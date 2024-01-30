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Vantagens

Controlar o peso: 7 motivos para incluir grãos e sementes na dieta

Esses alimentos são ricos em nutrientes essenciais que desempenham funções vitais no funcionamento adequado do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 jan 2024 às 08:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Incluir grãos e sementes na dieta é importante para o funcionamento do corpo Crédito: Moving Moment | Shutterstock
A inclusão de grãos e sementes na alimentação desempenha um papel crucial para a promoção da saúde e o bem-estar geral. “Tanto os grãos como as sementes são ricos em fibras alimentares, vitaminas e minerais, e quanto mais integrais estiverem, melhores serão”, explica o nutricionista Fernando Castro.
Assim, ao incorporar uma variedade de grãos e sementes na dieta diária, é possível contribuir significativamente para a promoção da saúde a longo prazo e reduzir o risco de várias doenças crônicas. Por isso, a seguir, confira algumas vantagens de incluir grãos e sementes na dieta!

1. Fibras melhoram a saúde digestiva

Grãos integrais e sementes são ricos em fibras, essenciais para a saúde digestiva . Elas promovem a regularidade intestinal, prevenindo constipação e contribuindo para um sistema digestivo saudável. “Servem ainda de combustível para uma boa colonização de bactérias saudáveis no intestino”, acrescenta o nutricionista Fernando Castro.

2. Ajudam a controlar o peso

A presença de fibras nos grãos e sementes promove a sensação de saciedade, o que ajuda no controle do peso ao reduzir o apetite e impedir excessos alimentares. “Por serem alimentos muito fibrosos, eles diminuem a velocidade de absorção de uma refeição, o que é bom, pois diminuem o apetite e a liberação de hormônios que nos fazem ganhar peso”, completa Fernando Castro.

3. Complementação de nutrientes

Existem diversos tipos de grãos, como feijão, lentilha, grão-de-bico, entre outros. Logo, quanto maior a variedade consumida, melhor. “Isso promove uma variação e complementação dos nutrientes oferecidos em cada grão”, afirma Fernando Castro.
Imagem Edicase Brasil
A semente de chia é rica em proteína Crédito: Elena Schweitzer | Shutterstock

4. Proteínas de qualidade

Diversos grãos, como quinoa e amaranto, e sementes, como chia e linhaça, são fontes de proteínas de alta qualidade. De acordo com Alessandra Luglio, nutricionista e coordenadora do departamento de nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, as proteínas desempenham funções fisiológicas e metabólicas essenciais, como estrutural, transportadora, reguladora e enzimática.
“São responsáveis pela formação e manutenção dos tecidos celulares, síntese muscular, de anticorpos, enzimas, hormônios, neurotransmissores, no transporte de substâncias pelo corpo e são fonte de energia”, acrescenta.

5. Sementes são ricas em ácidos graxos essenciais

Sementes, como as de chia e abóbora, são ricas em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, fundamentais para a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças cardíacas. “Além disso, o ômega 3 ajuda na regulação da pressão dos vasos sanguíneos, uma vez que aumenta a fluidez sanguínea, evitando, assim, o aumento da pressão arterial”, completa a nutricionista Roseli Rossi.

6. Possuem antioxidantes

Muitas sementes, como as de girassol e gergelim, são carregadas com antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam na prevenção de danos celulares.

7. Grãos são ricos em minerais essenciais

Grãos integrais, como arroz integral e quinoa, oferecem uma ampla gama de minerais, incluindo ferro, magnésio e zinco, que desempenham papéis cruciais em diversas funções do corpo.

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