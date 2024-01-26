Entenda o que é a leucemia mieloide aguda, doença que afeta Fabiana Justus

Fabiana Justus está realizando um tratamento contra a leucemia mieloide aguda Crédito: Reprodução @Fabianajustus

"Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. E o nome assusta, tudo assusta. Mas estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida. As coisas foram muito rápidas, até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, não saí mais", declarou Fabiana em vídeo.

O hematologista Douglas Covre Stocco, da Unimed Vitória, explica que, embora a LMA seja uma doença muito grave, o avanço dos tratamentos tem garantido maiores índices de cura. O especialista explica que esse tipo de leucemia é uma doença das células jovens da medula óssea, neste caso, dos blastos mieloides.

“São essas células jovens que geram as demais células sanguíneas. A LMA acontece quando ocorre uma mutação que as impede de maturar e faz com que elas se multipliquem sem controle dentro da medula. É diferente das leucemias crônicas, que ocorrem em células maduras”, detalha.

Douglas Covre Stocco fala sobre o tratamento da doença Crédito: Divulgação

"É uma doença muito grave porque as células do sangue ficam doentes e o corpo fica sem defesa, suscetível às doenças" Douglas Covre Stocco - Hematologista

Ainda segundo o hematologista, não há como prevenir a leucemia mieloide aguda, já que os motivos que levam às mutações dentro da medula óssea ainda são desconhecidos. No entanto, é possível citar alguns fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do quadro, como passar por quimioterapias e radioterapias, a exposição a agrotóxicos e o tabagismo.

Veja os sintomas

Fabiana Justus afirma que buscou ajuda médica após ter febre e sentir dores nas costas. De acordo com o médico Douglas, ambos podem ser sintomas da LMA, assim como outros.

“A febre é um sintoma comum, que está associado à presença de infecções. A dor nas costas nem tanto, mas pode ocorrer em função da expansão da medula óssea. O que acontece é que, como há substituição das células normais por células doentes, o corpo deixa de fabricar hemácias, plaquetas e células de defesa. Isso pode gerar anemia e, consequentemente, fraqueza, indisposição e sonolência. Também podem ocorrer sangramentos, hematomas pelo corpo e aumento do fluxo menstrual, além de ínguas. Em alguns casos, também pode afetar um órgão específico, formando uma massa dentro desse órgão”.

Diagnóstico precoce é o caminho

Como não é possível prevenir a LMA, o sucesso do tratamento depende de um fator fundamental: o diagnóstico precoce. De acordo com Douglas, descobrir a doença em estágio inicial, como foi o caso de Fabiana Justus, é benéfico porque torna o tratamento mais eficaz e evita complicações de saúde que podem ser ocasionadas pela condição.

“No próximo mês nós teremos a campanha Fevereiro Laranja, que vai alertar justamente sobre a importância do diagnóstico precoce”, pontua o especialista.

Conforme explica o hematologista, o tratamento na fase inicial é chamado de indução, quando os médicos tentam induzir a remissão da doença. Caso o paciente tenha pré-disposição a desenvolver a LMA novamente, ele precisará passar por um transplante de medula óssea. Caso os especialistas identifiquem que não há essa pré-disposição, o tratamento com quimioterapia pode ser suficiente.