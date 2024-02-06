Dermatologista explica os perigos do uso de PMMA no rosto

Mariana Michelini após fazer preenchimento em janeiro deste ano Crédito: Reprodução

“A harmonização ficou linda, recebi mais trabalhos ainda, mas após seis meses, tive uma grave reação. Acordei toda inchada e com dor. Voltei a mesma profissional e senti que ela estava muito nervosa”, lembrou Mariana, em entrevista ao Metrópoles.

O que é

O polimetilmetacrilato (PMMA) é um polímero sintético utilizado na forma de gel para realizar procedimentos estéticos, como preenchimento cutâneo de pequenas áreas da face e do corpo.

"Seu uso é bastante restrito, sendo autorizado pela Anvisa para ser utilizado nas situações como a correção da lipodistrofia (alteração no organismo que leva à alteração da concentração de gordura em algumas partes do corpo) provocada pelo uso de antirretrovirais em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). E em casos de correção de pequenas irregularidades e depressões facial e corporal, preenchendo essas áreas afetadas", explica a dermatologista Pauline Lyrio.

Entre os perigos estão as reações alérgicas, os nódulos, granulomas e processos inflamatórios e infecciosos, necrose tecidual, que podem levar a danos estéticos e funcionais desastrosos e irreversíveis. "Além disso, pode até mesmo levar a complicações mais graves, como embolias, cegueira e morte", diz.

A médica conta que diferentemente do ácido hialurônico, o PMMA não possui antídoto, ou seja, não pode ser revertido com substâncias em caso de qualquer complicação. "Sua remoção só é alcançada de forma cirúrgica, que, muitas vezes, pode não ser suficiente para corrigir por completo os danos já causados pelo PMMA. Além disso, ele não é absorvido pelo organismo", explica Pauline Lyrio.

A médica reforça que mesmo que a remoção cirúrgica possa se rum opção em caso de complicação, muitas vezes as pessoas já chegam tardiamente para a remoção cirúrgica, podendo não ser suficiente para resolver os danos colaterais.

Quem pode usar?

O uso de PMMA para preenchimento facial não é recomendado para fins estéticos devido aos riscos envolvidos e à disponibilidade de alternativas mais seguras, como o ácido hialurônico. "O uso é limitado as pessoas com necessidade de corrigir pequenas deformidades ou que possuam lipodistrofia causada pelo uso de antirretrovirais no tratamento da síndrome da deficiência imunoadquirida (Aids). E, mesmo assim, o uso de PMMA deve ser criterioso e somente realizado por profissionais médicos treinados e qualificados".

A dermatologista Pauline Lyrio fala sobre os eprigos do uso do PMMA Crédito: Divulgação

"Embora seja possível, não é comum uma pessoa perder uma parte do lábio após o uso de PMMA. Isso geralmente ocorre devido a complicações graves, como necrose tecidual" Pauline Lyrio - Dermatologista

Quando o assunto são preenchedores definitivos, todas as áreas da face são perigosas, pois existe o risco de injeção inadvertida dentro de um vaso e, com isso, ocasionar entupimento do mesmo, podendo levar a embolias e necrose tecidual.