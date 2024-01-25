Lançamentos de beleza: maquiagens, protetor solar e água íntima prebiótica

A Quem Disse, Berenice? apresenta uma coleção inédita para inspirar a criatividade por meio da maquiagem Crédito: Reprodução @Quemdisseberenice

Janeiro está colorido. Tudo porque a Quem Disse, Berenice? e a Faber-Castell apresentam uma coleção inédita para inspirar a criatividade por meio da maquiagem. A linha é composta por sete itens de maquiagem, como iluminador em bastão e lápis jumbo multifuncional, inspirados nos icônicos itens escolares. Vale observar as texturas, cores, multifuncionalidade e acabamentos dos produtos.

Outra novidade é o lançamento do Cleanance Aqua-Gel, da Avène, que apresenta o seu primeiro hidratante preenchedor com ação antioxidante. O produto chega com textura gel ultraleve, refrescante e de rápida absorção, sendo indicado para peles mistas a oleosas. Quer mais? Confira a nossa seleção do mês.

Linha de maquiagem da Quem Disse, Berenice? e Faber-Castell

A linha é composta por sete itens de maquiagem Crédito: Divulgação Quem Disse, Berenice?

Os produtos da coleção são inspirados nos icônicos itens escolares da marca parceira. Destaque para o iluminador em bastão, que tem partículas de brilho dourado que proporcionam um efeito glow radiante de longa duração com textura fácil de espalhar; a paleta chega com seis sombras de acabamento matte, acetinado e superbrilho, que combinam entre si e podem criar uma infinidade de looks muito criativos. Ela garante máxima pigmentação desde a primeira passada e durabilidade prolongada. Já o lápis Jumbo Multifuncional, nas cores rosa, vermelho e damasco, se destaca no uso para contornar e preencher os lábios, esfumar nas bochechas e delinear ou sombrear os olhos, além de ter acabamento semi-mate e textura perfeita para esfumar.

Hidratante Preenchedor Cleanance Aqua-Gel, da Avène

Com ação antioxidante, a novidade proporciona uma aparência radiante Crédito: Avène

É o primeiro hidratante preenchedor com ação antioxidante da marca. Com ação antioxidante, proporciona uma aparência radiante e preenchida à pele, além de benefícios como a hidratação prolongada, a diminuição da aparência dos poros e a redução da oleosidade da pele. A novidade conta com combinação exclusiva de ativos: a Niacinamida que, além de hidratar, tem propriedades antioxidantes e ajuda a proteger a pele contra danos; o P-RefinylTM, ativo patenteado responsável por reduzir a aparência dos poros, proporcionando uma pele mais suave e uniforme; e a Monolaurina, que controla oleosidade da pele, contribuindo para um aspecto fresco e sem excesso de brilho.

Protetor Solar FPS 60 em Bastão, da Sallve

Sua fórmula em bastão não esfarela e nem irrita os olhos Crédito: Divulgação

Ele é ideal para manter a proteção contra os raios solares com praticidade e facilidade. Sua fórmula em bastão não esfarela, não deixa a pele esbranquiçada e nem irrita os olhos. Com Carnosina, Vitamina E e com FPS 60, o protetor é um poderoso antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento precoce. Protege a pele contra danos da radiação infravermelha, azul e visível, ajudando a preservar a estrutura da pele e reduzir a hiperpigmentação. Tem, também, ação hidratante e anti-inflamatória, e é antiglicante, agindo para proteger o colágeno e diminuir os sinais do tempo.

Luna Rossa Ocean Eau de Parfum, da Prada

O lançamento revela o acorde cremoso de íris, despertado pelo poder do incenso Crédito: Divulgação

A sua nova fragrância amadeirada combina ingredientes da natureza com intensa sofisticação e sensualidade por meio de tecnologia pioneira. As notas de saída da fragrância abrem com a sensação revigorante da toranja, sublimada pela presença de bagas de zimbro frescas e picantes e essência apimentada de elemi, criando uma onda aromática. No coração, está presente a sálvia, que oferece uma nota quente de âmbar, revelando suas facetas de lavanda e mel. O lançamento revela o acorde cremoso de íris, despertado pelo poder do incenso, aumentado pelo acorde de elemi e madeiras de âmbar.

Gel de Limpeza Revivalclean, da Fye Cosmetics

Ajuda a manter a pele firme e com um aspecto radiante Crédito: Fye Cosmetics

Ele remove as impurezas do dia, a maquiagem e o excesso de oleosidade, deixando sua pele fresca, limpa e pronta para brilhar. Entre os ativos, tem o D-Pantenol que é um agente altamente hidratante que atrai e retém a umidade na pele, ajudando a manter a hidratação e prevenir o ressecamento. E também a bertalha, rica em vitaminas (como a vitamina A e a vitamina C) e minerais, e fornece nutrientes essenciais para a pele, promovendo sua saúde e vitalidade, ajudando a mantê-la firme e com um aspecto radiante.

Máscara de Cílios Eyecatching, da Baims

A máscara proporciona volume aos cílios Crédito: Divulgação

Com uma fórmula inovadora, composta por 95% de ingredientes naturais, a nova máscara ultrapigmentada proporciona volume aos cílios. Também é resistente à água, evitando borrar ou manchar facilmente. Ativos como a cera de semente de girassol, cera de carnaúba, óleo de magnólia, óleo de rícino, pó da polpa do açaí, manteiga de karité, extrato de argan, óleo de jojoba e vitamina C, estão presentes em sua fórmula, proporcionando aos clientes, hidratação e nutrição aos cílios.

Sabor de Verão, da Granado

Os sorvetes são feitos com os mesmos ingredientes dos perfumes. Crédito: Reprodução @granado

A marca resolveu brincar com o olfato e o paladar dos consumidores. E, neste verão, criou oito sorvetes inspirados em fragrâncias icônicas da marca. Os sabores são feitos com os mesmos ingredientes dos perfumes. Nas versões sorvete e sorbert, eles são feitos com polpa de frutas frescas e formulados sem conservantes, corantes ou aromas artificias. O Bossa, por exemplo, é sorbet feito com leite de coco e recheado com pedaços de cocada de maracujá. Refrescante, traz o balanço perfeito da acidez do maracujá com a doçura do coco. A novidade está disponível somente na loja de Ipanema.

Leave in Essential Antiquebra, da Braé

Ele reconstrói os fios quebradiços e sela as cutículas Crédito: Divulgação

Tem como função reparar os fios danificados, opacos e sem vida. Enriquecido com blend de aminoácidos e proteínas, Pantenol e vitamina E, a combinação desses ativos repõe as proteínas nas camadas mais profundas do cabelo, reconstrói os fios quebradiços e sela as cutículas, além de fortalecer a estrutura e aumentar a resistência, reparando os danos causados por processos químicos e ferramentas térmicas. A novidade possui fórmula composta por Ácido Hialurônico, Prodew 500, Pró-vitamina B5, Fiberhance e Filcortex Veg, capazes de penetrar profundamente na fibra capilar até o córtex e restaurar a força e integridade dos fios.

Arbo Puro Desodorante Colônia, de O Boticário

O perfume traz o frescor das notas cítricas e especiadas, combinadas à leveza do acorde de bambu Crédito: Divulgação

A combinação de notas aromáticas com a força do patchouli, o conforto do musk e a leveza do acorde de bambu – planta com o poder de purificar o ar e elemento de inspiração da fragrância – entrega para o perfume uma nova singularidade do fougère fresco e destaca a crença da marca em usar a natureza como fonte poderosa de inspiração. A linhas conta com body splash, loção desodorante hidratante corporal e essência para aromatização de ambientes.

Água Íntima Prebiótica Fresh, da Nuaá

Ela higieniza, refresca e hidrata a vulva a qualquer hora do dia Crédito: Divulgação

É uma água íntima prebiótica cujo objetivo é higienizar, refrescar e hidratar a vulva a qualquer hora do dia. Produzida para ser uma solução suave, leve e sem enxágue, o lançamento chega como uma solução para manter a área íntima hidratada e limpa. O produto possui ingredientes naturais e ph amigável, além de auxiliar na regulação da microbiota, prevenindo a proliferação de bactérias e fungos indesejáveis. A água prebiótica ainda leva em sua composição hamamélis, niacinamida e aloe vera, além dos prebióticos que atuam positivamente na barreira de defesa natural da vulva.

Protetor Corporal Solaris, da Hinode

O protetor conta com alto fator de proteção e é resistente a água Crédito: Reprodução @hinode