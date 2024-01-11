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  • Verão 2024: 5 sucos para manter a hidratação na estação
Dias de calor

Verão 2024: 5 sucos para manter a hidratação na estação

Aprenda a preparar receitas saudáveis e nutritivas para se refrescar no calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 jan 2024 às 10:01

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 10:01

5 sucos para manter a hidratação no verão
Suco de beterraba com laranja, maçã e cenoura Crédito: Shutterstock
Durante o calor intenso do verão, hidratar o corpo é essencial para manter a saúde. E uma maneira eficaz de fazer isso é consumindo sucos, pois essas bebidas combinadas com as frutas, ajudam na reposição de líquidos. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana.
Por isso, confira a seguir 5 opções de sucos naturais para manter o corpo hidratado e saudável!

SUCO DE BETERRABA COM LARANJA, MAÇA E CENOURA

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada

  • 1 maçã sem sementes picada

  • 1 cenoura descascada e picada

  • 200 ml de suco de laranja

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a maçã, a cenoura e o suco de laranja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

SUCO DE MELÃO COM LIMÃO E HORTELÃ 

Ingredientes

  • 1 fatia de melão descascada, sem sementes e cortada em cubos

  • Suco de 1/2 limão

  • 2 folhas de hortelã

  • 1/2 xícara de chá de água

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão, o suco de limão, a água e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar bem. Sirva em seguida.

SUCO DE FRAMBOESA E MANJERICÃO 

Ingredientes

  • 480 ml de água

  • 3 xícaras de chá de framboesa congelada

  • 5 folhas de manjericão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a framboesa e as folhas de manjericão e bata até obter uma consistência homogênea. Após, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para uma jarra. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Suco de coco com limão é uma das opções  Crédito: Africa Studio | Shutterstock

SUCO DE COCO COM LIMÃO

Ingredientes

  • Polpa de 1 coco fresco

  • Suco de 2 limões

  • 500 ml de água de coco

  • Pedras de gelo e açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o coco, a água de coco e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.

SUCO DE MARACUJÁ COM LARANJA E GENGIBRE

Ingredientes

  • Polpa de 1 maracujá

  • 300 ml de água

  • Suco de 4 laranjas

  • 1 colher de sopa de açúcar

  • 1 gengibre ralado

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água, o suco de laranja, o açúcar e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, com a ajuda de um coador, coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

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