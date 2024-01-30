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Propriedades anti-inflamatórias

BBB 24: o que é a copaíba? Isabelle apresentou produto a Wanessa Camargo

Produto extraído de árvore amazônica é indicado para tratar problemas na pele
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 jan 2024 às 13:00

Publicado em 30 de Janeiro de 2024 às 13:00

Imagem Edicase Brasil
Produto é recomendado para tratar problemas de pele  Crédito: popcorner | Shutterstock
Em meio às intensas emoções do Big Brother Brasil 24, uma conversa no quarto magia chamou a atenção do público. Enquanto Isabelle maquiava Marcus Vinicius, a cantora Wanessa Camargo desabafou sobre suas espinhas. “Eu estou com ódio das minhas espinhas”, lamentou a artista. Em resposta, a participante amazonense logo sugeriu o uso da copaíba para tratar o problema. “Eu tenho copaíba, se tu quiser”.
Conhecida como bálsamo de copaíba, é uma resina extraída do tronco da copaibeira, uma árvore amazônica reverenciada na região como “milagrosa”. E, segundo Soon Hee Han, especialista em beleza e bem-estar e cofundadora da Amakos da Amazônia, o óleo da copaíba é rico em sesquiterpenos, como beta-cariofileno e beta-bisaboleno, substâncias com propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas.
Imagem Edicase Brasil
O óleo de copaíba é uma boa opção para tratar diversos problemas da pele  Crédito: Prostock-studio | Shutterstock

Tratamento de problemas de pele

As vantagens do uso do óleo de copaíba são variadas: “O óleo de copaíba, que a participante Isabella cita, é recomendado para tratar problemas de pele, como a acne, por conta do seu efeito anti-inflamatório, cicatrizante e de proteção da barreira cutânea. Seu uso recorrente pode conferir ainda aspecto de luminosidade na derme, já que a resina de copaíba possui uma alta capacidade de refletir a luz”, ressalta a especialista, que aponta o ativo como benéfico para o tratamento de psoríase, eczema e micoses.
Para a cofundadora da Amakos da Amazônia, o óleo usado em cosméticos, elaborados por empresas idôneas, geralmente é testado dermatologicamente, e sua concentração não requer um cuidado específico antes da aplicação. “A pessoa precisa estar com o rosto limpo e seco, e o gestual de aplicação deve ser realizado com movimentos leves circulares até completa absorção do produto”, explica.
Agora, o óleo essencial de copaíba deve ser diluído em uma base condutora. “Há uma proporção específica, pois, como é muito concentrado, pode trazer riscos, que vão de vermelhidão até queimadura da pele . E eu não aconselho o uso em crianças. Além disso, mulheres grávidas ou em amamentação, que tenham acne, devem consultar um médico antes de aplicá-lo”, conclui Soon Hee Han.

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