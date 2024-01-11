Verão 2024: 5 sucos para manter a hidratação na estação

Suco de beterraba com laranja, maçã e cenoura Crédito: Shutterstock

Durante o calor intenso do verão, hidratar o corpo é essencial para manter a saúde. E uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo sucos, pois essas bebidas combinadas com as frutas, ajudam na reposição de líquidos. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.

Por isso, confira a seguir 5 opções de sucos naturais para manter o corpo hidratado e saudável!

SUCO DE BETERRABA COM LARANJA, MAÇA E CENOURA

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada





1 maçã sem sementes picada





1 cenoura descascada e picada





200 ml de suco de laranja





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

SUCO DE MELÃO COM LIMÃO E HORTELÃ

Ingredientes

1 fatia de melão descascada, sem sementes e cortada em cubos





Suco de 1/2 limão





2 folhas de hortelã





1/2 xícara de chá de água





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão, o suco de limão, a água e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

SUCO DE FRAMBOESA E MANJERICÃO

Ingredientes

480 ml de água





3 xícaras de chá de framboesa congelada





5 folhas de manjericão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a framboesa e as folhas de manjericão e bata até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para uma jarra. Sirva em seguida.

Suco de coco com limão é uma das opções Crédito: Africa Studio | Shutterstock

SUCO DE COCO COM LIMÃO

Ingredientes

Polpa de 1 coco fresco





Suco de 2 limões





500 ml de água de coco





Pedras de gelo e açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o coco, a água de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.

SUCO DE MARACUJÁ COM LARANJA E GENGIBRE

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá





300 ml de água





Suco de 4 laranjas





1 colher de sopa de açúcar





1 gengibre ralado





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo