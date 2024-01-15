Anti-inflamatório natural: veja 6 benefícios e utilidades do alecrim

O alecrim oferece diversos benefícios à saúde Crédito: Tatjana Baibakova | Shutterstock

O alecrim, uma erva aromática pertencente à família das Lamiáceas , é reconhecido por suas propriedades culinárias distintas e, além disso, por seus potenciais benefícios para a saúde. Com o nome científico Rosmarinus officinalis , ele é nativo da região do Mediterrâneo e tem sido utilizado ao longo da história por suas propriedades medicinais e aromáticas.

Abaixo, confira alguns benefícios e utilidades dessa erva! Todavia, é sempre aconselhável consultar um profissional de saúde antes de introduzir o alecrim de forma mais significativa na dieta ou em práticas terapêuticas para garantir uma abordagem segura e personalizada.

1. Propriedades antioxidantes

Rico em compostos antioxidantes, o alecrim auxilia na neutralização dos radicais livres, substâncias instáveis que podem causar danos às células e contribuir para o envelhecimento precoce e diversas doenças. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras, como tempero em pratos culinários, chás ou infusões.

2. Anti-inflamatório natural

O alecrim tem demonstrado a capacidade de ajudar a reduzir processos inflamatórios no corpo. Para usufruir desses benefícios, ele pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras. Adicionar esta erva a pratos cozidos, saladas ou infusões de chá pode ajudar a modular respostas inflamatórias .

Além disso, o óleo essencial de alecrim, quando aplicado topicamente por meio de massagens ou diluído em óleo transportador, pode ajudar a proporcionar alívio para inflamações localizadas, como em casos de dores musculares ou articulares.

O alecrim ajuda a reduzir cólicas e gases Crédito: Nataliia K | Shutterstock

3. Suporte digestivo

O consumo do alecrim tem sido associado à estimulação da produção de bile, um fluido essencial para a digestão de gorduras. Adicionalmente, suas propriedades antiespasmódicas podem ajudar a aliviar desconfortos gastrointestinais, como gases e cólicas .

Para usufruir desses benefícios, ele pode ser utilizado como tempero em carnes, peixes ou vegetais. Além disso, infusões de chá de alecrim podem ser consumidas após as refeições para aproveitar suas propriedades digestivas.

4. Propriedades antissépticas

O alecrim, conhecido por suas propriedades antissépticas, oferece uma alternativa natural e eficaz para a promoção da saúde e higiene. Ele demonstra propriedades antimicrobianas, auxiliando na prevenção de infecções. Essas características fazem dele uma opção valiosa para o cuidado com feridas e pequenos cortes.

Para usufruir de suas propriedades antissépticas, ele pode ser aplicado topicamente, seja por meio de óleo essencial diluído em óleo transportador, ou incorporado em produtos de cuidados com a pele.

5. Aromaterapia e relaxamento

Seus óleos essenciais têm efeitos estimulantes que podem ajudar a aliviar o estresse e promover uma sensação de tranquilidade. Para desfrutar desses benefícios, o óleo essencial de alecrim pode ser utilizado em difusores, criando um ambiente acolhedor e revigorante em espaços residenciais ou de trabalho.

Além disso, massagens com óleo essencial de alecrim, diluído em óleo carreador, podem proporcionar alívio para a tensão muscular e promover o relaxamento físico e mental.

6. Banhos energéticos