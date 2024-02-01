Carnaval 2024: dicas para cuidar da saúde durante os dias de folia

Blocos de carnaval: cuidados com a saúde são importantes para curtir a folia Crédito: Fernando Madeira

A partir de hoje (02), Vitória abre os festejos de carnaval do país com os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo. Para encarar a maratona de festa com a temperatura lá em cima, especialistas dão dicas para evitar os problemas comuns sentidos no corpo.

Para começar, é importante ter uma boa noite de sono na véspera do desfile, pois confere mais disposição ao organismo. Tome cuidado com a alimentação, evitando comidas mais gordurosas, mas, ao mesmo tempo, escapando de dietas mais restritivas. Lembre-se que seu corpo precisa de nutrientes para enfrentar a maratona. “Antes do evento, procure não pular nenhuma das grandes refeições, pois faz com que a rotina se perca. Um café da manhã reforçado, com frutas, ovos ou iogurte, cereais e aveia, por exemplo, vai ajudar a aguentar o dia”, explica a médica nutróloga Marcella Garcez.

A dica também é levar um chocolate ou um doce de leite na pochete para comer durante a festa. “São ótimas fontes de reposição rápida de energia”, diz Fernando Costa, cardiologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Mas não abuse na quantidade! Para quem tem diabetes, atenção nesta dica, e sempre converse com seu médico.

Problemas como câimbras e dores musculares, principalmente nas pernas e nos pés, são comuns nesse tipo de evento. "Dessa forma, é importante que você escolha sapatos adequados e confortáveis para encarar o dia de shows e não se esqueça de realizar um bom alongamento antes de sair de casa”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

Evite desidratação

A desidratação é o principal problema de saúde que aparece durante a folia e pode ser causada pelo calor excessivo, aliado ao consumo de bebidas alcoólicas e energéticos. É essencial beber líquidos regularmente, especialmente água. “Esteja atento aos sinais que o corpo dá de que algo não vai bem, como sede intensa, boca seca, pouca urina e de coloração escura. Se você suspeitar que está desidratado, beba bastante líquido e, se os sintomas persistirem, procure atendimento médico”, diz o médico Ullyanov Toscano.

Roupas muito pesadas, abafadas e até na coloração errada, podem aumentar a sensação de abafamento e agravar sintomas de uma exaustão térmica. “Escolha tecidos leves e opte por cores mais refletivas ao sol que não absorvem tanto calor como o branco, violeta, azul, verde-água, ou seja, cores mais frias”, orienta o cardiologista Fernando Costa. Tons de preto, vermelho, amarelo e laranja tendem a reter mais a quentura e podem piorar um hiperaquecimento do corpo.