Dermatologistas listam produtos para aproveitar o verão

Na hora de montar o nécessaire de verão o indicado é escolher itens que resistam ao calor e ao suor. Crédito: Shutterstock

Ai, que delícia o verão! A temporada de calor, sol, mar e piscina está bombando. E, para aproveitar a estação, também é preciso cuidar da pele e do cabelo.

Por isso, na hora de montar o nécessaire de verão, o indicado é escolher itens que resistam ao calor e ao suor. O protetor solar é o item obrigatório. Mas na lista também entram hidratante, protetor labial e leave-in para os fios.

Convidamos sete dermatologistas do Espírito Santo para ajudar nessa missão. Confira os produtos escolhidos pelas profissionais, se inspire e aproveite os dias de sol.

PRATICIDADE E SIMPLICIDADE

A dermatologista Isabella Redighieri pensa em praticidade e simplicidade na hora de montar o nécessaire de verão. "Escolho poucos produtos, que são multifuncionais, e que tratem a pele e os cabelos, mas prezando por um aspecto leve e natural". Protetor solar para pele e cabelos, maquiagens de boa qualidade e skincare específico para o verão, que trate a pele, sem deixar sensível, são itens que não podem faltar. A dica da médica é caprichar na hidratação, na proteção solar e evitar a exposição nos horários de pico. "E aproveitar essa estação maravilhosa que, particularmente, amo", finaliza.

Isabella Redighieri escolhe produtos multifuncionais Crédito: Divulgação

Esponja Flat Blend, da Mari Saad. "Quando descobri essa esponja, passei a usar somente ela para espalhar o filtro solar e a base. Fica super uniforme e natural, inclusive para os filtro solares mais densos, que usamos no verão"



Chronologiste Thermique Régénérant, da Kérastase. "É um leave-in perfeito para os cabelos. Não fico mais sem ele"



Óleo Capilar Davines Oi Oil. Promove nutrição, brulho, sela as cutículas dos fios, diminui o aspecto de pontas duplas, o frizz e o ressecamento. Além disso, tem proteção térmica"



Melon Pop! Bouncy Blush & Lip, da Ruby Kisses. "Blush em creme para uma maquiagem mais natural e fresh. Uso para dar uma corzinha de verão nas bochechas e pode ser usado como sombra e batom"



Filtro Solar em Bastão FPS50, Shiseido. "Fácil de aplicar, adere bem à pele e garante maior proteção quando estamos expostos ao sol, suor e a água"



A ORDEM É A PREVENÇÃO

A dermatologista Renata Bortolini diz que no verão a palavra de ordem é prevenção. Com cuidados simples é possível prevenir os danos da exposição solar e também do contato com a água do mar e da piscina.

"Procuro escolher produtos que vão me ajudar a prevenir os danos do verão na minha pele e cabelos, que sejam versáteis para que eu possa usar em mim, no meu marido e no bebê". A dica é curtir o sol com responsabilidade. "Se for passar longos períodos na praia ou na piscina fique na sombra. Mesmo assim aplique filtro solar a cada duras horas e opte por roupas com proteção solar", diz.

A dica de Renata Bortolini é curtir o sol com responsabilidade Crédito: Divulgação

Protetor Solar Facial Anthelios Ultra Cover FPS60 Cor 02, da La Roche-Posay. "O filtro solar com cor protege mais dos raios solares, e esse tem muito pigmento. Por isso, é considerado de alta cobertura, além de proteger ele tem um efeito de base que eu adoro"



Filtro Solar Corporal FPS 30, Khor. "Esse produto tem a fórmula limpa, isso significa que as substâncias têm menor risco de interagir com os hormônios do nosso corpo e pode ser usado em crianças. Aplico em mim e na família"



Leave-in Dercos Kera-Solution, da Vichy. "O creme protege os fios do ressecamento"



Protetor Solar Labial FPS 30, da Nivea. "Os lábios estão sempre expostos ao sol e precisam de proteção e hidratação"



Água Termal Avène Eau Thermale. "Pequeno frasco versátil que ajuda a proteger a pele do calor excessivo e os fios antes do mergulho"



PRODUTOS MULTIFUNCIONAIS

Quando o assunto é o nécessaire de verão, a dermatologista Pauline Lyrio prioriza a praticidade e a proteção. "Itens que possam proteger minha pele do sol, hidratar e, ao mesmo tempo, ser fáceis de aplicar com cosmética leve, são essenciais para acompanhar o calor e o ritmo agitado da estação", diz.

Ela acrescenta que não pode faltar filtro solar para rosto e corpo, além de hidratante leve para manter a pele saudável no clima quente. "Sempre opto por produtos multifuncionais, como filtro solar com cor, que combinam cuidados com a pele e maquiagem. Além de itens compactos e de fácil aplicação, que tornam o nécessaire versátil e prático para diversas situações".

Pauline Lyrio gosta deprdotuos que protegem e hidratam a pele Crédito: Divulgação

Heliocare Max Defense Nude Light FPS 50. "Adoro esse produto por oferecer proteção solar eficaz e uma tonalidade leve, proporcionando cobertura e uniformidade à pele, sem a necessidade de base adicional. E o melhor: o toque é muito sequinho, ótimo para quem tem a pele oleosa, mas não renuncia a uma corzinha no filtro solar"



Filtro Solar Corporal Neotstrata FPS 99. "Indicado para rosto e corpo, contém ativos hidratantes em sua composição e possui uma ótima espalhabilidade, proporcionando um toque não oleoso e não pegajoso. Além disso, a fragrância é agradável, tornando a escolha ideal para manter a pele protegida com conforto durante os dias de verão. Apesar de também ser indicado para uso na face, não recomendo. Prefiro usar filtros específicos para o rosto, especialmente quando a pele é oleosa ou acneica"



Invigo Sun Protetor Solar Spray, da Wella Professionals. "O protetor solar para cabelos tem formulação inovadora bifásica, que não apenas protege os fios contra os danos do sol, cloro e água do mar, mas também oferece hidratação intensiva. Superprático e fácil de aplicar, pode ser usado tanto antes quanto após a exposição ao sol. Proporciona uma barreira eficaz contra os efeitos nocivos dos raios UV e confere cabelos suaves e com brilho"



Hyalu Aqua Stick, da Adcos. Com textura leve, confere a hidratação do ácido hialurônico, proporcionando também um frescor instantâneo. Sua aplicação fácil e portátil o torna perfeito para retoques ao longo do dia, garantindo uma pele hidratada e viçosa, ideal para enfrentar o calor e manter a pele saudável durante o verão"



Protetor Derma Labial, da Bepantol. "Escolhi este protetor labial por sua fórmula que hidrata intensamente os lábios, ao mesmo tempo em que oferece proteção solar. Essencial para evitar ressecamento, especialmente em dias ensolarados"

PROTEÇÃO E HIDRATAÇÃO

A dermatologista Priscila Passamani busca ter produtos que proporcionem resultados eficientes para proteger o corpo, o rosto e o cabelo. "O que não pode faltar é a proteção solar, a hidratação contínua e o cuidado com a exposição ao sol nas horas mais críticas do dia. Por isso, um protetor solar de qualidade para o rosto e para o corpo são fundamentais", diz.

Uma dica é o uso da água termal que garante hidratação da pele e do cabelo, tirando o excesso de sal e garantindo o poder calmante, sendo uma ótima pedida para os dias quentes. "Como dermatologista, indico protetores faciais e corporais com filtro acima de 50 UV e muita hidratação, com produtos específicos para cada tipo de pele".

Priscila Passamani indico protetores faciais e corporais com filtro acima de 50 UV Crédito: Divulgação

Protetor Corporal Minesol FPS 99, da Neostrata. "É um protetor solar dois em um, ideal para o corpo e o rosto"



Biossance Squalene + Vitamina E Shimmering Body Oil. "Esse óleo corporal tem em sua composição oxidantes e partículas de brilho douradas, sendo iluminador corporal que dá um glow no visual"



Chronologiste Thermique Régénérant, da Kérastase. "É um protetor térmico capilar revitalizante e regenerador, com ácido hialurônico em seu composto"



Flower Beauty Lip and Cheek Gel Crush Blush Bastão. "Passo esse blush cremoso nos lábios e bochechas. Dá um glow e deixa um efeito coradinho, sem descuidar da proteção do rosto"



Protetor Solar Stick FPS 80, da Adcos. "O filtro com cor garante proteção química e física. É ótimo para quem tem melasma e para quem busca praticidade, já que ele garante efeito base"



ITENS PARA ENFRENTAR O CALOR

A dermatologista Thayla Campostrini conta que, ao montar o nécessaire de verão, é essencial levar em consideração itens apropriados para enfrentar o sol escaldante e as altas temperaturas. A dica é ter um gel de limpeza com ativos que previnem a produção de sebo em excesso, além de água micelar.

"Ela, que pode ser usada no rosto, lábios e olhos, é um produto desenvolvido especialmente para limpar a pele. As micelas presentes em sua formulação removem até as menores partículas de impurezas e maquiagem do rosto", diz.

Vale apostar no consumo de frutas e legumes da cor alaranjada ou vermelha que contém carotenoides, substância que tem ação antioxidantes e que auxilia na proteção da pele. Alguns destes alimentos são cenouras, abóbora, mamão, maçã e beterraba.

Thayla Campostrini também indica o consumo de frutas e legumes da cor alaranjada ou vermelha que contém carotenóides Crédito: Divulgação

Photoage Stick color fps 99, da Dermage . Gosto muito desse protetor que é em bastão, pois oferece alta cobertura de efeito matte que permite que seja usado no dia a dia, substituindo a maquiagem. Além disso, é ideal para a prática de esportes, sendo resistente à água e ao suor e adequado aos cuidados com o melasma. A fixação dele é ótima, mas recomendo reaplicar após entrar na água do mar ou piscina a cada 3 horas"



Leave-in Dercos Kera-Solution, da Vichy. "Com o calor dos raios UV, pode acontecer a desidratação dos fios, resultando no ressecamento e mudança de cor nos fios. Por isso, proteger o cabelo é fundamental. O leave-in é essencial para o verão já que garante uma proteção térmica aos fios de até 230 graus, além de nutrir os fios, ter ação anti-frizz e reduzir os danos. Além disso, possui uma textura ultraleve, não pesando os fios e ainda ajuda a desembaraçá-lo".



Hidratante Corporal Lipikar Aox Fps60, da La Roche-Posay. "Um produto coringa, já que funciona como hidratante corporal e protetor solar. Na prática do dia a dia, ter um produto dois em um facilita muito, já que hidrata a pele e protege contra a luz ultravioleta"



Pó Compacto Protetor Solar Episol FPS 50, da Mantecorp Skincare. "O pó compacto facial é um produto que não abro mão, já que possui diversas funções como uniformizar a pele com tom leve e natural, tem alta capacidade de absorção de suor, do brilho e oleosidade, efeito matte e toque seco"



Epidrat Lábios FPS 30, da Mantecorp Skincare. "É um hidratante labial com fotoproteção 30 para melhora do ressecamento e prevenção do câncer e envelhecimento dos lábios, sem deixar aparência esbranquiçada"



EMBALAGENS PEQUENAS

A dermatologista Juliana Drumond conta que escolhe produtos adequados para essa época. "Geralmente de textura mais leve, por conta do calor. Também priorizo os que têm embalagem em versão pequena, fáceis de serem transportados e aqueles que não deixam a pele sensível ao sol".

Para ela, não pode faltar protetor solar facial e corporal com FPS acima de 50. "Entre minhas escolhas, o que considero mais importante é o protetor facial em bastão com FPS 90", diz.

A dica da médica para aproveitar a estação é passar o protetor no corpo todo, sem esquecer áreas como mãos, pescoço e orelhas. E, para quem tem melasma, é indispensável usar protetor solar branco, com fator de proteção acima de 50, e outro tonalizante por cima. "Assim fica mais protegida e não precisa exagerar no protetor com cor".

Juliana Drumond geralmente escolhe produtos de textura mais leve Crédito: Divulgação

Protetor Solar Labial FPS 50, da Adcos. "Além de protetor solar, importante para prevenção de câncer de pele e envelhecimento, também tem a função de hidratação"



A-Oxitive Sérum Facial Antioxidante, da Avène. "Hidratante com vitamina C, não deixa a pele sensível ao sol, pode ser usado à noite e de manhã, antes do protetor solar. Também tem embalagem pequena e sempre levo no nécessaire quando viajo"



Pink Cheeks Stick tonalizante FPS 90. "Bastão com filtro solar, tem ótima aderência, é resistente à água e à transpiração. Como tem tonalizante, oferece maior proteção, prevenindo manchas, como melasma"



Pink Cheeks Sport blush FPS 30. "Blush com FPS, passo por cima do bastão tonalizante. Com um blush tradicional tenho receio de que possa tirar a proteção solar"



Cleanance Gel Nettoyant, da Avène. "Sabonete líquido para higienizar o rosto e remover a oleosidade. Não resseca muito a pele e tem a versão pequena, prática para carregar em viagens"



PRODUTOS PRÁTICOS

A dermatologista Karina Mazzini gosta de produtos que sejam práticos de usar, que não sensibilizem a pele e que realmente vão hidratar e proteger a pele no verão. O filtro solar é um produto que não pode faltar no nécessaire de verão.

"É o mais indispensável, porque o principal é proteger a pele dos raios solares que ficam bem mais intensos no verão". A médica conta que dá para escolher itens focando na limpeza, na hidratação e na proteção. Mazzini reforça que é importante evitar exposição ao sol nos horários entre 10h às 16h.

"Use sempre proteção solar, filtro solar no corpo, rosto e, se possível, até para os cabelos, chapéus, além de tomar bastante líquido. Quando sair da praia, se possível, tome uma chuveirada de água doce para tirar a água do mar da pele".

Karina Mazzini gosta de produtos que sejam práticos de usar Crédito: Divulgação