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Interações

Dicas para prevenir doenças em crianças na volta às aulas

As interações entre as crianças e a aglomeração em locais fechados acendem o alerta para a adoção de medidas para conter a disseminação de vírus, bactérias e infecções

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2024 às 08:00
criança na sala de aula
Certifique-se de que as salas de aula estejam arejadas e bem ventiladas Crédito: Shutterstock
O retorno às aulas é um momento de expectativa tanto para os pais, quanto para os pequenos. Mas as interações entre as crianças e a aglomeração em locais fechados acendem o alerta para a adoção de medidas para conter a disseminação de vírus, bactérias e infecções.
“É muito comum que crianças que começam a frequentar creches e escolas fiquem doentes com mais frequência, já que passam a ter contato com mais pessoas e novos vírus e bactérias, enquanto o sistema imunológico continua em desenvolvimento”, explica a médica Fabíola La Torre, do Hospital São Luiz Osasco.
Durante o período escolar, são comuns infecções como conjuntivite, otite, gripes, resfriados, infecções na garganta, gastroenterites, pneumonia, catapora, coqueluche, sarampo, caxumba, rubéola, rotavírus, meningites, entre outras, em sua maioria, virais.
"São doenças que exigem atenção dos pais e podem afastar a criança do convívio social por até três semanas quando mais graves", complementa.
Alguns sintomas clínicos servem de alerta, como febre, dores, bolhas ou feridas na pele, tosse, cansaço, cólicas, náuseas, falta de apetite, diarreia, vômito, fraqueza, dores abdominais e coriza.
“Ao identificar os sintomas, a recomendação é evitar mandar a criança à escola e adotar medidas que evitem que os vírus e bactérias se espalhem como, por exemplo, usar máscara, higienizar bem as superfícies e as mãos, e evitar o compartilhamento de utensílios”, destaca a pediatra.

Confira algumas dicas para a saúde das crianças

  • Higiene é essencial: incentive a lavagem frequente das mãos, uso de máscara e higiene das superfícies. Além disso, evite o compartilhamento de itens pessoais, como toalhas, talheres e copos.

  • Ambientes ventilados: certifique-se de que as salas de aula estejam arejadas e bem ventiladas.

  • Cuidados ao tossir ou espirrar: sempre oriente e estimule a criança a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, para evitar a propagação dos vírus e bactérias.

  • Vacinação em dia: mantenha a caderneta de vacinação em dia. Na dúvida, vá até uma Unidade Básica de Saúde (UBS), para atualização. As vacinas estão disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde e são essenciais para proteger o seu filho e as demais crianças.

  • Promova hábitos saudáveis: estimule uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e atividades ao ar livre para fortalecer a saúde das crianças.
Em casos com piora do quadro clínico, como dificuldade para respirar, febre persistente, desidratação, reações alérgicas e em casos de doenças preexistentes, como asma ou diabete, o ideal é buscar atendimento médico o mais precocemente possível.

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