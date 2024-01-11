Verão 2024: 5 sucos para manter a hidratação na estação

Durante o calor intenso do verão, hidratar o corpo é essencial para manter a saúde. E uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo sucos, pois essas bebidas combinadas com as frutas, ajudam na reposição de líquidos. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.
Por isso, confira a seguir 5 opções de sucos naturais para manter o corpo hidratado e saudável!
SUCO DE BETERRABA COM LARANJA, MAÇA E CENOURA
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 1 maçã sem sementes picada
- 1 cenoura descascada e picada
- 200 ml de suco de laranja
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.
SUCO DE MELÃO COM LIMÃO E HORTELÃ
Ingredientes
- 1 fatia de melão descascada, sem sementes e cortada em cubos
- Suco de 1/2 limão
- 2 folhas de hortelã
- 1/2 xícara de chá de água
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o melão, o suco de limão, a água e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.
SUCO DE FRAMBOESA E MANJERICÃO
Ingredientes
- 480 ml de água
- 3 xícaras de chá de framboesa congelada
- 5 folhas de manjericão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água, a framboesa e as folhas de manjericão e bata até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para uma jarra. Sirva em seguida.
SUCO DE COCO COM LIMÃO
Ingredientes
- Polpa de 1 coco fresco
- Suco de 2 limões
- 500 ml de água de coco
- Pedras de gelo e açúcar a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o coco, a água de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.
SUCO DE MARACUJÁ COM LARANJA E GENGIBRE
Ingredientes
- Polpa de 1 maracujá
- 300 ml de água
- Suco de 4 laranjas
- 1 colher de sopa de açúcar
- 1 gengibre ralado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água, o suco de laranja, o açúcar e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.