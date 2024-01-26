Filha de Roberto Justus, Fabiana Justus revela diagnóstico de leucemia

Fabiana Justus revela diagnóstico de leucemia Crédito: Reprodução/Instagram/@fabianajustus

Filha do apresentador e empresário Roberto Justus, 68, a influenciadora Fabiana Justus, de 37 anos, revelou pelas redes sociais que recebeu um diagnóstico de leucemia mieloide aguda e que já iniciou a quimioterapia.

"O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento. Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e não saí mais", começou.

"Eu já internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia. Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos", emendou a influenciadora, que afirma que as chances de cura são altas.

Conforme Fabiana, o momento é de receber força de todos. "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar. O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar", disse ela, que recebeu aval dos médicos para ter ocasionalmente uma visita dos herdeiros.

A partir de agora, Fabiana ficará um mês internada e depois poderá passar um tempo em casa. "Agora o foco é melhorar e voltar para a minha vida. Em nenhum momento estou questionando Deus, Ele me deu isso por algum motivo."

FAMOSOS MANDAM VIBRAÇÕES POSITIVAS

Muitos amigos famosos mandaram força para Fabiana pelos comentários do vídeo. Dentre eles a cantora Preta Gil, que também recebeu diagnóstico de um câncer e já se curou.

"Fabi, te escrevo com todo meu amor no coração. Eu sei exatamente o que está sentindo, te digo que o fundamental para essa luta que você começa agora você tem, que é fé, pessoas que te amam e bons médicos. Você vai vencer", escreveu a cantora.

Ticiane Pinheiro também comentou. "Fa, eu já te falei tudo o que eu queria, mas agora aqui só quero deixar registrado que você é uma fortaleza e vai passar por isso com muita leveza como tem que ser", disse.