, que dissolve a maquiagem e remove as impurezas. Dermatologicamente testado e ideal para todos os tipos de pele, a novidade não possui fragrância e óleo.
Loção Corporal Firmadora Targeted-Action, da Mary Kay
A novidade agora conta com Complexo TimeWise 3D, com resultados a partir de 2 semanas. A loção traz uma composição com ingredientes antioxidantes que redefinem o ritmo do envelhecimento precoce da pele, oferecendo benefícios visíveis de tonificação corporal e 24 horas de hidratação
O produto traz outros ativos como resveratrol encapsulado, niacinamida e peptídeo antissinais. A formulação também conta com: cafeína, que ajuda a energizar a pele, e a dupla infalível extrato de açaí e vitamina E; antioxidantes que atuam para proteger e neutralizar os radicais livres que aceleram o envelhecimento; extrato de abóbora, para manter o colágeno natural e firmeza da pele; óleo de Argan, rico em ácidos graxos essenciais que ajudam a manter a elastina natural, proporcionando elasticidade e firmeza da pele; e glicerina, um emoliente derivado de plantas, para equilibrar e manter os níveis de umidade da pele, finalizam a lista de ingredientes desse poderoso aliado quando o assunto é cuidar do corpo.
Oil Control Sabonete de Limpeza Profunda, da Cetaphil
A marca anuncia o lançamento da linha Oil Control, desenvolvida especialmente para atender às necessidades das peles com excesso de brilho, sebo, poros obstruídos e manchas causadas por acne. Composta por quatro produtos cuidadosamente formulados, a inovação não se limita apenas a combater a oleosidade. Também preserva a barreira natural da pele e redefinindo os padrões de excelência em cuidados dermatológicos.
O sabonete oferece 81% de redução da oleosidade da pele imediatamente após o uso. Além de melhorar a textura da pele, garante uma limpeza profunda sem agredir a região onde foi aplicado. A fórmula apresenta ácido salicílico, chá-verde e aloe vera, que ajudam a reduzir a aparência dos poros, deixando um aspecto de pele limpa, uniformizam o tom da pele e melhoram visivelmente a textura.
Linha Skalinha Bebê, da Skala Cosméticos
Os produtos da linha Skalinha Bebê oferecem soluções seguras, hipoalergênicas e 100% veganas para cuidar da pele e dos cabelos dos bebês e crianças. O Shampoo Glicerinado Sálvia e Condicionador Sálvia chega com fórmula hipoalergênica e ingredientes naturais, desenvolvido com glicerina vegetal não irrita os olhos e pele dos pequenos. Limpa delicadamente os fios, deixando-os macios, sedosos e com brilho. É indicado para cabelos crespos e cacheados.
Já a Loção Hidratante Lavanda Skalinha Bebê hidrata de maneira suave e protege de agressões externas que provocam o ressecamento da pele, indicada para crianças de todas as idades. A linha conta ainda com os produtos de camomila e lavanda.
Sérum Hidratante Corporal, da Cloy
A marca estreia em uma nova categoria de produtos e traz para o mercado uma linha de hidratantes desenvolvida exclusivamente para o cuidado da pele do corpo. São 6 produtos que contam com fórmula com mais de 83% de ingredientes naturais, creme hidratante vegetal e ativos poderosos, que garante benefícios que vão muito além de hidratar a pele. Com ácido hialurônico, ativo que ajuda na retenção da hidratação natural corporal, e 84% de ingredientes naturais, o sérum corporal apresenta fórmula ultra hidratante e textura super leve.
Care Creme Facial Hidratante Vitaminado, da Avon
O lançamento chega com complexo multivitaminado que ilumina naturalmente a pele sem deixá-la oleosa, ao mesmo tempo que promove o impulso de hidratação, deixando-a renovada e saudável. O produto é multibenefícios 5 em 1, que ilumina, hidrata, revitaliza, melhora a textura e suaviza a pele.
Ele conta com vitamina B3 para melhorar a textura da sua pele, vitamina E para hidratar e cuidar da sua pele, além de extrato cítrico para iluminar a pele. É adequado para todos os tons e tipos de pele.
Gel de Limpeza Demaquilante de Camomila, da The Body Shop
É potente na remoção da maquiagem e suave no cuidado com pele. Suas fórmulas resistentes, mas suaves, enriquecidas com água e óleo de camomila de Norfolk, na Inglaterra, eliminam facilmente a maquiagem persistente, impurezas e bloqueiam os efeitos da poluição. A novidade é indicada para pessoas com a pele delicada.
Com textura gelatinosa, leve e fresca se transforma em um leite cremoso suave em contato com a água, removendo de forma eficaz todos os vestígios de sujidade diária num só passo, sem ressecar a pele. Sua fórmula conta com a camomila, usada como um ingrediente calmante em chá de ervas, além de estar presente na prática de aromaterapia. Essas características calmantes fazem do extrato de camomila o complemento perfeito para essa linha eficaz de cuidados da pele.
Boquinha Cream, da Beleza Brasileira
São seis novidades com aromas de frutos brasileiros – kiwi, menta, açaí, pitanga, pitaya e coco babaçu. O Menta, por exemplo, dá efeito de volume nos lábios e funciona como preenchedor, sendo a base de mentol, ácido hialurônico e jambu. O mentol traz a refrescância e com jambu que induz a sensação de formigamento, ativam a circulação local, dando efeito de volume e saúde aos lábios. Já do de Kiwi tem efeito esfoliante e contém ativos como manteiga de karité, ácido hialurônico e scrub de arroz, que retira as células mortas e deixa a boca macia e hidratada, facilitando a absorção dos outros ativos.