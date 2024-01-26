Jojo Todynho: o que incluir no whey protein para deixá-lo mais saboroso?

Jojo Todynho começou a tomar whey protein Crédito: Reprodução @jojotodynho

Jojo Todynho tem levado a sério a vida fitness. Após perder 40 quilos, resultado da cirurgia bariátrica, a funkeira tem investido na alimentação saudável e nos treinos. Jojo também começou a tomar whey protein - suplemento que pode ajudar no ganho da massa muscular - antes do treino e admitiu que não gostou do sabor. "Que troço ruim, não, prefiro beber só água".

"Eu vesti essa capa de dublê de Gracyanne, vou ter que levar até o fim. Eu tô com tanta dor que parece que os haters me pegaram na porta da academia e me picaram no pau, mas é assim mesmo, vai doer, mas vamos dorfinar, no pain, no gain", disse ela.

As pessoas têm o costume de tomar o whey protein com água. Mas será que existem alternativas para deixá-lo mais gostoso? A nutricionista Catiene Chieppe explica que é um suplemento muito versátil, já que pode ser combinado com diversos alimentos como frutas, iogurte, aveia, nozes e sementes. "A versatilidade do whey protein permite que cada pessoa personalize o consumo conforme o seu paladar. É possível encontrar no mercado versões de diversos sabores e até mesmo neutro que pode ser perfeitamente adicionado a uma preparação salgada", diz. Veja 3 receitas no final da matéria. ​

ENTENDA COMO FUNCIONA

O whey protein é a proteína do soro de leite extraída durante o processo de fabricação do queijo. É considerada uma das proteínas de maior valor biológico, devido a sua rápida digestibilidade.

O suplemento pode ajudar a ganhar massa muscular. Durante os exercícios físicos, nossos músculos são estimulados e sofrem lesões microscópicas em suas fibras. Durante o descanso, o corpo começa a etapa de recuperação: além de reparar as fibras perdidas ou danificadas, ele produz mais células, aumentando o tamanho do músculo. Contudo, para isso acontecer adequadamente, o organismo precisa de um determinado 'combustível'.

Catiene Chieppe explica que geralmente essa proteína é recomendada para completar as necessidades diárias de proteínas do organismo, essenciais para a saúde. "Seu uso mais popular é para a recuperação e ganho de massa muscular, mas também pode ter efeito sob a imunidade, pois suas duas principais proteínas (alfa-lactoalbumina e beta-lactoalbumina) aumentam a imunidade, aumentando a atuação das células de defesa do organismo. É um grande aliado nas dietas por estimular a produção de hormônios relacionados à digestão e saciedade (CCK e GLP-1) e ainda inibe a liberação de grelina, conhecida como hormônio da fome".

O suplemento também atua positivamente em casos de sarcopenia, já que o consumo de proteínas de alta qualidade, aliado à prática de exercícios físicos, ajuda a prevenir e a reverter o problema com o aumento da massa e da força muscular em idosos. "Pode ser utilizado em pós-operatório, pois as cirurgias demandam um esforço extra do organismo para a sua recuperação e cicatrização. Por ser uma proteína rica em aminoácidos que estimulam o anabolismo, seu uso é indicado para a recuperação no período de pós-operatório e de queimaduras, entre outros benefícios".

ANTES OU DEPOIS DO TREINO?

A nutricionista conta que cada organismo responde de uma forma, por isso pessoas com intolerância ou sensibilidade a proteína do soro do leite ou a lactose, devem evitar o whey protein e consumir uma proteína em pó de origem vegetal. "Mas de forma geral, o uso do suplemento não provoca efeitos colaterais".

O melhor horário de consumo vai depender de cada rotina e indivíduo, com a orientação de um profissional nutricionista. A recomendação de consumo do suplemento é baseada em alguns objetivos. Por exemplo, para estratégias de emagrecimento, o whey protein atua no aumento da saciedade e modulação da glicemia.

Catiene Chieppe fala sobre o consumo do whey protein Crédito: Divulgação Catiene Chieppe

"Dessa forma, ele favorece a perda de peso. Nesses casos, o suplemento pode ser utilizado pela manhã, quebrando um jejum, lanches intermediários ou acompanhado de frutas" Catiene Chieppe - Nutricionista

Uma das estratégias mais utilizadas para quem tem o objetivo de ganhar massa muscular é consumir no pós-treino. "Período chamado de 'janela de oportunidades', potencializa a síntese de proteína. Se este for o objetivo, outra opção é usar fracionado em diversos momentos. Desse modo, haverá um estímulo dos aminoácidos ao longo do dia. Também é possível tomar na ceia, antes de dormir. Assim, é preservado o estado anabólico durante o descanso, favorecendo a síntese proteica", finaliza a nutricionista.

RECEITAS PARA TOMAR O WHEY PROTEIN